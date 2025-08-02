Более 270 тысяч казахстанцев обратились за процедурой банкротства

На сегодняшний день статус банкрота официально получили 34 тысячи граждан

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 марта 2023 года более 270 тысяч граждан обратились за процедурой банкротства, сообщает департамент государственных доходов Мангистауской области.





262 тысячи заявлений поданы в рамках внесудебной процедуры. При этом по 193 тысячам заявлений (73%) установлены несоответствия входным критериям, что послужило основанием для отказа. Основные причины - наличие личного имущества у заявителя, несоответствие по сумме задолженности и сроку неплатежа, а также отсутствие процедуры урегулирования долга с кредитором", - пояснили в департаменте.





В ведомстве напомнили, что в целях упрощения процедуры внесудебного банкротства были внесены изменения в законодательство от 19 июня 2024 года и 30 июня 2025 года.





Первая волна изменений:





исключила из перечня обязательных документов подтверждение урегулирования задолженности с кредитором;

сняла необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга - информация теперь запрашивается напрямую из кредитных бюро;

расширила перечень кредиторов, участвующих в процессе внесудебного банкротства.





Последние изменения, которые вступят в силу в сентябре 2025 года, предусматривают:





освобождение от обязательства проводить урегулирование долгов по договорам банковского займа и микрокредитования, заключенным до 1 января 2025 года;

прекращение всех обязательств перед кредиторами после завершения процедуры, вне зависимости от отражения долгов в кредитной истории.





В департаменте также озвучили результаты реализации закона на 1 июля 2025 года.





Из числа получивших отказ ранее 6795 граждан повторно подали заявление спустя 3 месяца после устранения причин несоответствия и были признаны банкротами", - сообщает ДГД.





На сегодняшний день статус банкрота официально получили 34 тысячи граждан, в том числе:





2031 - получатели адресной социальной помощи,

10 451 - не исполняли долговые обязательства более 5 лет.





В рамках судебной процедуры банкротства и восстановления платежеспособности из 10 тысяч поступивших заявлений признаны банкротами 225 граждан, в процессе восстановления платежеспособности находится 181 гражданин.





Таким образом, более 34 тысяч казахстанцев смогли избавиться от чрезмерной долговой нагрузки и вернуться в активную экономическую жизнь. Среди них 1248 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Согласно налоговой отчетности за 2024 год, их совокупный доход составил 202,8 млн тенге, сумма начисленных налогов - 16 млн тенге.





В ДГД уточнили, что приведенные данные охватывают только граждан, зарегистрированных в качестве ИП.