Директор и главный бухгалтер столичной школы похитили почти 600 млн тенге

Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении директора школы и главного бухгалтера, обвиняемых в крупном мошенничестве и растрате бюджетных средств, - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении директора школы и главного бухгалтера, обвиняемых в крупном мошенничестве и растрате бюджетных средств, сообщили в пресс-службе суда.





Суд установил, что с октября 2015 года по август 2024 года подсудимые использовали служебные полномочия для присвоения денег школы. Директор совместно с бухгалтером фиктивно трудоустроили шесть уборщиц, не выполнявших работу, присвоив около 29 млн тенге. Кроме того, директор незаконно предоставляла скидки на платное обучение 501 ученику на 183 млн тенге, принимала наличные от родителей без кассовой техники, присвоив 305 млн тенге, а также незаконно завышала зарплаты иностранных преподавателей, присвоив 75 млн тенге. Бухгалтер легализовала около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив 9 млн тенге вознаграждения.





Отмечается, что подсудимые вину не признали.





Директор получила 8 лет лишения свободы с конфискацией двухэтажного дома, парковочного места и ювелирных изделий. Бухгалтеру назначено 7 лет с отсрочкой на 1 год, ввиду наличия троих малолетних детей, также конфискация автомобиля, парковочного места и ювелирных изделий.





Гражданский иск школы удовлетворен на сумму 588 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.