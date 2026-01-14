Водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году

В рамках цифровизации систем водоснабжения и водоотведения планируют установить более 3,6 млн умных счетчиков воды

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.





По его словам, в 2026-2028 годах планируется установить более 3,6 млн умных счетчиков воды, что позволит существенно оптимизировать расходы воды и увеличить срок службы оборудования.





Совместно с отечественными и международными экспертами проведена оценка деятельности водоканалов в пяти городах - в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске. По ее итогам подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования, предусматривающее единые цифровые решения и поэтапность внедрения. Ведется работа с акиматами и субъектами естественных монополий по формированию заявок на приборизацию водоснабжения", - отметил он.





Кроме того, в прошлом году подписаны меморандумы с крупными международными сетевыми операторами Veolia, Suez и Aqualia. Формат сотрудничества не предполагает передачу активов, а направлен на внедрение управленческих решений и передовых практик при сохранении государственного контроля.





В настоящее время продолжаются переговоры с рядом азиатских компаний, чтобы расширить опыт и компетенции в управлении водной инфраструктурой страны.