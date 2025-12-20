Совместные проекты обсудил президент Казахстана с представителями японских компаний Дополнено
Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Токио состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с руководителем одной из крупнейших и влиятельных японских торгово-инвестиционных корпораций Sumitomo Шинго Уэно, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил, что Казахстан высоко ценит приверженность Sumitomo устойчивому росту и ответственному ведению бизнеса, а также рассматривает компанию как долгосрочного стратегического партнера.
Шинго Уэно проинформировал главу государства о подготовке совместного проекта с национальной компанией "Казатомпром" в сфере ядерной медицины по выработке научно обоснованных подходов к получению радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.
Собеседники также обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, атомной промышленности, металлургии и геологоразведки.
Кроме того, по данным пресс-службы, глава государства принял председателя Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами.
Глава государства отметил высокую заинтересованность JOGMEC к реализации проектов в РК. Также была рассмотрена возможность расширения участия организации в геологоразведочных проектах на территории Казахстана, в том числе открытие ее представительства. По мнению президента, это будет способствовать более эффективной координации совместных проектов и активному участию японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке.
JOGMEC - ключевой государственный институт Японии, ответственный за энергетическую и минерально-сырьевую безопасность страны. Организация выполняет функции государственного оператора в области обеспечения стабильными поставками нефти, газа, водорода, аммиака и редкоземельных металлов.
Далее президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой.
Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией. В настоящее время компания играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.
Президент заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики Казахстана. В частности, он одобрил планы компании участвовать в строительстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане. Областями, представляющими взаимный интерес, также являются критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предотвращение стихийных бедствий.
В рамках визита президента Казахстана в Токио запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.
Также глава государства принял председателя совета директоров компании Komatsu Хироюки Огаву. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что Komatsu является надежным и проверенным временем партнером Казахстана, вносящим весомый вклад в развитие горнодобывающей инфраструктуры страны.
Президент приветствовал решение компании реализовать проект по строительству в Астане производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению техники.
По словам Хироюки Огава, Центральная Азия является стратегически важным рынком с высоким потенциалом и значительными возможностями. По его словам, новый комплекс станет крупнейшим хабом в регионе, который сократит время и стоимость ремонта компонентов для горнодобывающих компаний и обеспечит оперативное сервисное обслуживание.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в локализации производства и дальнейшем укреплении промышленного сотрудничества между странами, получении передовых технологий для повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки кадров.
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Komatsu по созданию в нашей стране регионального учебного центра для операторов, механиков и инженеров, отметив, что данный проект станет важным вкладом в развитие человеческого капитала и углубление промышленного партнерства.
Komatsu является одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций, специализирующихся на производстве строительной, горнодобывающей, дорожной и индустриальной техники.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки обсудили перспективы расширения сотрудничества горнорудных предприятий РК с японской компанией, сообщает Акорда.
По мнению президента, важно сосредоточить дальнейшие усилия на локализации производства и ремонте оборудования для разработки рудных месторождений. Как полагает Касым-Жомарт Токаев, перспективными направлениями в совместной работе также могут стать цифровизация, внедрение "зеленых" технологий и автономных транспортных систем.