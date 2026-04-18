МИД: Казахстан активизирует международное сотрудничество и инвестиционный диалог
Фото: МИД РК, Казахстанская делегация провела ряд встреч с представителями американского экспертного и делового сообщества
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает укреплять международные связи, расширяя политическое, экономическое и инвестиционное взаимодействие с зарубежными партнерами. В последние дни казахстанские дипломаты провели ряд встреч и переговоров в различных странах, где обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, цифровых технологиях, инвестициях, образовании и международной политике, сообщили в МИД РК.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев встретился с председателем совета директоров управления по регулированию связи и информационных технологий Кувейта Халедом Аль-Замелем. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных систем, а также взаимодействие на международных площадках. Казахстанская сторона пригласила представителей кувейтского регулятора принять участие в саммите GITEX Caucasus & Central Asia, который пройдет в Алматы.
В Катаре посол Казахстана Арман Исагалиев провел переговоры с членом консультативного совета страны Ахмедом Аль-Хитми. В ходе встречи обсуждалось развитие межпарламентского взаимодействия и реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Катар в 2024 году. Катарская сторона высоко оценила проводимые в Казахстане политические реформы и отметила укрепление роли страны на международной арене.
В Монголии посол Казахстана Алмас Сейтакынов встретился с министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-монгольских отношений, подтвердив заинтересованность в укреплении стратегического партнерства, расширении торгово-экономического взаимодействия и развитии культурно-гуманитарных контактов. Также отмечена важность подготовки запланированных на текущий год мероприятий и обменов визитами на высоком уровне.
Перспективы сотрудничества в образовательной и финансовой сферах обсуждались в Казани. Генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков и казахстанская делегация во главе с вице-президентом Назарбаев Университета Кадишой Даировой встретились с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой. Стороны договорились расширить сотрудничество между университетами и научными организациями, включая программы академического обмена, участие ученых в международных мероприятиях и совместные образовательные инициативы.
В Чехии посол Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу с председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности сената парламента Павелом Фишером. В ходе беседы казахстанская сторона представила информацию о проводимых политических реформах и конституционных изменениях, а также о международных инициативах страны в сфере безопасности и устойчивого развития. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии межпарламентского диалога и расширении торгово-экономических связей.
В энергетической сфере Казахстан развивает сотрудничество с рядом стран. В Саудовской Аравии посол Казахстана Мадияр Менилбеков провел переговоры с заместителем председателя и управляющим директором энергетической компании ACWA Раадом Аль-Саади. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов и возможности использования передовых технологий для развития устойчивой энергетики и повышения энергоэффективности.
Казахстанская делегация также посетила Финляндию, где прошли переговоры в Министерстве экономики и занятости этой страны. В центре внимания были перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, развития "зеленой" экономики и повышения энергоэффективности. Отдельное внимание уделено финскому опыту в развитии устойчивых систем теплоснабжения.
В Сингапуре посол Казахстана Аскар Куттыкадам встретился с генеральным директором МИД по вопросам многостороннего сотрудничества Нг Бун Яном. Стороны обсудили взаимодействие на международных площадках и инициативы Казахстана в рамках системы ООН, включая создание в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, а также инициативу по учреждению Международной водной организации.
В Вашингтоне казахстанская делегация во главе с представителем президента Казахстана по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом провела серию встреч с представителями американского экспертного и делового сообщества. Обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества, развития проектов в сфере энергетики, критических минералов, цифровых технологий и инфраструктуры. В переговорах приняли участие представители ведущих американских компаний, включая Chevron, ExxonMobil, PepsiCo, Morgan Stanley, Citi, Nasdaq и Meta.
Инвестиционное сотрудничество также обсуждалось в Астане на встрече председателя Комитета по инвестициям МИД Казахстана Габидуллы Оспанкулова с представителями международной фармацевтической компании Boehringer Ingelheim. Стороны рассмотрели ход реализации проекта по производству ветеринарных вакцин против ящура и перспективы создания на базе казахстанского предприятия регионального хаба для производства и экспорта вакцин.
По итогам состоявшихся встреч стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, реализации совместных проектов и укреплении международных партнерств Казахстана в различных сферах.
Между тем состоялась встреча посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина с Федеральным министром водных ресурсов Пакистана Мианом Мухаммадом Муином Ватту и специальным представителем Пакистана по вопросам водных ресурсов Сайедом Мухаммадом Мехар Али Шахом. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-пакистанского сотрудничества в сфере управления водными ресурсами. Отмечена взаимная заинтересованность в укреплении практического взаимодействия, обмене опытом и реализации совместных инициатив по рациональному использованию водных ресурсов.
Также по поручению главы государства посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие в официальной церемонии вступления в должность президента Республики Союз Мьянма У Мин Аун Хлайна. В рамках мероприятия были также приведены к присяге вице-президенты страны и новый состав правительства.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкобом Хелбергом. В ходе переговоров стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Кроме того, посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с руководством Центра изучения стран Залива Катарского университета. В ходе беседы стороны обсудили вопросы установления и развития сотрудничества между экспертно-аналитическими кругами двух стран в области изучения актуальных региональных и международных проблем.
Помимо этого, посольство Республики Казахстан в Австрии приняло участие в церемонии возложения венков к Мемориальному памятнику советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене. Мероприятие посвящено памяти советских солдат, павших при освобождении столицы Австрии от нацизма в годы Второй мировой войны.