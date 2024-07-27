Десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров
Фото: primeminister.kz
Семей. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай совершил облет территории природного резервата "Семей орманы", где проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, сообщает пресс-служба главы правительства.
В прошлом году произошел очень серьезный пожар - 66 тыс. га мы потеряли. Это десятая часть "Семей орманы" от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров - очень серьезная задача (...) Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и Министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес - это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, - это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача и задача правоохранительных органов", - заявил Бектенов.
Он напомнил, что сотрудники МВД и КНБ уже выявили факты незаконной вырубки и хищения леса.
Бектенов также поднял тему обновления материально-технической базы и поддержки работников лесничества.
В прошлом году для резервата "Семей орманы" приобрели 37 единиц спецтехники, в том числе пожарные машины, малые лесопожарные комплексы, трактор и патрульную машину. Также на 100% была повышена заработная плата 12 876 сотрудникам государственной лесной охраны.
Напомним, ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы". С 2022 по 2023 год преступники незаконно продавали деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего было продано леса на сумму около 153 млн тенге. Всех участников ОПГ арестовали. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы". Был задержан директор филиала резервата и еще около 20 лиц.