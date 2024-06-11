10.06.2024, 20:53 4591
Депутат раскритиковала финансирование онкослужбы в Казахстане
Гульдара Нурумова предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Гульдара Нурумова во время выездного заседания рассказала, с какими трудностями сталкиваются казахстанцы, страдающие онкологическим заболеваниями.
Молодая женщина, мать-одиночка, воспитывает дочь четырех лет, отец инвалид на руках, и все она проходит платно. Тогда куда ушли эти миллиарды? Скажите? Которые в прошлом году вам выделялись. В апреле прошлого года ей поставили диагноз - рак молочной железы. Она обследование прошла - ПЭТ КТ, МРТ - платно, квоту на операцию не получила - прошла платно, все анализы гистологические тоже прошла платно, тамоксифен получает до сих пор платно и большие проблемы с записями к врачам-онкологам. Тоже она проходит платно", - привела пример Гульдара Нурумова.
Депутат также высказалась по поводу работы ФОМС.
Почему-то они держат целый год у себя на счетах и отправляют деньги в конце года. Сейчас вот сказали, что до сих пор нет финансирования. Вот сколько раз говорили, что больные не выявляются вовремя с онкозаболеваниями - это тоже из-за того, что ФОМС не дает вовремя финансирование", - сказала Гульдара Нурумова.
Депутат предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС за последние три года.
Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли. Также в ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных.
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10.06.2024, 14:23 7286
Минздрав о сокращении финансирования лечения онкологии: это не отразится на доступности и качестве медпомощи
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В ведомстве утверждают, что, несмотря на сокращение расходов на лечение онкологии, все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами.
По словам специалистов, решение о снижении тарифов нацелено на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета; на повышение эффективности онкологической службы; на улучшение отдачи от выделяемых средств.
Министерство здравоохранения также запустило работу республиканского call-центра с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи. Все жалобы будут тщательно рассмотрены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности", - проинформировали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли.
За прошлый год свыше 30 млрд тенге, выделенных на лечение пациентов, осели на счетах медицинских организаций в банках второго уровня, несмотря на отчеты о выполнении полного спектра услуг согласно утвержденным стандартам и правилам", - объяснили в Минздраве.
В ведомстве заверили, что уже приняты меры по предотвращению необоснованного списания средств и привлечению к ответственности лиц, допустивших нецелевое использование бюджетных средств.
08.06.2024, 19:26 15976
Расходы на лечение онкологии сокращены на 20%: комментарий Минздрава
Фото: Pixabay
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса, бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале заявил о том, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию.
Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11.06.2024 года. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", - написал Асхат Аймагамбетов.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в 2024 году проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях.
В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге. Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств.
Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами. Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций", - сообщил в Минздраве.
Также, по информации МЗ РК, по результатам выявленных нарушений шесть первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них двое рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки.
В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%. Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов", - добавили в министерстве.
03.06.2024, 18:53 32221
Системные коррупционные риски вскрылись в сфере здравоохранения Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации, сообщает пресс-служба Антикора.
За последние три года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 трлн тенге (в 2021 году - 1,6 трлн тенге, 2022 году - 1,7 трлн тенге, 2023 году - 2,5 трлн тенге).
К 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5% (в 2023 году - 3,8 %).
Вместе с тем коррупционные проявления и многочисленные финансовые нарушения снижают эффективность государственных мер, направленных на развитие данной сферы", - сообщили в Антикоре.
По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретения до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров (оффтейк-контрактов) с отечественными товаропроизводителями. Выявлены факты завышения потребности лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцин от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисления необоснованных выплат.
Как показал анализ, причинами является недостаточная автоматизация механизмов планирования закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискреционные полномочия должностных лиц, ненадлежащий ведомственный контроль и другие", - сообщили в Антикоре.
Агентством совместно с Министерством здравоохранения утверждена дорожная карта по устранению выявленных коррупционных рисков.
29.05.2024, 20:17 48721
Казахстанских туристов предупредили о вспышке инфекции на Мальдивах
Вспышка чикунгуньи зарегистрирована в регионах Мале и Хулхумале
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 28 мая Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК.
Чикунгунья - это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров. Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.
К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца. Случаев смерти не было зарегистрировано.
В связи с этим Национальный центр общественного здравоохранения предлагает следующие рекомендаций для защиты от инфекций во время путешествия:
- используйте зарегистрированное средство от насекомых;
- носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки;
- обработайте одежду и снаряжение перметрином;
- выбирайте отель или жилье с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях;
- используйте москитную сетку, если вы не можете оставаться в месте с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях или если вы спите на улице;
- спите под москитной сеткой, если вы находитесь на улице;
- противомоскитные сетки, обработанные перметрином, обеспечивают большую защиту.
23.05.2024, 09:13 85911
Правительство РК выделило свыше 9,7 млрд тенге на закуп вакцины против вируса папилломы человека
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило из резерва средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), что позволит внедрить в Казахстане соответствующую вакцинацию. Постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Средства в размере свыше 9,7 млрд тенге будут перечислены бюджетам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов для приобретения более 351 тыс. доз вакцины", - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, рак шейки матки (РШМ), вызываемый вирусом папилломы человека, является одним из наиболее распространенных видов рака в мире - до 13,1% в структуре всех случаев. Каждый год от него умирает порядка 300 тыс. женщин. В Казахстане РШМ занимает второе место по распространенности среди других видов рака у женщин всех возрастов. Ежегодно по республике регистрируется около 1900 новых случаев, при этом более 600 женщин умирают от этой патологии.
Единственным методом борьбы с ВПЧ и развитием РШМ является вакцинация. В соответствии с национальным календарем вакцинации РК и с учетом рекомендации ВОЗ вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам 11 лет двукратно с интервалом 6 месяцев. При этом в Казахстане будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18), отметили в правительстве.
22.05.2024, 11:47 93591
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
Фото: unsplash.com
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Москва. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В России Роспотребнадзор выявил новый вариант коронавируса FLiRT, сообщает пресс-служба ведомства.
Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2, KP.1., KS.1. Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Отмечается, что симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне - лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Напомним, в феврале сообщалось о том, что в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
17.05.2024, 14:23 122286
Дети и студенты смогут прикрепиться к поликлинике родителей
В целях равного доступа к медицинской помощи, в том числе частных медицинских организаций, участвующих в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения качественного патронажа детей и беременных теперь можно будет всей семьей обслуживаться в одной поликлинике по месту жительства, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
Студенты сами могут выбрать поликлинику или сделать это через родителей, указав место учебы. Ожидается, что это новшество улучшит доступ и удобство в получении медицинской помощи для всех членов семьи", - рассказали в Минздраве.
Также в целях равного доступа медицинской помощи, в том числе частных медицинских организаций, участвующих в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания.
Ранее в Минздраве выразили беспокойство низким качеством подготовки студентов-медиков.
15.05.2024, 15:53 134406
В Минздраве обеспокоены низким качеством подготовки студентов-медиков
Фото: unsplash.com
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в МЗ РК, в настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования.
Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения. В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что программа медицинского образования будет формироваться в перспективе на 10 лет с учетом демографических процессов и реальных потребностей развивающейся системы здравоохранения.
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