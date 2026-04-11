Товарооборот между Казахстаном и США достиг $3,19 млрд

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов ответил на вопрос, когда Казахстан ощутит выгоду от скачка мировых цен на нефть, передает корреспондент агентства.





Выступая на брифинге в сенате, Санжар Жаркешов отметил, что стоимость нефти меняется практически ежедневно. Министерство, по его словам, сосредоточено не на прогнозировании, а на текущих задачах - обеспечении внутреннего рынка, стабильной добыче, бесперебойной переработке, а также эффективной работе экспортных маршрутов.





Отвечая на вопрос о возможной выгоде для экономики от роста цен на нефть, вице-министр пояснил, что резкие изменения стоимости сырья не сразу отражаются на доходах страны. Это связано с тем, что большинство экспортных контрактов заключаются на долгосрочной основе, а не по спотовым ценам.





Как отметил Жаркешов, согласно мировой практике, положительный эффект от удорожания нефти становится ощутимым лишь спустя некоторое время - ориентировочно через полгода.





Также Жаркешов прокомментировал ситуацию на рынке ГСМ после отмены моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.





По его словам, после завершения моратория с 1 апреля рынок ГСМ функционирует на рыночных принципах - стоимость топлива формируется исходя из спроса и предложения. При этом на данный момент резких изменений цен не зафиксировано.





Жаркешов отметил, что в стране сформированы достаточные запасы топлива: порядка 600 тысяч тонн бензина и около 600 тысяч тонн дизельного топлива. Эти объемы позволяют полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка.





Спикер подчеркнул, что власти продолжают внимательно следить за ситуацией: мониторинг осуществляют Агентство по защите и развитию конкуренции, а также региональные штабы при акиматах.