13.04.2026, 19:19
Заработал более 100 млн тенге на онлайн-казино: казахстанского блогера задержали во Вьетнаме
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан
Ханой. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во Вьетнаме в городе Камране задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает Polisia.kz.
Он систематически размещал в социальных сетях рекламные видеоматериалы онлайн-казино и вовлекал пользователей в участие в азартных играх. В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
Ранее департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск другой известный блогер. Его подозревают в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории Казахстана. Он участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, через них было проведено более 3,6 млрд тенге средств игроков.
13.04.2026, 13:45
Попытку продажи ртути на 100 млн тенге пресекли в Алматинской области
Изъято более трех килограммов опасного вещества
Конаев. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области пресечена сделка по незаконной продаже опасного химического вещества - ртути, сообщили в областном департаменте полиции.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились при координации областной прокуратуры и совместно с ДКНБ по Алматинской области. В ходе специальной операции при попытке продажи вещества, оцененного в 100 млн тенге, был задержан 28-летний житель Туркестанской области, который водворен в изолятор временного содержания", - сообщил начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.
С места происшествия изъята металлическая ртуть общим весом более 3 кг, хранившаяся в стеклянной колбе.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - добавил полковник Абикеев.
В полиции отметили, что ртуть - крайне токсичный химический элемент, представляющий серьезную угрозу жизни и здоровью человека. Ее пары могут вызвать тяжелое отравление, поражение нервной системы, а также накапливаться в организме и окружающей среде, причиняя долгосрочный вред.
13.04.2026, 09:36
Около 80 человек вложили более 110 млн тенге в финпирамиду в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, в которую 78 потерпевших вложили более 110 млн тенге. В ходе следствия установлено, что подозреваемая в течение года управляла структурным подразделением проекта, сообщили в АФМ.
По данным ведомства, проект функционировал через интернет-ресурс и мессенджеры, где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов) с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что подозреваемая находится под стражей. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды в Астане.
13.04.2026, 09:07
МВД провело спецоперацию в Шымкенте по ликвидации канала незаконной миграции
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции. Об этом сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.
Злоумышленники за денежное вознаграждение занимались организацией въезда и незаконной легализации иностранных граждан на территории страны. В ходе операции было проведено 28 обысковых мероприятий, в результате которых изъяты десятки иностранных паспортов, оргтехника, средства связи, бланки, фиктивные трудовые договоры. Кроме того, изъяты крупные денежные суммы, а также незарегистрированное оружие", - проинформировали в МВД.
Сообщается, что организатор преступной группы водворен в ИВС. Также в полицию доставлено 13 участников группы, причастных к данному каналу.
В отношении фигурантов начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Организация незаконной миграции", - уточнили в министерстве.
Ранее прокуратура Алматы пресекла канал незаконной миграции через "резиновую" квартиру - в однокомнатной квартире зарегистрировались 109 человек.
11.04.2026, 18:59
Разгуливал по подъезду с топором: мужчину арестовали на 15 суток в Астане
Мужчина привлечен к административной ответственности
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на 15 суток арестовали 31-летнего мужчину, который разгуливал по подъезду с топором в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Мужчина привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и водворен в специальный приемник ДП города Астаны", - говорится в сообщении.
По данным полиции, он находился в квартире знакомого, где проводились ремонтные работы.
После совместного распития алкоголя допустил агрессивное поведение, взяв в руки строительный инструмент. Сотрудниками полиции его противоправные действия пресечены. В дальнейшем, находясь в подъезде, он повредил стекло, в результате чего сам получил резаные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Иные лица не пострадали", - добавили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появились кадры инцидента.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
11.04.2026, 11:32
В Павлодаре студента осудили на 10 лет за изнасилование девочки
Материалы дела рассмотрены в закрытом режиме
Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре студента колледжа осудили на 10 лет лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки, передает корреспондент агентства.
Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 4 статьи 120 УК (Изнасилование) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью и связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 2 года", - цитирует irbistv.kz судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлана Айтбаева.
Отмечается, что материалы в закрытом режиме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Известно, что преступление было совершено в начале 2024 года. Студент был дома у девочки, где и познакомился с ней. Продолжил общение через соцсети, а спустя почти месяц явился к ней и стал приставать, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Школьница сопротивлялась, но все равно стала жертвой изнасилования. По версии следствия, был и второй случай, произошедший через несколько дней. Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что вина доказана", - говорится в сообщении.
Напомним, в последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
10.04.2026, 20:30
В Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пресекли незаконную деятельность, связанную с оборотом синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Задержаны двое подозреваемых. При осмотре транспортного средства, на котором они передвигались, в багажном отсеке обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общий вес составил порядка 1 кг. Изъятая партия эквивалентна примерно тысяче разовым дозам общей стоимостью на "черном рынке" порядка 25 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, в автомобиле обнаружен и изъят обрез с признаками переделки, а также боеприпасы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в полиции.
Ранее в Караганде предпринимательницу осудили на семь лет за незаконный оборот наркотиков.
10.04.2026, 19:58
В Костанае конфликт перерос в поножовщину
Фото: Depositphotos
Костанай. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, по неосторожности, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что в декабре 2025 года на территории садоводческого кооператива "Горняк" во время распития спиртных напитков между потерпевшим и подсудимым возник конфликт, причиной которого стали нецензурные выражения первого в адрес второго, высказанные им в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта подсудимый нанес несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице Сатпаева", - проинформировали в суде.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы.
Приговором суда подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Ранее в Актюбинской области вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде во время конфликта на почве алкогольного опьянения.
10.04.2026, 15:45
В Алматинской области школьница заявила о принуждении к интимной близости: задержаны двое подозреваемых
Фото: Depositphotos
Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области двух подозреваемых задержали после заявления 15-летней школьницы о принуждении к интимной близости, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия. На сегодняшний день проведен необходимый комплекс следственных действий. Доводы всех сторон тщательно проверяются. Каких-либо угроз потерпевшей либо давления на нее не оказывается", - заявили в полиции.
Кроме того, создана специальная следственно-оперативная группа.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - добавили в ДП.
По данным СМИ, 15-летняя девушка подверглась давлению и насилию после знакомства в соцсетях. По ее словам, ночью ей звонил знакомый, требовал выйти и угрожал, а затем передал ее номер своим друзьям, которые звонили ей и запугивали. Девушка утверждает, что в дальнейшем ее на протяжении двух месяцев принуждали к противоправным действиям.
Ранее пятнадцатилетняя сирота из Алматинской области заявила, что стала жертвой насилия. По словам школьницы, в течение двух месяцев ее регулярно принуждали к близости сразу восемь парней. Об этом сообщает телеканал КТК.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
