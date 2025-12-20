Подписан меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии

Фото: Акорда

Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с губернатором Токио Юрико Коикэ заключен меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. Документ подписали аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио, - В рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с губернатором Токио Юрико Коикэ заключен меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. Документ подписали аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио, сообщила пресс-служба Акорды.





На встрече Касым-Жомарт Токаев и Юрико Коикэ обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, развития технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.





Также были рассмотрены вопросы создания более комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной среды для жителей и гостей мегаполисов.





Глава государства подчеркнул, что видит большой потенциал в сотрудничестве двух столиц по интеграции искусственного интеллекта в городское управление.





В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.





Далее президент осмотрел ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям, который является центральным звеном системы гражданской защиты и управления кризисами города.





Основная задача центра - обеспечение непрерывного мониторинга обстановки и координации действий органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, анализ данных о возможных и происходящих бедствиях (землетрясения, тайфуны и наводнения, крупные техногенные аварии, террористические акты).





Большое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях. Этим занимается специальное подразделение, осуществляющее круглосуточный мониторинг.





В обычное время центр занимается планированием и совершенствованием системы управления кризисами, разработкой региональных планов гражданской защиты, подготовкой и проведением учений, а также развитием информационных ресурсов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий для населения.