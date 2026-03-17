Целый мир будет разрушен - активистка о проекте застройки Кок-Жайляу

Шум и свет во время строительства и деятельности курорта станет причиной того, что многие животные и птицы будут вынуждены покинуть эти места, считает Ажар Джандосова

Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала, как застройка может повлиять на экосистему урочища, передает корреспондент агентства.





Экосистема Кок-Жайляу - это целый мир, который будет разрушен при строительстве курорта. Вырубка тысяч деревьев, разрушение растительного покрова, вместе с тем уничтожение среды обитания и кормовой базы множества насекомых, птиц, животных. Шум и свет во время строительства и деятельности курорта станет причиной того, что многие животные и птицы будут вынуждены покинуть эти места. Возможно, что будут завезены новые виды растений, которые вытеснят аутентичные. Пострадают пути миграции животных. Крупное строительство нарушит водный баланс урочища, который повлияет на потоки горных рек, питающих регион", - заявила она.





Ажар Джандосова привела в пример слова эколога, руководителя общественного фонда "Зеленое спасение" Сергея Куратова, который назвал строительство на Кок-Жайляу настоящим экоцидом.





Экоцид - это нанесение масштабного, долгосрочного ущерба окружающей среде, выходящего за пределы одной географической зоны", - пояснила активистка.





Она также рассказала, как урбанизация влияет на ледники, леса и климатические процессы в предгорьях.





Застройка горных территорий асфальтовыми и бетонными дорогами, зданиями, прокладка дорожек, сама жизнедеятельность на застроенной территории предполагает повышение температуры поверхностей и воздуха в этой местности, что создает тепловое облако, которое поднимается выше и неизбежно приводит к более быстрому таянию ледников. Этому же способствует и вырубка леса, и загрязнение воздуха выбросами. А ледники - это и чистая вода города, именно благодаря ледникам создается движение воздуха в Алматы. Ледники, реки и зеленый каркас города являются его климатической защитой, охлаждая воздух в летние дни. Урбанизация разрушает эту защиту. Если говорить о строительстве курорта на Кок-Жайляу (Almaty Super Ski. - Прим. ред.), то в проекте - строительство "горной деревни": отелей, ресторанов, бутиков. Пока инициаторы заявляют, что застраиваться будет только 2% территории, а это 20 га. Но нужно понимать, если туда будут проведены дорога и все коммуникации, что может остановить создание впоследствии целого города особняков, которых по первому проекту было 300?" - добавила Ажар Джандосова.





Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил , что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.





В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.





Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.





В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.





Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.





Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.





В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.





Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.





Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.





В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.





Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.





В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.





Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.





Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.