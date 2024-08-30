33 года назад закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане

Всего за период с 1949 года по 1989 год на полигоне было произведено 456 ядерных испытаний

Фото: wikipedia.org

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Ровно 33 года назад, 29 августа 19991 года, закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане.





Семипалатинский полигон - это обособленная, строго охраняемая территория, которая предназначалась для выполнения комплекса работ по подготовке и проведению испытаний ядерных зарядов, в том числе и в военных целях. Полигон представлял собой сложную разветвленную структуру со всеми элементами жизнеобеспечения, развернутой научно-исследовательской базой, большим количеством зданий и сооружений на различных площадках, сообщает РИА Новости.





Он находился в 130 километрах северо-западнее Семипалатинска, на левом берегу Иртыша и располагался на территориях бывшей Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей Казахстана. Полигон занимал площадь более 18,5 тысячи квадратных километров.





Необходимость сооружения полигона появилось после окончания Второй мировой войны, когда Советский Союз был вынужден начать создавать свой ядерный щит, чтобы предотвратить возможность применения атомного оружия, которым обладали Соединенные Штаты Америки. Одним из главных, завершающих этапов разработки ядерного оружия являются полигонные испытания. Они проводятся не только для определения характеристик заряда, проверки правильности экспериментов и расчетов, но и для подтверждения годности боезапаса. Для первой советской ядерной бомбы РДС-1 испытания имели особое значение, так как только они могли дать окончательный ответ на вопрос о работоспособности первого отечественного образца нового оружия.





Решение о создании специального полигона было принято постановлением совета министров СССР от 14 ноября 1946 года. Он был назван "Горная станция первого главного управления" или объект № 905. Также было поручено в месячный срок определить место для строительства объекта № 905, в двадцатидневный срок разработать программу испытания, перечень сооружений и образцов вооружения, подлежащих испытаниям.





После этого комиссия советских специалистов обследовала ряд площадок. Наиболее пригодным для размещения ядерного полигона был признан участок пустынной степи в Казахстане в районе города Семипалатинска. В радиусе до ста километров отсутствовали населенные пункты и какие-либо народно-хозяйственные объекты. Выбранная для размещения полигона территория отличалась крайне низкой плотностью населения.





Первоначально строительство полигона и работы по его оборудованию намечалось выполнить силами первого главного управления при совете министров СССР, которое отвечало за становление атомной промышленности, но постановлением совета министров от 21 августа 1947 года его строительство передали военному ведомству. Объект получил наименование "Учебный полигон № 2 Министерства Вооруженных Сил СССР (войсковая часть 52605)".





Проектные работы по созданию полигона выполнялись в специальном проектном институте первого главного управления по техническим заданиям Института химической физики Академии наук СССР, которому правительство поручило проведение комплекса научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию методик и аппаратуры для изучения быстропротекающих процессов, имеющих место при ядерном взрыве, а также его поражающих факторов. Возводился полигон инженерными войсками Вооруженных сил СССР. В конце сентября 1947 года на площадку были направлены первые подразделения военных строителей. Всего в работах принимали участие 15 тысяч военнослужащих.





Работы по подготовке к испытаниям на полигоне были закончены в июле 1949 года. К этому времени он включал в себя три основных элемента: административно-жилую зону с лабораторно-экспериментальной базой; опытное поле и базовый аэродром в пригороде Семипалатинска Жана-Семей.





Фото: wikipedia.org





В последующие годы территория полигона расширялась. В начале 1960-х годов в горном массиве Дегелен для проведения подземных испытаний в штольнях была создана и включена в состав полигона Горная сейсмическая станция Академии наук СССР. Несколько позже были освоены равнинные площадки в урочище Балапанжарень и площадка семь в урочище Сары-Узень, на которых производились подземные взрывы в скважинах.





Для испытаний ядерных ракетных двигателей и ядерных энергодвигательных установок и их отдельных узлов на полигоне в 1961 году ввели в эксплуатацию импульсный графитовый реактор на тепловых нейтронах. Для проведения других испытаний в 1962-1970 годах был создан реакторный комплекс "Байкал-1".





12 мая 1970 года полигон получил наименование 2-го Государственного центрального научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР. 2 июля 1974 года полигон № 2 был награжден орденом Ленина. 28 марта 1990 года его переименовали во 2-й Государственный центральный испытательный полигон.





Первое испытание ядерного устройства - плутониевой бомбы на Семипалатинском полигоне было проведено 29 августа 1949 года. Научное руководство испытанием, непосредственно, осуществлял Игорь Курчатов. В октябре 1951 года на полигоне испытали урановую бомбу, 12 августа 1953 года - первый водородный боезаряд, 22 ноября 1955 года - термоядерную бомбу. 11 октября 1961 года на полигоне провели первый в СССР подземный ядерный взрыв.









Всего за период с 1949 года по 1989 год на полигоне было произведено 456 ядерных испытаний. Наибольшее количество испытаний пришлось на начало 1960-х годов, когда осуществлялся переход от испытаний в атмосфере к подземным испытаниям.





На Опытном поле с 1949 года по 1962 год провели 116 атмосферных испытаний с целью изучения поражающих факторов ядерного взрыва. Из них 30 наземных и 86 воздушных. Начиная с 1961 года, на полигоне провели 340 подземных ядерных испытаний, из них почти 90% в военных целях. Во время них осуществлялись крупномасштабные испытания подземных сооружений различных конструктивных решений, их технологического оборудования.





На полигоне также проводились подземные ядерные взрывы в мирных целях. Разрабатывались технологии использования их с целью создания искусственных водоемов, каналов, сейсмического зондирования земной коры при поиске полезных ископаемых, создания подземных резервуаров, тушения факелов горящих газов и фонтанов нефти и др.





Помимо ядерных на полигоне произведено 175 взрывов с применением химических взрывчатых веществ.Последнее испытание на нем проведено 19 октября 1989 года.





После провозглашения Казахстана независимым государством экс-президент страны Нурсултан Назарбаев 29 августа 1991 года подписал указ о закрытии полигона. 15 мая 1992 года на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона и соответствующих научных организаций и объектов, расположенных на территории Казахстана, был создан Национальный ядерный центр Республики Казахстан.





В декабре 1993 года вышла директива министра обороны РФ о расформировании воинских частей, осуществлявших эксплуатацию Семипалатинского полигона.





Военные, спешно оставившие территорию бывшего полигона, не могли в одночасье уничтожить оружие и инфраструктуру полигона, созданные в течение 40 лет. На его территории оставалось несколько сотен штолен, предназначенных для подземных взрывов атомного оружия, множество химического оборудования и продукты, оставшиеся после испытаний. Все это требовалось уничтожить, чтобы никто не смог воспользоваться этим сомнительным наследством в своих целях.





Уничтожение инфраструктуры полигона завершилось 29 июля 2000 года. За эти годы была закрыта 181 штольня и ликвидировано 13 скважин. Параллельно велись работы по утилизации ядерных отходов и другой чувствительной информации.





Фото: wikipedia.org





Кроме того, казахстанские специалисты провели целый комплекс работ по усилению мер безопасности и установке физических барьеров для ограничения доступа к испытательным площадкам, законсервированным штольням и скважинам. На сегодняшний день на полигоне создана современная трехуровневая система безопасности, а объекты, представляющие опасность, охраняются силами Национальной гвардии Казахстана.





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