Мешки с обезображенными трупами животных обнаружили в Алматы
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на мусорной площадке в микрорайоне Самгау обнаружены мешки с обезображенными трупами животных. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает живодеров.
Информация о жуткой находке в Алатауском районе Алматы появилась в социальных сетях. Как рассказали очевидцы, 9 марта на мусорной площадке в микрорайоне Самгау нашли трупы восьми собак со снятыми шкурами.
Также на месте, как утверждают очевидцы, были обнаружены головы лис, мешки с биологическими отходами и большое количество меха. По внешним признакам животные могли быть разделаны", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что по данному факту управлением полиции района Алатауского района возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается место происшествия, опрашиваются возможные свидетели, а также устанавливаются лица, причастные к данному факту", - сказано в сообщении.
Отметим, что проблема жестокого обращения с животными в Казахстане регулярно поднимается в обществе на фоне резонансных случаев издевательств над животными и дискуссий о необходимости усиления ответственности за такие преступления.
В соцсетях регулярно появляются сообщения о конкретных фактах жестокого обращения с животными. Например, в ВКО местный житель привязал собаку цепью к автомобилю и протащил ее по дороге, после распространения видео в социальных сетях он был оштрафован. Житель Семея оставил щенков в пакете в общественном месте и уехал, за что был привлечен к административной ответственности.
10.03.2026, 17:00
Почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды Sirius Energy
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 400 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды Sirius Energy в Астане, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов. С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась. В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест", - добавили в пресс-службе.
Ранее свыше 25 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana.
10.03.2026, 15:11
Загадочное исчезновение семьи в Атырауской области: раскрыты подробности
Фото: Polisia.kz
Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел раскрыли новые подробности загадочного исчезновения семьи в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.
Мотивом убийства четырех человек стали длительные бытовые конфликты. Расследование ведется по статье "Убийство двух и более лиц" и находится на контроле министерства", - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.
Сообщается, что в настоящее время расследование продолжается и находится на особом контроле. Также проверяется возможная причастность младшей дочери семьи. В связи с необходимостью установления ее психического состояния она направлена в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
В ведомстве напомнили, что еще декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, 64-летней женщины, а также их детей - 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно. Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.
В конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау о том, что брат и его семья длительное время не выходят на связь. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий тела убитых найдены захороненными в различных местах", - заявил Канат Нурмагамбетов.
В января 2026 в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился. По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина - бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым.
Сотрудники Министерства внутренних дел при взаимодействии с зарубежными коллегами Республики Индонезия на одном из островов указанной страны задержали подозреваемого в резонансном убийстве семьи в Атырауской области, который в настоящее время депортирован в Казахстан и водворен в ИВС", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.
Подчеркивается, что подозреваемый был задержан в Индонезии. Вместе с ним была установлена и младшая дочь семьи. После задержания мужчина дал признательные показания. По его указанию следственно-оперативная группа провела повторные следственные действия. Во дворе дома в Атырау обнаружены тела сына и дочери, ранее числившихся пропавшими без вести.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
10.03.2026, 14:36
Пьяный пассажир ударил водителя автобуса ножом в Таразе
Водитель доставлен в больницу, а пассажира поместили в изолятор
Тараз. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали дебошира, который в ходе словесной перепалки нанес водителю общественного транспорта ножевое ранение.
В полицию поступило сообщение о том, что в автобусе во время словесного конфликта мужчина нанес ножевое ранение водителю. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания" - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В полиции также добавил, что водитель автобуса был доставлен в больницу, начато досудебное расследование.
Тем временем видео с места происшествия появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, требовал от водителя продолжить движение автобуса, несмотря на то что рабочая смена уже закончилась. В результате между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку", - говорится в публикации.
10.03.2026, 12:15
Убийство четырех членов одной семьи в Атырау: найдены тела сестры и брата
Подозреваемый в убийстве зять семейства указал место, где закопал тела
Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пригороде Атырау найдены тела взрослых сестры и брата - детей супружеской пары, чьи тела были обнаружены в январе текущего года. Речь идет о членах одной семьи, об исчезновении которых в декабре прошлого года заявила родственница.
В микрорайоне Геолог обнаружены тела пропавших детей, Наурыза и Мирамгуль. Ранее они числились без вести пропавшими, сообщает издание "Мой город".
Тела брата и сестры нашли во дворе дома, который арендовал подозреваемый зять ранее убитой супружеской пары вместе со своей супругой. Сообщается, что накануне подозреваемого вместе с супругой доставили в Алматы.
По данным следствия, подозреваемый признался в убийстве детей и указал место, где закопал их тела.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В конце 2025 года в Атырауской области пропала семья из четырех человек - жители села Жангельди Кызылкогинского района. Речь идет о супругах и их двух взрослых детях. По данным полиции, они в ноябре выехали из дома в неизвестном направлении и не вернулись. 25 декабря 2025 года жительница Атырау обратилась в полицию с заявлением о том, что более месяца неизвестно местонахождение ее брата и членов его семьи. После этого правоохранительные органы начали поиски пропавших. В начале января 2026 года в Кызылкогинском районе обнаружили тела супругов. По подозрению в убийстве был объявлен в розыск их зять, а затем в международный розыск объявили и дочь погибших. В феврале подозреваемый и его жена были задержаны в Индонезии.
05.03.2026, 13:12
Когда подозреваемых по делу о двойном убийстве в Атырауской области доставят в Казахстан
Создана специальная следственная группа
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Когда подозреваемых по делу о жестоком двойном убийстве в Атырауской области доставят в Казахстан, рассказал на брифинге в сенате вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.
Они будут доставлены в Казахстан в ближайшее время. Мы привезем их в этом месяце. С коллегами из других стран мы уже отработали маршруты прибытия и продолжим работу в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом", - цитирует tengrinews.kz Адилова.
Он также рассказал, есть ли по громкому делу другие подозреваемые.
В настоящее время по делу проходят два подозреваемых. Создана специальная следственная группа, которая ведет работу в Атырауской области", - цитирует zakon.kz вице-министра.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск.
Позже сотрудниками Министерства внутренних дел Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержан мужчина, подозреваемый в преступлении. Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая. В настоящее время решается вопрос об их депортации в Республику Казахстан.
05.03.2026, 12:20
Убийство семьи в Акмолинской области: подозреваемый арестован
Фото: Depositphotos
Костанай. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый по делу об убийстве четырех членов одной семьи в поселке Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области арестован, сообщил на брифинге в сенате вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.
Подозреваемое лицо ранее судимо. Сейчас взято под стражу и с санкций суда арестовано на два месяца", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области задержали подозреваемого в убийстве семьи. Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. По информации, распространяемой в социальных сетях, в селе Жибек Жолы жестоко убиты четверо человек - члены одной семьи.
05.03.2026, 10:27
Директор стоматологических клиник подозревается в хищении средств ОСМС на 66 млн тенге
Фото: Depositphotos
Конаев. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.
Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО "Фонд социального медицинского страхования" договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему "Дамумед" заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью.
В результате выявлено 4597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге", - уточнили в АФМ.
Сообщается, что с санкции суда наложен арест на счета в банках на сумму 23 млн тенге, а также стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге. В ходе следствия подозреваемым возмещен ущерб на сумму 11 млн тенге.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.
04.03.2026, 13:11
Вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция
Возбуждено уголовное дело
Конаев. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в селе Узынагаш вандалы осквернили памятник, сообщает пресс-служба акимата Жамбылского района.
2 марта в селе Узынагаш на одном из памятников на территории кладбища выявлен факт вандализма. Местными исполнительными органами оперативно проведены работы по устранению последствий", - заявили акимате.
Подчеркивается, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц.
Стоит отметить, что в начале 2023 года в Казахстане ужесточили ответственность за вандализм. Вандалам теперь грозит штраф до 200 МРП либо арест на срок до 50 суток.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.
В Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
