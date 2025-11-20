19.11.2025, 17:26 46021
В Казахстане 132 школы перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Фото: Depositphotos
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова рассказала, в каких регионах школьные классы перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, передает корреспондент агентства.
Решение о переводе на дистанционный формат обучения принято в семи регионах. По республике на дистанционный формат переведено 1469 классов в 132 школах. Идет точечное направление на дистанционное обучение тех классов, где в один инкубационный период отсутствуют более 30% детей по заболеваемости ОРВИ", - проинформировала Сархат Бейсенова.
Она уточнила, что в Астане на дистанционное обучение переведено 182 класса в 24 школах, в ВКО - 204 класса в 57 школах, в области Абай - 276 классов в 21 школе, в Жамбылской области - 598 классов в 14 школах, в Костанайской области - 168 классов в 12 школах, в Акмолинской области - 25 классов в 3 школах и в Карагандинской области 20 классов в одной школе.
Ранее в Минздраве сообщили, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тысячи случаев ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%. Кроме того, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.
19.11.2025, 14:36
За судьбу Алматинского ипподрома опасаются жители города - депутат
Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек в своем депутатском запросе высказал опасения, что ипподром города Алматы перенесут в область, а его территорию застроят очередными жилыми комплексами, передает корреспондент агентства.
По словам депутата, среди горожан и общественников возникают разговоры и опасения, что Алматинский ипподром перенесут в область, а его территорию размером в 5 гектаров застроят многоквартирными ЖК.
Мы так потеряли Шымкентский ипподром, который в 2023 году постановлением акимата был предоставлен СПК для для реализации инновационных проектов. В итоге он был отчужден строительной компании, которая застроила ипподром элитными жилыми комплексами", - рассказал депутат.
По данному случаю в рамках республиканской земельной комиссии была инициирована проверка. Были выявлены нарушения земельного законодательства, акимату было вынесено предписание.
После его неисполнения был подан иск в суд отмене решения акимата. Суд встал на сторону застройщика, и мы потеряли Шымкентский ипподром. Не будет ли так, что территория алматинского будет отдана на откуп застройщикам? Алматинцы потеряют не только старый спортивно-конный комплекс, но и очередную зону рекреации и массового отдыха", - спросил депутат.
Также депутат поднял вопрос о затягивании демонтажа жилых комплексов, которые должны быть снесены по решению суда.
Начну с жилого комплекса "Швейцария" в Бостандыкском районе Алматы, где пострадали 150 дольщиков! Пять пятиэтажных жилых домов возведены на земельном участке с целевым назначением "для ведения садоводства", жилые дома возводились без исходных и разрешительных документов на строительство. Под стражу заключен застройщик и все. Но почему под следствием только застройщик (...)Уголовное дело в отношении застройщика было возбуждено в 2022 году, в 2023 году вышло решение суда о сносе жилого комплекса "Швейцария", но "Отбасы банк" продолжал заключать договоры и выдавать кредиты граждан на приобретение квартир в комплексе, который к этому моменту по решению суда подлежал сносу. Из-за действий банкиров "Отбасы банка" более прогорели более 50 граждан, которые заключили договоры, вложили свои кровные деньги в жилые дома, которые к этому моменту по решению суда должны быть снесены!" - возмутился Базарбек.
Также с 2023 года не могут снести ЖК "Монблан".
Собственник земельного участка всячески препятствует судебным исполнителям и ГАСК в сносе, вплоть до перекрытия спецтехникой заезда. Пока, мы верим ГАСК и судебным исполнителям что повинен застройщик, но если ситуация не сдвинется с мертвой точки, то мне придется официально утверждать, что судисполнители препятствуют сносу ЖК. Аналогичная ситуация сейчас по 20 жилым комплексам, которые по решениям судов должны быть снесены, но не сносятся", - заявил мажилисмен.
Ранее общественники Алматы выразили обеспокоенность, что территории близ рощи Баума застроят элитными ЖК после ее благоустройства, а сама роща из природного памятника превратиться в городской парк.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Горожане предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
19.11.2025, 11:44
В Казахстане запретят использовать договоры ГПХ вместо трудовых договоров
Данная норма направлена на защиту законных прав работников
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении инициированные депутатами поправки по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Предусматривается запрет на заключения договора с физическим лицом гражданско-правового характера при наличии хотя бы одного признака трудовой деятельности. Данная норма направлена на защиту законных прав работников", - говорится в сообщении.
Помимо этого, содержание коллективного договора предлагается дополнить обязательными условиями по установлению положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии и должности.
При назначении пенсионных выплат по возрасту неработающим отцам будет зачтено в трудовой стаж время фактического ухода за малолетними детьми. Соответствующие поправки депутаты намерены внести в Социальный кодекс", - заявили в пресс-службе.
Также законопроектом по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников предполагается детальное регулирование порядка привлечения и участия в работе согласительной комиссии посредника.
Правила определения степени тяжести производственной травмы будет утверждать уполномоченный орган в области здравоохранения", - добавили в мажилисе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы могут подписывать трудовой договор дистанционно за пять минут.
19.11.2025, 11:25
Нацбанк сохранит порог ставки по ипотеке на уровне 25% Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сохранит предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке на уровне 25%, сообщил на заседании правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
В связи с ростом стоимости денег временно будет сохранено предельное значение ГЭСВ по ипотечным жилищным займам на уровне 25% до 1 июля 2026 года. Это позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора", - пояснил Тимур Сулейменов.
Вместе с тем, по его словам, будет рассмотрена возможность привязки предельной ГЭСВ по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года.
Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением", - отметил глава Нацбанка.
Кроме того, отметил он, для снижения проинфляционного эффекта от рассрочек будут разработаны подходы по регулированию рынка рассрочек и услуг "покупай сейчас - плати потом".
Будут приняты меры по вовлечению средств банков второго уровня в финансирование экономики. Совместно с АО "НУХ "Байтерек" и Агентством будут прорабатываться механизмы вовлечения ликвидности банков второго уровня в кредитование бизнеса. Национальный банк рассматривает возможность инвестирования активов Единого накопительного пенсионного фонда исключительно на рыночных условиях", - добавил Тимур Сулейменов.
Дополнено 19.11.2025, 12.25
Для повышения эффективности денежно-кредитной политики продолжится реализация дополнительных мер по связыванию и изъятию избыточной ликвидности, а также по укреплению монетарной нейтральности, сообщил на заседании правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
С сентября текущего года вступили в силу обновленные нормативы минимальных резервных требований. По итогам первого этапа профицит ликвидности сократился с 7,7 до 5,8 трлн тенге. Вместе с тем объем резервов банков вырос с 0,8 до 2,6 трлн тенге. На втором этапе общий объем изъятой ликвидности достигнет 3,5 трлн тенге, на третьем - 3,9 трлн тенге", - заявил он.
Также для повышения эффективности операционного ориентира денежного рынка будет расширена программа выпусков краткосрочных нот в 3 раза, до 1,5 трлн тенге.
С начала 2025 года введен механизм зеркалирования валютных операций, позволяющий компенсировать эмиссионный эффект от покупок золота и валютных поступлений. За десять месяцев 2025 года изъято 2,7 трлн тенге. До конца года планируется дополнительно изъять около 1 трлн тенге", - добавил Тимур Сулейменов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены вновь отложить снижение предельной ставки по ипотеке с 25% до 20%.
18.11.2025, 19:52
Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер награждена посмертно
Фото: Instagram/rustemova_aliya
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью "Ерлігі үшін", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. 18 ноября стало известно, что 23-летняя фельдшер скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Застройщика, проводившего облицовочные работы, могут привлечь к ответственности.
18.11.2025, 17:14
Пожар в Туркестанской области: трое пострадавших в реанимации
Фото: Depositphotos
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии и дал поручения по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в пресс-службе правительства.
Трое госпитализированных находятся в реанимации. К моменту прибытия спасателей один из пострадавших 1986 года рождения выбрался из дома самостоятельно. Его состояние оценивается как тяжелое с ожогами 12% поверхности тела. Еще двое пострадавших 1991 и 2018 годов рождения были экстренно госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела, находятся на аппарате ИВЛ. Для оказания неотложной помощи на место вылетела бригада медицинской авиации из Шымкента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьям погибших оказывается вся необходимая помощь.
Причина пожара устанавливается. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК. На месте пожара работает оперативная группа из числа руководителей комитета противопожарной службы и управления дознания.
Вице-премьер поручил акимату и Министерству труда и соцзащиты оказать в полном объеме необходимую материальную помощь семьям погибших. Министерству здравоохранения - держать на контроле состояние пострадавших. При необходимости с использованием санавиации организовать транспортировку пострадавших в Астану. Министерству внутренних дел - взять на контроль ход досудебного расследования по факту гибели людей. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов - провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов семей СУСН, общежитий и хостелов. В ходе рейдов проверить состояние печных систем и в случае выявления неисправностей принять оперативные меры по их устранению.
Напомним, в результате пожара в частном доме в Туркестанской области погибли 12 человек, девять из них были детьми. По предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
18.11.2025, 13:48
Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер скончалась в реанимации
Фото: Instagram/rustemova_aliya
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова сообщила о кончине 23-летней фельдшера скорой помощи, пострадавшей при спасении людей из-под обрушившегося фасада жилого дома.
С глубоким прискорбием сообщаю, что 18 ноября ушла из жизни наша коллега - фельдшер, получившая тяжелые травмы при исполнении своих профессиональных обязанностей. Оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, она сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжелом состоянии", - написала глава столичного управздрава в соцсетях.
Она рассказала, что с 8 ноября врачи боролись за ее жизнь, делая все возможное, чтобы стабилизировать состояние. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Это невосполнимая утрата для всей нашей медицинской семьи. Она была преданной своему делу, смелой, отзывчивой - настоящим профессионалом, который до последнего момента оставался на своем посту, помогая людям", - добавила Рустемова.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Застройщика, проводившего облицовочные работы могут привлечь к ответственности.
18.11.2025, 12:19
В Казахстане операторы будут блокировать номера телефонных мошенников: приказ вступил в силу
Фото: Depositphotos
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступил в силу приказ, которым вносятся изменения и дополнения в правила оказания услуг связи, передает корреспондент агентства.
При поступлении к оператору сотовой связи обращения абонента через систему информационно-справочного обслуживания, а также получения информации от антифрод-центра Национального банка Республики Казахстан по звонкам с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов, проводит проверку в течение двух рабочих дней. При подтверждении информации (...) оператор сотовой связи приостанавливают оказание услуг связи данному абонентскому номеру с предоставлением в течение двух двух рабочих дней информацию в антифрод-центр Национального банка", - сообщается в тексте приказа.
Также отмечается, что операторы сотовой связи используют внутренние антифрод-системы.
Оператор сотовой связи самостоятельно на основании внутренних антифрод-систем выявляет SMS-сообщения и звонки с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов , и уведомляет антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан с предоставлением информации об абоненте, включая фамилию, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентские номера, оформленные на абонента", - говорится в документе.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что мошенничество и финансовые пирамиды остаются одним из самых распространенных видов преступлений в стране. Ежегодно сотни граждан теряют свои сбережения, доверившись обещаниям легкой прибыли.
В частности, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
5 ноября стало известно, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе. Сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код. После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
17.11.2025, 17:14
Будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам из-за энергодефицита, передает корреспондент агентства.
Нам это (вечерние блэкауты. - Прим. ред.) не грозит. В целом Казахстан по выработке электроэнергии - профицитная страна. В дневные часы наблюдается профицит. В часы пик, а именно утром и вечером, мы дефицитная страна. Поэтому мы импортируем электроэнергию из соседних стран - из Узбекистана и России. В летний период часть электроэнергии импортируется из Кыргызстана", - заявил министр.
Он уточнил, что Казахстан потребляет 119 миллиардов киловатт-часов в год, а вырабатывает 117 миллиардов киловатт-часов. По его словам, годовой дефицит в часы пикового потребления составляет 2 миллиарда киловатт‑часов.
Ранее СМИ Кыргызстана сообщали, что рестораны, кафе и ночные клубы обязали завершать работу до 22.00, иначе заведениям будут отключать электричество.
