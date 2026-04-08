В Казахстане подвалы и паркинги станут укрытием для населения при ЧС

С 1 января 2026 года действует новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций

Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.





В Казахстане с 1 января 2026 года действует новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций, который устанавливает требования к приспособлению подвалов, паркингов и других заглубленных помещений для защиты населения.





В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что документ направлен на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.





В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны", - сообщили в ведомстве.





Новый стандарт устраняет нормативный пробел и вводит единые требования к укрытиям. Он определяет порядок обследования зданий и их приспособления для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.





В документе закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем.





Отдельно предусмотрены меры по усилению конструкций и переоборудованию помещений при необходимости. В стандарте приведены примеры типовых решений и таблица оценки пригодности укрытий.





Принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.





Напомним, в Турксибском районе Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения. Однако, как сообщили в МЧС, такие городки не могут создать в каждом районе мегаполиса из-за плотной застройки.

Читать: https://www.kt.kz/rus/state/v_almaty_sozdali_palatochnyy_gorodok_na_sluchay_1377970270.html

