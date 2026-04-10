09.04.2026, 09:17 39851
Землетрясение произошло в Алматинской области
Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмостанций Наццентра сейсмологических исследований 8 апреля 2026 года в 22.55 зарегистрировано землетрясение, сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
Эпицентр располагался в 117 км на северо-запад от Алматы в Илийском районе Алматинской области. Землетрясение ощутили жители села Курты, сила толчков составила 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в ДЧС.
Как сообщалось ранее, в Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения на случай чрезвычайных ситуаций. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства.
Напомним, в Турксибском районе Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения. Однако, как сообщили в МЧС, такие городки не могут создать в каждом районе мегаполиса из-за плотной застройки.
08.04.2026, 18:14 73721
В области Абай трехлетний ребенок заблудился в степи
Фото: Polisia.kz
Семей. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуатском районе области Абай 3-летний ребенок незаметно вышел со двора дома и пропал, сообщает Polisia.kz.
С раннего утра родные начали поиски, а около 11.00 обратились в полицию. С этого момента были незамедлительно подняты все силы. Спустя несколько часов поисков сотрудник полиции, передвигаясь верхом на лошади, заметил в степи маленькую фигуру - ребенок находился один, вдали от села. В 14.00 ребенка нашли примерно в 3 километрах от населенного пункта", - проинформировали в полиции.
Ребенок жив, угрозы для жизни и здоровья не установлено - мальчик просто заблудился, отметили в полиции.
08.04.2026, 12:35 83386
Пожар в акимате Актобе: названа предварительная причина
Фото: МЧС РК
Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Евгений Овчарский в ходе брифинга назвал предварительную причину пожара в акимате Актобе, сообщает "Хабар 24".
В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая экспертиза, которая определит точную причину пожара. Мы ставим причину, предварительную причину - это короткое замыкание электропроводов. Сейчас эксперты на месте работают. И соответствующее заключение в ближайшее время выдадут", - заявил заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский.
Отмечается, что для полной оценки технического состояния здания привлечены эксперты. По данным специалистов, пострадала только кровля, повреждения в кабинетах на шестом этаже незначительные. Последний раз ремонт в здании проводили 4 года назад.
Напомним, вчера вечером произошел пожар в шестиэтажном административном здании акимата Актобе, расположенном на проспекте Абулхаир хана. Из здания были эвакуированы люди.
Сегодня стало известно, что после пожара в здании акимата в Актобе власти региона проводят проверку и ликвидируют последствия происшествия. Возгорание кровли административного здания спасатели ликвидировали на площади около 300 квадратных метров.
07.04.2026, 20:56 103101
В Актобе горит здание акимата
Фото: МЧС РК
Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе загорелась кровля здания акимата, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На место происшествия в течение 5 минут прибыли силы и средства ДЧС. Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.
К этому времени информация о пострадавших не поступала, проинформировали в ведомстве.
Пожарные работают по повышенному рангу вызова.
Дополнено 07.04.2026, 21.30
Пожар локализован, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
06.04.2026, 09:36 135596
Прорыв плотины произошел в Акмолинской области
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коргалжынском районе Акмолинской области зафиксирован прорыв плотины "Шоптыколь". Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды. На участке ведутся восстановительные работы, сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.
На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб. Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, силами МЧС, местных исполнительных органов и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана - Коргалжын с целью перенаправления талых вод в степную зону.
Угрозы для населения нет. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. На текущий момент заготовлено порядка 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано около 800 метров земляного вала", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, принимаются все необходимые меры для предотвращения подтоплений и обеспечения безопасного проезда автотранспорта. На месте происшествия находятся председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МЧС и руководство департамента по ЧС, которые координируют проводимые работы.
Ситуация находится на постоянном контроле, заверили в МЧС.
Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.
05.04.2026, 18:57 150836
Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области
Фото: скрин видео
Караганда. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в 15 км от села Бесоба опрокинулся вахтовый автобус, сообщает МЧС. В салоне находились 50 человек.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС. Для эвакуации пострадавших задействован вертолет.
Воздушным судном "Казавиаспас" МЧС 3 пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города Караганды. Также силами МЧС на вахтовке в сопровождении медиков скорой помощи и Центра медицины катастроф ведомства 30 человек доставлены в больницу поселка Ботакара. Состояние пострадавших средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.
В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства МЧС, ТМСП "Матак", Центра медицины катастроф, "Казавиаспас" МЧС и бригады скорой медицинской помощи, полиции. Ситуация находится под контролем МЧС.
З апреля аналогичная ситуация произошла в области Абай. На автодороге Семей - Кайнар, в районе села Знаменка, съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус с 50 работниками вахты. Пассажиры получили телесные повреждения. Всем пострадавшим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
05.04.2026, 12:10 160051
Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля
Фото: Скрин видео
Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники МЧС Астаны вытащили собаку, которая провалилась в ледяную воду реки Есиль, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня ранним утром на пульт 112 поступило сообщение от очевидцев: в районе улицы Сарайшык, вблизи моста Аркар, собака провалилась под лед на реке Есиль и оказалась в ледяной воде. На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда МЧС на аэролодке - технике, предназначенной для работы в сложных условиях льда и воды", - говорится в сообщении.
Специалисты смогли быстро добраться до места происшествия и приступить к спасательной операции.
С использованием специального снаряжения и страховочной веревки спасатели аккуратно извлекли животное из ледяной воды и доставили на берег.
Напомним, ранее в Алматы на набережной озера Сайран был установлен арт-объект "Единство", посвященный реальной истории спасения собаки в 2016 году. Скульптура работы Ербосына Мельдибекова изображает прохожих, выстроившихся в живую цепь, чтобы вытянуть тонувшее животное из реки.
История открытия памятника спасению собаки в Алматы стала глобальной медиасенсацией и получила признание в 30 странах мира.
03.04.2026, 20:09 251126
Колесо обозрения загорелось в Астане
Фото: МЧС РК
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ликвидировали возгорание на колесе обозрения, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Посетители были своевременно эвакуированы и спущены с аттракциона. Колесо обозрения возобновило работу в штатном режиме", - проинформировали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
03.04.2026, 13:37 230841
Дорога обрушилась на трассе в Алматинской области из-за талых вод
Фото: Кадр из видео
Конаев. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Огромный провал образовался на трассе Кеген - Нарынкол в Алматинской области из-за талых вод, сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол".
По данным компании, 3 апреля в 11.30 на 20-м километре дороги Кеген - Нарынкол при пропуске талых вод зафиксировано повреждение существующей водопропускной трубы, а также размыв земляного полотна.
Отмечается, что данный участок ранее не относился к паводкоопасным. В настоящее время в связи с проведением среднего ремонта он находится на содержании подрядной организации.
Движение на участке временно ограничено. Объезд организован по грунтовой дороге.
Ситуация находится на контроле соответствующих служб. Проводится мобилизация порядка 20 единиц специализированной техники. В ближайшее время планируется устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием. Восстановительные работы по водопропускной трубе и земляному полотну будут начаты после завершения пропуска талых вод", - проинформировали в нацкомпании.
В пресс-службе добавили, что интенсивность движения на данном участке составляет порядка 500 автомобилей в сутки, а сама дорога построена в 1960-1970 годах.
