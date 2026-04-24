23.04.2026
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 апреля в Казахстане отмечается Национальный день книги. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю всех соотечественников с Национальным днем книги! В современную эпоху книжное дело переживает масштабную трансформацию, но книги по-прежнему остаются надежным путеводителем в мир духовно-нравственных ценностей. Вижу, что культура чтения книг, будь это классические художественные произведения или публикации, освещающие наиболее актуальные проблемы современности, постепенно возвращается и даже вновь становится популярной тенденцией, в том числе в молодежной среде. Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования Искусственного Интеллекта", - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram.
Отмечается, что в ближайшие две недели главой государства будет подписан специальный указ, в котором будут определены меры, направленные на популяризацию культуры чтения и создание условий для формирования читающей, интеллектуальной нации.
Напомним, инициатива учреждения праздника принадлежит президенту, впервые его отметили в 2025 году.
23.04.2026
Главы международных конвенций поддержали экологические инициативы Казахстана
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент провел встречу с руководителями международных конвенций. Стороны обсудили пути реализации ключевых экологических инициатив в регионе Центральной Азии, сообщили в Акорде.
Как подчеркнул в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, Казахстан выступает за внедрение принципов экологической ответственности на региональном и глобальном уровнях. В новой Конституции страны охрана окружающей среды определена в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики.
Представители международных конвенций в свою очередь приветствовали реализацию программы "Таза Қазақстан", призванной способствовать формированию экологического мышления среди граждан.
Кроме того, высокие гости высказались в поддержку глобальных инициатив Казахстана, направленных на решение климатических и водных проблем.
Во встрече приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН - исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, генеральный секретарь Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), Ивонн Игеро, исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер, исполнительный секретарь Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций Рольф Пайе.
Ранее президент обсудил решение экологических проблем с генсеком ОБСЕ.
23.04.2026
Новый глава полиции назначен в Актау
Актау. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау назначен новый глава полиции. Им стал Айдар Касанов, сменивший на посту арестованного Бактыбека Исаева, сообщает Kazinform.
Айдар Касанов родился 6 декабря 1978 года в Жанаозене. Окончил Академию МВД РК.
В разные годы работал в Актау, где возглавлял отделение по раскрытию особо тяжких преступлений, занимал пост заместителя начальника управления полиции города.
До нынешнего назначения руководил управлением полиции Жанаозена. Экс-главу полиции Атырау Бактыбека Исаева задержали 15 апреля по подозрению в противоправных действиях. Против него возбуждено уголовное дело.
23.04.2026
Энергетическая устойчивость и "зеленый" водород: итоги встречи Минэнерго Казахстана и ЕЭК ООН
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан провели переговоры по вопросам повышения энергетической устойчивости, развития возобновляемых источников энергии, формирования регионального энергетического рынка. Встреча состоялась в рамках Регионального экологического саммита (РЭС-2026), сообщает пресс-служба ведомства.
В центре внимания оказался вопрос перехода Казахстана к модели "зеленой экономики". Глава Минэнерго подтвердил цель республики довести долю возобновляемых источников энергии до 15% к 2030 году. При этом упор планируется делать не только на классические ВИЭ, но и на формирование экспортного потенциала экологически чистого водорода.
Стороны также детально проработали вопросы модернизации традиционной генерации. В частности, речь шла о внедрении технологий "чистого угля" и развитии углехимии - это позволит снизить экологическую нагрузку при сохранении базовых мощностей.
Помимо технологического обмена, участники диалога затронули механизмы "зеленого" финансирования и реализацию проектов по добыче критически важных минералов. По итогам встречи Казахстан и ЕЭК ООН договорились об усилении научно-технического сотрудничества и подготовке специализированных кадров для отрасли.
23.04.2026
Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Черногории 17 апреля 2026 года ввело временный безвизовый режим для граждан Казахстана, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября текущего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.
Как сообщалось ранее, Казахстан провел два раунда переговоров по смягчению визового режима с Великобританией.
23.04.2026
Казахстанские вузы презентовали экологические разработки на выставке RES 2026 EXPO
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские университеты продемонстрировали научные разработки в области экологии, "зеленой" энергетики и устойчивого развития на международной выставке зеленых технологий RES 2026 EXPO. В экспозиции страны приняли участие восемь ведущих вузов, представивших решения для агропроизводства в засушливых регионах, управления водными ресурсами, переработки отходов, развития циркулярной экономики и внедрения цифровых технологий в экологические проекты, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Экспозицию посетили главы государств, участвующие в Региональном экологическом саммите. Делегации ознакомились с национальными павильонами, где были представлены приоритеты стран в области "зеленой" энергетики, управления природными ресурсами и устойчивого развития.
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на панельной сессии саммита отметил, что развитие "зеленых" технологий требует сильной научной базы и подготовки специалистов нового поколения. По его словам, в стране модернизируется система образования с учетом запросов экономики, развиваются направления искусственного интеллекта, инженерии и климатических технологий, внедряется индустриальный PhD и расширяется международное научное сотрудничество.
Казахстанские университеты представили разработки, направленные на решение экологических и климатических задач - от фундаментальных исследований до готовых технологических решений для бизнеса и промышленности.
В частности, Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева продемонстрировал модель устойчивого агропроизводства для аридных территорий Прикаспия. Она включает технологии восстановления деградированных пастбищ, производство высокопротеиновых кормов и внедрение элементов "умного" животноводства.
Университет Шакарима представил цифровую платформу Agrosector, объединяющую научные разработки, образовательные ресурсы и аналитические инструменты для агропромышленного комплекса. Также были показаны проекты в сфере возобновляемой энергетики, переработки вторичных ресурсов и производства функциональных продуктов питания.
Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова представил исследования, направленные на решение экологических проблем Каспийского моря. Научная программа стоимостью 4 млрд тенге предусматривает разработку экологичных видов топлива для морского транспорта, моделирование судоходных маршрутов, технологии ликвидации нефтяных разливов и развитие водородной энергетики.
Жетысуский университет имени И. Жансугурова показал разработки в области биотехнологий и безотходных технологий, включая переработку органических отходов с использованием личинок черной львинки, а также проекты по сохранению биоразнообразия и созданию "умного" университета.
Казахский национальный аграрный исследовательский университет представил цифровую платформу DeepBas для управления водными ресурсами с использованием искусственного интеллекта. Платформа предназначена для интегрированного управления крупнейшими водными бассейнами страны.
Кроме того, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева продемонстрировал концепцию "зеленого" кампуса и проекты по мониторингу природных рисков, а Abai University - разработки в сфере управления отходами и альтернативной энергетики.
Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова представил проекты по экологизации городской среды, включая экоконструкционные модули для очистки воздуха и озеленения, технологии переработки промышленных отходов и разработки для водосбережения в сельском хозяйстве.
По данным министерства, представленные проекты демонстрируют высокий уровень интеграции науки, образования и инноваций и подтверждают растущую роль казахстанских университетов в развитии "зеленой" экономики и международного научного сотрудничества.
Напомним, международная выставка зеленых и устойчивых технологий RES 2026 EXPO проходит в Астане с 22 по 24 апреля.
22.04.2026
На фоне кризиса Арала президент вновь предложил создать водную структуру при ООН
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Совета глав - государств Международного фонда спасения Арала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь предложил создать международную организацию по вопросам воды под эгидой ООН, передает корреспондент агентства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международный фонд спасения Арала - единственная региональная институциональная платформа, призванная обеспечить координацию усилий государств в решении водохозяйственных и экологических вопросов в Центральной Азии
Фонд играет значительную роль в консолидации международной поддержки и реализации совместных инициатив, направленных на сохранение Аральского моря. В рамках председательства в МФСА Казахстан при активном содействии всех государств-учредителей последовательно содействует решению многочисленных актуальных задач. Например, усиливается сотрудничество в водно-энергетической сфере, расширяются механизмы финансирования проектов, приняты меры по повышению координирующей роли Исполнительного комитета фонда. Укрепилось взаимодействие с международными партнерами, в том числе со структурами ООН, финансовыми институтами и донорами. Активизировалась работа в рамках международных природоохранных инициатив. Исполком фонда принял участие в ряде важнейших мероприятий, включая саммит One Water в Эр-Рияде, 7-ю Ассамблею ООН по окружающей среде в Найроби, а также конференции СОР-29 в Баку и СОР-30 в Белене. В фокусе пристального внимания находится процесс реализации Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Помимо этого, с участием международных организаций реализуются более 30 региональных проектов. Общий объем финансирования этих программ и инициатив превышает два миллиарда долларов. Важный вклад в улучшение здоровья и благополучия жителей Приаралья призвана внести разработанная Казахстаном в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения региональная дорожная карта на 2026-2029 годы", - сообщил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев остановился на положительных результатах совместных усилий по восстановлению экосистемы Северного Арала.
Увеличение объема воды в море с 18,9 до 23,5 кубических километров плодотворно повлияло на рыбное хозяйство и, в целом, социально-экономическую ситуацию в Приаралье. Создан уникальный природный и научный объект - геопарк "Арал", призванный стать моделью устойчивого развития этой территории. Главная цель проекта - сохранение природно-экологического и исторического наследия Аральского моря. Сейчас ведется работа по включению объекта в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Таким образом, казахстанское председательство было нацелено на повышение эффективности фонда. Выражаю искреннюю признательность всем государствам-учредителям за поддержку и конструктивное взаимодействие. Уверен, общими усилиями, сохраняя преемственность в целеполагании и практической работе, мы сможем добиться еще больших успехов в деле обеспечения устойчивого будущего для наших народов", - заявил президент Казахстана.
По словам главы государства, анализ текущего состояния бассейна Аральского моря показывает, что несмотря на достигнутые успехи степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер по их нивелированию.
Вам хорошо известна тревожная экологическая ситуация в бассейне Арала. Климат в Приаралье заметно изменился: температура летом повысилась в среднем на 2-2,5 градуса, усилилась засушливость, зимы, напротив, стали холоднее. В радиусе 100 километров существенно сократилось количество осадков. Частота и масштаб пыльных бурь растут. Из пустыни Аралкум в атмосферу ежегодно поднимаются десятки миллионов тонн соли, песка, различных химических веществ. Они обнаруживаются в самых отдаленных регионах мира, например, в Северном Ледовитом океане, оказывают негативное влияние на почвы, экосистемы и здоровье людей далеко за пределами региона. Серьезную обеспокоенность вызывает воздействие аэрозольных выбросов на ледники Тянь-Шаня и Памира. По данным Всемирной метеорологической организации, последний гидрологический год для ледников стал одним из самых худших за весь период наблюдений (с 1950 года). Сокращение ледников крайне негативно сказывается на водной безопасности всего региона. При этом уровень водопотребления стабильно растет. Свыше 80 процентов всех водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, тогда как потери в оросительных системах продолжают оставаться недопустимо большими. В этих условиях требуется выработка согласованных и долгосрочных решений. Давайте покажем пример, который продемонстрировал бы миру нашу способность совместно, продуктивно разрабатывать решения стратегического значения и масштаба", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Президент призвал рассматривать водную проблематику как общую для стран региона актуальную тему, имеющую широкое международное звучание.
Это проблема не национального уровня, не тактическая, а стратегическая задача мирового значения. Поэтому важно перейти к практическим действиям, включая обновление организационных механизмов работы фонда. Это позволит усилить прикладной характер его деятельности. На наш взгляд, следовало бы укрепить роль Фонда как центральной региональной платформы, в рамках которой можно было бы эффективно решать вопросы воды, экологии и устойчивого развития в интересах всех стран Центральной Азии. Наработанный опыт взаимодействия нельзя утратить. По наблюдениям международных экспертов, в водной политике государств региона в последние годы преобладают национальные приоритеты, а международные аспекты, то есть сотрудничество друг с другом, учет интересов соседних стран, отходят на второй план. По их мнению, в этом основная причина водно-энергетических дисбалансов, нарушений установленного порядка управления ресурсами трансграничных рек, отсутствия внимания к экологическим последствиям. В этих сложных условиях критически важно попытаться осуществить, хотя бы частично, гармонизацию наших водных стратегий, что также позволит масштабировать наиболее успешные практики водосбережения. На прошлогодней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии мною было предложено принять Рамочную конвенцию по водопользованию в соответствии с международными стандартами. Такая конвенция позволила бы закрепить согласованные принципы многостороннего взаимодействия и повысить эффективность трансграничного водопользования. Прошу обратить внимание на это предложение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент назвал насущной задачей цифровизацию водной сферы, в частности, внедрение единой автоматизированной системы мониторинга в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, которая позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных.
Казахстан и Узбекистан приступили к автоматизации десяти участков в бассейне Сырдарьи. Можно было бы масштабировать данный опыт в рамках всего бассейна Аральского моря. Сохраняет актуальность вопрос дальнейшего институционального развития фонда. Считаю, что данный процесс несколько затянулся. В качестве первоочередной меры предлагается завершить формирование Межгосударственной энергетической комиссии. Практика показывает, что координация действий в области энергетики играет большую роль в стабильном, надежном водоснабжении наших стран. Поэтому, на наш взгляд, важно синхронизировать совещания водохозяйственной и энергетической комиссий Фонда. Полагаем возможным сначала запустить деятельность Межгосударственной энергетической комиссии в привязке к бассейну реки Сырдарьи. В последующем, по мере отработки механизмов взаимодействия, можно будет расширить этот формат с охватом всего бассейна Аральского моря. Рассчитываем, что такой поэтапный подход позволит обеспечить баланс интересов всех государств региона", - заметил Токаев.
По мнению главы государства, в условиях нарастания в регионе водных и экологических вызовов крайне важно консолидировать усилия, проявить солидарность с целью совместного преодоления разногласий на основе взаимоприемлемых компромиссов.
Как известно, Кыргызстан приостановил свою деятельность в фонде. Это суверенное право Кыргызского государства, и Казахстан его уважает. При этом Казахстан высоко ценит развитие контактов с Кыргызстаном на рабочем уровне между ведомствами и готов к дальнейшей совместной работе. Подчеркну: опыт Кыргызстана крайне важен для устойчивого развития всей Центральной Азии. Поэтому полагаем, что рано или поздно произойдет восстановление присутствия Кыргызстана в МФСА. Во всяком случае, мы бы этому порадовались. Для укрепления роли фонда в нашем регионе предлагается интегрировать водные вопросы в повестку других форматов нашего многостороннего взаимодействия, в том числе консультативных встреч", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим президент указал на важность усиления совместной работы с международными организациями, донорами и финансовыми институтами для дополнительного фондирования востребованных проектов.
Сегодня на пленарном заседании Регионального экологического саммита я еще раз поднял инициативу создания Международной организации по воде в рамках ООН в качестве ее специализированного института. Формирование такой структуры - веление времени. Это признается в международном водном сообществе. Она будет способствовать консолидации усилий мирового сообщества в вопросах обеспечения водной безопасности региона. Никакого вреда от такой организации, работающей в рамках мандата ООН, не будет ни одной стране, тем более государствам Центральной Азии. Поэтому вновь обращаюсь с просьбой поддержать данную инициативу, которую можно было бы представить в ООН как общую инициативу всех стран Центральной Азии. В таком случае можно было бы предложить разместить отдельные сегменты UN Water в ряде столиц государств Центральной Азии. Кроме того, с целью привлечения дополнительного внимания мировой общественности к вопросам сохранения водной системы Арала предлагается совместно выступить с инициативой учреждения Международного дня Аральского моря, рек Амударьи и Сырдарьи под эгидой Организации Объединенных Наций. Все высказанные мною предложения соответствуют нашим общим интересам, в них нет политического популизма и, тем более, второго дна", - отметил глава государства.
В заключение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что судьба Арала - это не только огромный экологический вызов для государств региона, но и своего рода публичный тест действовать сообща для достижения конкретных практических результатов.
Будущее нашего региона зависит исключительно от нас - от доверительного диалога и тесного сотрудничества между нашими странами. Обращаюсь с призывом к уважаемым коллегам-президентам, дорогим братьям. Вы все компетентные и опытные люди, хорошо понимаете важность именно водного вопроса. Не будет в регионе воды, не будет здесь государств Центральной Азии, будет вода - жизнь нашей молодежи станет лучше и светлее. Как говорится, вода - это жизнь. Уверен, нынешний саммит придаст мощный импульс деятельности Международного фонда спасения Арала, станет отправной точкой нового этапа регионального взаимодействия на благо наших народов", - заявил президент Казахстана.
Отмечается, в ходе заседания Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала также выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай.
Ранее Токаев назвал спасение Аральского моря актуальной задачей для всего человечества.
Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведет работу по увеличению объема воды в Северном Аральском море. С 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров.
22.04.2026
В Казахстане создан Национальный координационный совет по охране здоровья
Структура будет координировать госполитику в здравоохранении и работу госорганов в этой сфере.
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министром Республики Казахстан подписано распоряжение о создании Национального координационного совета по охране здоровья, направленного на усиление координации государственной политики и межведомственного взаимодействия в сфере здравоохранения, передает корреспондент агентства.
Состав Координационного совета по охране здоровья:
1. Заместитель премьер-министра Республики Казахстан, председатель.
2. Министр здравоохранения Республики Казахстан, заместитель председателя.
3. Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан, секретарь.
4. Заведующий Отделом социального развития аппарата правительства Республики Казахстан.
5. Заместитель министра обороны Республики Казахстан.
6. Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
7. Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.
8. Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
9. Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.
10. Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
11. Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
12. Вице-министр транспорта Республики Казахстан.
13. Вице-министр финансов Республики Казахстан.
14. Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан.
15. Вице-министр просвещения Республики Казахстан.
16. Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан.
17. Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.
18. Вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
19. Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
20. Вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан.
21. Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
22. Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
23. Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии (по согласованию).
24. Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию).
25. Член правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию).
26. Представитель детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан (по согласованию).
27. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Республике Казахстан (по согласованию).
28. Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане (по согласованию).
29. Представитель фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Республике Казахстан (ЮНФПА) (по согласованию).
Основные задачи Координационного совета:
- совершенствование государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья населения;
- выработка предложений по реализации стратегических и программных документов в области здравоохранения;
- координация работы центральных и местных исполнительных органов, а также взаимодействие с международными и другими организациями;
- определение ключевых направлений развития системы здравоохранения.
Основные функции Координационного совета:
- анализ выполнения межведомственных мероприятий в сфере охраны общественного здоровья;
- выработка предложений по совершенствованию государственной политики и законодательства в области здравоохранения;
- улучшение деятельности центральных и местных исполнительных органов;
- усиление межотраслевого взаимодействия и мониторинга реформ в сфере здравоохранения;
- разработка предложений по разграничению полномочий между государственными органами;
- формирование механизмов взаимодействия на местном уровне, включая участие бизнеса и НПО;
- содействие сотрудничеству государственных органов с международными и общественными организациями.
Рабочим органом Координационного совета является Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
22.04.2026
Казахстанцев будут заранее предупреждать о фонограмме на концертах
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министром культуры и информации РК утверждены изменения в приказ от 20 апреля 2021 года № 102 "Об утверждении правил информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений", передает корреспондент агентства.
Согласно обновленным требованиям, организаторы зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители должны информировать публику о применении фонограммы во всех случаях, предусмотренных законодательством. Это касается как живых выступлений, так и телевизионных записей и мероприятий, проводимых на неподготовленных площадках.
Информация о фонограмме теперь должна размещаться на афишах, наружной рекламе, в местах продажи билетов и в средствах массовой информации. Кроме того, сведения должны указываться и в описании услуг, если речь идет о развлекательных выступлениях.
Отдельные требования установлены для теле- и радиорекламы. Звуковое уведомление о фонограмме должно длиться не менее пяти секунд и звучать с той же громкостью, что и основное сообщение. Если рекламный ролик короче 15 секунд, необходимо прямо озвучить фразу "Используется голосовая (вокальная) фонограмма" либо вывести аналогичный текст на экран.
Также запрещается каким-либо образом искажать или заглушать эту информацию.
Отмечается, что зрителей должны предупреждать о фонограмме не позднее чем за 30 дней до начала продажи билетов.
