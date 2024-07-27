Десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров

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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 25 июля, во время брифинга в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал, как ведомство будет регистрировать мопеды в Казахстане.





Регистрацию мопедов мы будем производить примерно так же, как транспортных средств. Скорее всего, документы, которые подтверждают приобретение мопедов, требовать не будем. Единственное, может, чек какой-нибудь, что уплачено за покупку, и все", - сказал Кайсар Султанбаев.





По его словам, на месте будет производиться осмотр. При наличии номерных агрегатов их внесут в свидетельство регистрации транспортного средства.





Так будет зарегистрировано и будет получен государственный номер, который сегодня выдается для мотоциклов. Точно такие же номера будут выдаваться для мопедов. Они по размерам вполне подходят. На практике уже проверили. Проблем никаких не будет", - добавил представитель МВД.





Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.