19.12.2025, 09:07 58466
Подписан меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии
Фото: Акорда
Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с губернатором Токио Юрико Коикэ заключен меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. Документ подписали аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио, сообщила пресс-служба Акорды.
На встрече Касым-Жомарт Токаев и Юрико Коикэ обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, развития технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.
Также были рассмотрены вопросы создания более комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной среды для жителей и гостей мегаполисов.
Глава государства подчеркнул, что видит большой потенциал в сотрудничестве двух столиц по интеграции искусственного интеллекта в городское управление.
В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.
Далее президент осмотрел ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям, который является центральным звеном системы гражданской защиты и управления кризисами города.
Основная задача центра - обеспечение непрерывного мониторинга обстановки и координации действий органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, анализ данных о возможных и происходящих бедствиях (землетрясения, тайфуны и наводнения, крупные техногенные аварии, террористические акты).
Большое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях. Этим занимается специальное подразделение, осуществляющее круглосуточный мониторинг.
В обычное время центр занимается планированием и совершенствованием системы управления кризисами, разработкой региональных планов гражданской защиты, подготовкой и проведением учений, а также развитием информационных ресурсов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий для населения.
новости по теме
20.12.2025, 11:35 10141
Казахстан усиливает международное сотрудничество и дипломатические связи
Фото: МИД РК
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева с постоянным представителем программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржиной Вавьерниа.
Тем временем в Белом доме посол РК Магжан Ильясов торжественно вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.
19.12.2025, 18:11 38841
МИД представил ключевые факты о диалоге "Центральная Азия + Япония"
Фото: МИД РК
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел Казахстана представило ключевые факты о диалоге "Центральная Азия + Япония", передает корреспондент агентства.
Как рассказали в ведомстве, формат сотрудничества "Центральная Азия + Япония", созданный в 2004 году, остается важной платформой для укрепления регионального и международного взаимодействия.
Основными приоритетами формата являются политический диалог, развитие внутрирегионального сотрудничества, поддержка бизнеса, интеллектуальный обмен, а также культурно-гуманитарное взаимодействие.
Ключевыми директивными органами выступают Совещание министров иностранных дел (СМИД) и Заседание старших должностных лиц (СДЛ). С 2005 по 2025 годы в рамках диалога состоялось 10 встреч на уровне министров иностранных дел и 18 заседаний СДЛ на уровне заместителей министров.
За годы сотрудничества были приняты важные документы, включая совместные заявления (2004, 2012, 2014, 2017, 2019 и 2022 годы), планы действий (2006 и 2019 годы), а также дорожные карты по развитию сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Завтра президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".
19.12.2025, 17:22 42491
Культурные декады, рабочие встречи и международные конференции с участием Казахстана прошли за рубежом
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде зарубежных стран прошли международные мероприятия с участием Казахстана, охватившие культурную, экономическую и международно-правовую повестку.
При содействии посольства Казахстана в столице Азербайджана прошла декада культуры Казахстана. Казахстан представил свои достижения в кино, театре и креативных проектах. Бакинцам были предложены полнометражные фильмы, музыкальная драма и игровые разработки с международным признанием.
В рамках продвижения экономической дипломатии и развития децентрализованного сотрудничества посол Казахстана в Португалии Жан Галиев совершил рабочую поездку в город Гимарайнш, один из ключевых индустриальных и инновационных центров северного региона, где сосредоточены предприятия, обеспечивающие порядка 70% внутреннего валового продукта страны. На встрече с президентом муниципальной палаты Гимарайнша Рикарду Араужу были рассмотрены перспективные направления взаимодействия в промышленной, научно-технологической, туристической и образовательной сферах, которые могли бы стать основой для взаимовыгодного партнерства между регионами двух стран. Более предметное обсуждение было продолжено в ходе организованных при содействии почетного консула Казахстана в северных регионах Португалии Жила Виейры и мэрии города Гимарайнш двух круглых столов, посвященных приоритетным направлениям развития экономики нашей страны.
Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулан Баймухан принял участие в Международной конференции по глобальному партнерству по противодействию онлайн-мошенничеству (International Conference on the Global Partnership against Online Scams), организованной Министерством иностранных дел Таиланда совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC). В ходе тематических сессий особое внимание было уделено вопросам эффективного расследования и уголовного преследования преступлений в сфере онлайн-мошенничества, укрепления межведомственного взаимодействия, применения современных цифровых технологий и развитию государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности.
Также посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков встретился с директором Агентства по иностранным инвестициям и продвижению экспорта Рефиком Джемайли. На встрече были подчеркнуты важные договоренности в ходе рабочих визитов президента Горданы Силяновска-Давковой и министра иностранных дел и внешней торговли Тимчо Муцунски в Астану в мае-июне этого года. Прежде всего это создание делового совета, проведение бизнес-форума, наращивание двусторонней торговли.
19.12.2025, 15:11 47231
МИД Казахстана и университет ООН подписали меморандум о взаимопонимании
Фото: Акорда
Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и университетом Организации Объединенных Наций, сообщили в Акорде.
В присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министр иностранных дел Ермек Кошербаев и заместитель Генерального секретаря ООН - ректор университета Чилидзи Марвала подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и университетом Организации Объединенных Наций.
Ранее Токаев заявил о готовности Казахстана создать в Алматы региональный филиал университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом.
Университет Организации Объединенных Наций – глобальный исследовательский и образовательный центр со штаб-квартирой в Токио, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Университет объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.
19.12.2025, 12:57 52466
Сотрудничество Казахстана и Японии вышло на новый уровень - KazAID
Фото: gov.kz
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Республикой Казахстан и Японией вышло на новый уровень, сообщает казахстанское агентство международного развития KazAID.
На протяжении многих лет Япония оказывала Казахстану поддержку в рамках официальной помощи развитию, внося вклад в устойчивое развитие и передачу передовых знаний. Сегодня наше сотрудничество вышло на новый уровень", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в декабре 2022 KazAID и японское агентство международного сотрудничества JICA подписали меморандум о сотрудничестве.
Это стало важным шагом от модели "донор-получатель" к равноправному партнерству и совместной реализации проектов для третьих стран", - отметили в агентстве.
KazAID и JICA на ежегодной основе реализуют совместные проекты для стран Центральной Азии и Кавказа, в том числе по направлениям:
- сейсмоустойчивость и снижение риска стихийных бедствий;
- развитие предпринимательства с применением японской философии Кайдзен;
- цифровая трансформация в сфере сельского хозяйства;
- усиление потенциала управления таможенными рисками.
Этот формат сотрудничества отражает эволюцию Казахстана как донора ОПР и его вклад в региональное развитие совместно с ведущими международными партнерами", - добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.
18.12.2025, 16:08 81606
Инвестиции, логистика и энергетика: о чем говорили Токаев и премьер-министр Японии Дополнено
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе переговоров обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Данный визит - это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония - это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония - наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни", - заявил лидер Казахстана.
Премьер-министр Японии выразила уверенность, что официальный визит президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.
Искренне рада приветствовать вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Япония", на котором председательствовал господин Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате "Центральная Азия + Япония" уже в качестве президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права", - подчеркнула Санаэ Такаичи.
Дополнено 18.12.2025, 17.00
По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Санаэ Такаичи подписали совместное заявление, сообщает Акорда.
Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.
Дополнено 18.12.2025, 18.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Акорда.
Глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установление тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, сообщается, что Казахстан заинтересован в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.
Дополнено 18.12.2025, 18.39
Президент РК Касым-Жомарта Токаев встретился с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, сообщает Акорда.
Токаев подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула.
Как отметили в Акорде, получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.
Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.
Ранее сообщалось, что свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию.
18.12.2025, 15:30 83146
Казахстанские дипломаты в ряде стран провели переговоры по развитию двустороннего сотрудничества
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты в ряде стран провели серию встреч в Катаре, Словении и Египте, посвященных развитию межпарламентского диалога, привлечению инвестиций, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры и высшего образования.
В Дохе посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили существенный рост объема катарских инвестиций в Казахстан с 156,4 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд 167 млн долларов США по итогам второго квартала 2025 года, отметив, что данная динамика является свидетельством высокого уровня взаимного доверия и обоюдной заинтересованности в развитии долгосрочных проектов.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с директором Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта "Spirit Slovenia" Тамарой Зайц Балажич обсудил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2025 года визита президента Словении в Казахстан и казахско-словенского бизнес-форума. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как фармацевтика, взаимодействие в сферах искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистическая инфраструктуры с участием порта Копер и Среднего коридора, а также в области гидроэнергетики, тепличных технологий и современного сельского хозяйства, включая внедрение инновационных и устойчивых решений.
Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей. Аскар Женис проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.
В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.
Между тем посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
Также посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.
Тем временем в рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана". Инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.
Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с руководством компании "MN.ALLOYS&Reductant Consulting W.L.L.", выразившей заинтересованность в строительстве двух феррокремниевых заводов на территории Казахстана.
В посольстве Казахстана в Греции состоялся круглый стол с участием представителей ведущих греческих инновационных компаний и научно-исследовательских институтов, проявляющих интерес к реализации совместных проектов и развитию сотрудничества с Казахстаном в высокотехнологичных секторах экономики.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял исполняющего обязанности представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Думитру Липкану по случаю завершения его миссии.
18.12.2025, 12:10 83761
Президент Казахстана посетил крупнейший синтоистский храм Токио
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Японию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу - крупнейший синтоистский храм Токио, проинформировали в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.
Храм Мэйджи Джингу - символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!" - написал глава государства.
Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.
Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.
Напомним, президент Казахстана находится с официальным визитом в Японии. Токаев провел встречу с императором с императором Японии Нарухито, также планируется встреча с премьер-министром Санаэ Такаичи и представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".
Читаемое
