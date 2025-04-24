В Казахстане впервые отмечают Национальный день книги

Фото: gov.kz

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Туркестан. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 100 ирригационных каналов будут отремонтированы в Туркестанской области. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





По его словам, осенью при поддержке Исламского банка развития начнется реконструкция канала им. Д. Алтынбекова и других водохозяйственных объектов региона.





В общей сложности в Туркестанской области мы планируем отремонтировать более 100 каналов. Кроме того, решается вопрос об оснащении предприятия "Казводхоз" новой техникой. В общей сложности будет закуплено 757 единиц, из которых на данный момент получено уже более 300. Туркестанский филиал "Казводхоза" получит 135 единиц техники", - сказал министр.





По данным Минводных ресурсов, также в Уйгурском районе Алматинской области при содействии Исламского банка развития планируется провести ремонт водохозяйственных сооружений. На сегодня местные исполнительные органы подготовили проектно-сметную документацию. Ожидается, что ремонтные работы начнутся в 2026 году.