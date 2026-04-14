Заработал более 100 млн тенге на онлайн-казино: казахстанского блогера задержали во Вьетнаме

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области двух подозреваемых задержали после заявления 15-летней школьницы о принуждении к интимной близости, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





Возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия. На сегодняшний день проведен необходимый комплекс следственных действий. Доводы всех сторон тщательно проверяются. Каких-либо угроз потерпевшей либо давления на нее не оказывается", - заявили в полиции.





Кроме того, создана специальная следственно-оперативная группа.





В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - добавили в ДП.





По данным СМИ, 15-летняя девушка подверглась давлению и насилию после знакомства в соцсетях. По ее словам, ночью ей звонил знакомый, требовал выйти и угрожал, а затем передал ее номер своим друзьям, которые звонили ей и запугивали. Девушка утверждает, что в дальнейшем ее на протяжении двух месяцев принуждали к противоправным действиям.





Ранее пятнадцатилетняя сирота из Алматинской области заявила, что стала жертвой насилия. По словам школьницы, в течение двух месяцев ее регулярно принуждали к близости сразу восемь парней. Об этом сообщает телеканал КТК.



