В Казахстане продлят срок обращения десятитысячных купюр

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК.





Годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе - 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции. Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам - 11,6% (11,7%), платным услугам - 10,8% (12%). Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное", - рассказали в банке.





При этом месячная инфляция в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.





В Нацбанке отметили, что прогноз инфляции на 2026 год уточнен в сторону снижения. Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%). При этом Национальный банк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий правительства и Национального банка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции. По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.





Проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС. Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027-2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования. В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Национального фонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен", - рассказали специалисты.





Прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен в диапазоне 3,5-4,5%. На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах. Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.





Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12.00 по времени Астаны.