07.04.2026, 17:33
В Казахстане подвалы и паркинги станут укрытием для населения при ЧС
С 1 января 2026 года действует новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
В Казахстане с 1 января 2026 года действует новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций, который устанавливает требования к приспособлению подвалов, паркингов и других заглубленных помещений для защиты населения.
В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что документ направлен на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.
В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны", - сообщили в ведомстве.
Новый стандарт устраняет нормативный пробел и вводит единые требования к укрытиям. Он определяет порядок обследования зданий и их приспособления для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.
В документе закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем.
Отдельно предусмотрены меры по усилению конструкций и переоборудованию помещений при необходимости. В стандарте приведены примеры типовых решений и таблица оценки пригодности укрытий.
Принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в Турксибском районе Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения. Однако, как сообщили в МЧС, такие городки не могут создать в каждом районе мегаполиса из-за плотной застройки.
Читать: https://www.kt.kz/rus/state/v_almaty_sozdali_palatochnyy_gorodok_na_sluchay_1377970270.html
07.04.2026, 20:01 25481
Взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с немецкой делегацией Федеральной земли Бавария во главе с министром по делам международного сотрудничества и Европы Баварии Эриком Байсвенгером, сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, технологической и сырьевой сферах, а также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Романа Скляра в Мюнхен в апреле 2025 года.
Одним из таких практических результатов прошлогоднего визита стало состоявшееся ранее в этот же день подписание меморандума о взаимопонимании между правительством РК и правительством Федеральной земли Бавария.
Как отметил Роман Скляр, этот документ закладывает прочную институциональную основу для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска совместных проектов с высокой добавленной стоимостью.
В свою очередь Эрик Байсвенгер отметил высокую динамику взаимодействия с республикой, подчеркнув, что Бавария рассматривает Казахстан как надежного долгосрочного партнера в Центральной Азии. Он также выразил уверенность, что реализация положений меморандума позволит активизировать деловые контакты, расширить промышленную кооперацию и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.
Отмечается, что Бавария является одной из ведущих экономик Федеративной Республики Германия. В настоящее время она занимает первое место среди федеральных земель Германии по объему товарооборота с Казахстаном.
Согласно официальным данным, объем взаимной торговли в 2025 году составил 3,4 млрд евро. Таким образом, Казахстан является ключевым торгово-экономическим партнером Баварии не только в Центральной Азии, но и в СНГ в целом", - рассказали в правительстве.
В феврале министр иностранных дел Казахстана принял участие в экономическом форуме "Центральная Азия - Германия".
07.04.2026, 17:12 32391
Президент ратифицировал соглашение с МБРР и ужесточил нормы трудовых отношений
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, направленных на привлечение инвестиций, развитие авиационной отрасли и повышение уровня защиты трудовых прав граждан.
По информации Акорды, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации рамочного соглашения о партнерстве между правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан".
Документ закрепляет правовую основу и ключевые принципы взаимодействия с организациями, входящими в группу Всемирного банка. В нем также заданы направления совместных мероприятий, направленных на поддержку стратегических реформ в стране. Главные цели рамочного соглашения включают повышение макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора, модернизацию инфраструктур и содействие в развитии сельскохозяйственного сектора. Среди основных направлений также улучшение доступа к финансированию для МСБ и увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сферы, в том числе здравоохранение и образование.
Кроме того, президент ратифицировал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения".
Законом предусматривается запрет на заключение с физическим лицом договора гражданско-правового характера (договор ГПХ) при наличии хотя бы одного признака трудовой деятельности.
Содержание коллективного договора дополняется обязательными условиями о допустимом соотношении максимального и минимального размеров заработной платы по соответствующим профессии и должности, а также положениями о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью. А уполномоченный орган в области здравоохранения наделяется компетенцией по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы.
Также дополняются нормы, регулирующие порядок привлечения и участия посредника в работе согласительной комиссии. Закрепляется прямое подчинение специалиста по безопасности и охране труда первому руководителю организации, что возлагает на него ответственность за обеспечение безопасных условий труда.
Главой государства также утвержден закон "О ратификации протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации".
Изменения касаются увеличения численного состава совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и численности членов Аэронавигационной комиссии. Поправка в статью 50 a) Конвенции предусматривает увеличение численного состава Совета ИКАО с 36 до 40 членов. Совет является постоянно действующим органом ИКАО, подотчетным ассамблее. Поправка в статью 56 Конвенции предусматривает увеличение членского состава Аэронавигационной комиссии с 19 до 21 члена. Аэронавигационная комиссия рассматривает и рекомендует стандарты и рекомендуемую практику (SARPS) и правила аэронавигационного обслуживания (PANS) для принятия и утверждения Советом ИКАО.
07.04.2026, 14:00 37696
LRT тестируют с участием 19 поездов в Астане
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Систему легкорельсового транспорта тестируют с участием всех 19 поездов в Астане, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Новый этап тестов проходит в полностью автоматическом режиме уровня GOA4 - без участия машинистов. Моделируется график движения поездов, включая посадку и высадку пассажиров, время стоянки на станциях и другие ключевые параметры эксплуатации. Результаты тестировании данного этапа используются для дополнительной настройки систем и обеспечения стабильной, безопасной и надежной работы LRT в условиях регулярной эксплуатации", - говорится в сообщении.
По данным акимата, всего в Астану доставлено 19 составов.
В период эксплуатации будет курсировать 15 поездов. Оставшиеся составы предусмотрены в качестве резерва", - добавили в пресс-службе.
Ранее была названа стоимость проезда ЛРТ в Астане.
06.04.2026, 15:55 82531
Научные гранты, животноводство и ОСМС: где выявили миллиардные растраты и хищения, доложил Токаеву глава АФМ
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава государства заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период, информирует Акорда.
Жанат Элиманов сообщил президенту, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.
Глава АФМ отчитался, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам.
Вместе стем Элиманов представил сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тыс. карт, открытых на подставных лиц.
По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования. Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.
В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Как сообщалось ранее, за последние годы объем государственных вложений значительно увеличился и составляет сотни миллиардов тенге ежегодно. Однако, по оценке президента, "практической отдачи от финансирования науки пока нет" - реальные результаты остаются минимальными. Нарушения фиксируются на всех этапах - от отбора грантополучателей до реализации проектов. Отсутствуют действенные механизмы фильтрации, которые могли бы предотвращать присвоение средств. При этом значительная часть проектов не доходит до стадии внедрения: из тысяч профинансированных инициатив лишь единицы дают коммерческий результат. Отдельной проблемой называется смещение акцента с результата на "освоение бюджета". Такая модель, по сути, стимулирует формальную отчетность вместо реальной научной отдачи.
06.04.2026, 14:00 87631
Реестр недобросовестных застройщиков создадут в Казахстане
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков", передает корреспондент агентства.
Проектом приказа предусматривается утверждение типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков. Реестр ведется МИО в электронной форме посредством единой информационной системы долевого участия по месту нахождения строящихся объектов", - сообщает в документе.
В частности, устанавливается риск-ориентированная структура реестра, где выделяются четыре категории:
- первая - уведомительная;
- вторая - повышенный риск;
- третья - по основаниям, предусмотренным законом;
- четвертая - проблемные объекты.
Также документом закрепляются последствия включения, порядок предоставления открытой информации и обжалование решений МИО.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Напомним, в ходе совещания по развитию Астаны президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ответственность строительных компаний.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
06.04.2026, 12:35 90796
В Алматинской области 13 застройщикам приостановили лицензии
К ответственности привлечены 25 должностных и 7 юридических лиц
Конаев. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 13 застройщикам приостановили действия лицензий, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По актам надзора к ответственности привлечены 25 должностных и 7 юридических лиц, приостановили действия лицензии I категории 13 застройщиков, у 2 отозваны разрешительные документы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 3 многоквартирных жилых комплексах предотвращено незаконное привлечение средств дольщиков.
Приговором суда к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет осуждены 5 лиц за совершение мошенничества", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы ряд подрядчиков лишили лицензий за нарушения при строительстве сетей.
06.04.2026, 11:29 95366
Прорыв плотины в Акмолинской области: угрозу подтопления села Сабынды удалось предотвратить
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коргалжынском районе Акмолинской области произошел прорыв плотины "Шоптыколь", вызванный притоком талых вод. В настоящее время полностью исключена угроза подтопления ближайшего населенного пункта - села Сабынды, все объекты работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
Силами местных исполнительных органов, МЧС и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана - Коргалжын для перенаправления талых вод в степную зону. В ликвидации последствий задействованы 56 единицы техники и более 230 человек местного населения и личного состава МЧС. Заготовлено 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано 800 метров земляного вала. Ситуация находится на контроле соответствующих служб", - проинформировали в акимате.
На месте находятся аким области Марат Ахметжанов и председатель Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС Серик Джунисбеков. Создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Мурата Балпана.
По данным ведомства, плотина "Шоптыколь" имеет вместимость 4,71 млн кубических метров воды, площадь водоема составляет 157 гектаров при средней глубине около трех метров. Сооружение защищает от подтопления участок республиканской автодороги Астана - Коргалжын, а также обеспечивает водоснабжение прудов Шевченко и Балкаш.
Напомним, сегодня ночью МЧС сообщило о прорыве плотины в Коргалжынском районе Акмолинской области.
05.04.2026, 19:54 106926
МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба
Жезказган. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров посетил Улытаускую область, где принял участие в заседании регионального инвестиционного штаба, сообщает пресс-служба МИД.
Встреча была посвящена обсуждению инвестиционного климата и реализации проектов в регионе.
Куантыров отметил высокий промышленный потенциал региона и необходимость перехода от сырьевой модели к развитию перерабатывающих и высокотехнологичных производств.
Улытауская область располагает крупными месторождениями меди, железной руды, марганца, угля и редкоземельных металлов, что формирует мощный потенциал для промышленного передела", - подчеркнул он.
Участники обсудили меры государственной поддержки, включая налоговые льготы, гарантии инвестиций, сопровождение проектов по принципу "одного окна" и защиту прав инвесторов через институт инвестиционного омбудсмена.
Стороны акцентировали внимание на необходимость дальнейшего развития проектов глубокой переработки минерального сырья, горнометаллургических производств, энергетической инфраструктуры и сопутствующей промышленной логистики.
Делегация также посетила ряд промышленных объектов в Жезказгане. В их числе: швейная фабрика "Ютария", внедряющая технологии ИИ, а также строящиеся логистические и продовольственные проекты.
По итогам прошлого года объем привлеченных инвестиций в основной капитал превысил 260 млрд тенге. В числе приоритетов: развитие химической и перерабатывающей промышленности, агропромышленного кластера и индустриальных зон. Отдельное внимание уделяется инструментам поддержки и защите инвесторов. До 2030 года сформирован пул из 25 проектов на сумму около 500 млрд тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест", - подчеркнули в МИД.
