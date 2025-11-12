11.11.2025, 11:11 35756
В Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае
Фото: Depositphotos
Тараз. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Сарыкемер Жамбылской области 16-летнего студента сельского колледжа нашли повешенным в сарае рядом с собственным домом, сообщает телеканал КТК.
По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего", - заявил исполняющий обязанности начальника следственного управления ДП Жамбылской области Сейтжан Уйсенбаев.
Как отмечает телеканал, полиция подробности пока не разглашает.
Однако соседи предполагают, что мальчик мог покончить с собой из-за машины. Якобы в тот день он переставлял автомобили во дворе дома и ударил один из них. Известно, что семья подростка многодетная, но вполне благополучная", - говорится в сообщении.
Ранее в Алматы семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством, предположительно, из-за конфликта с учителями. В Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
11.11.2025, 16:19 29666
Подросток скончался от удара в грудь в одной из школ Туркестана
Фото: Depositphotos
Туркестан. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик 9-го класса скончался от удара в грудь в одной из школ Туркестана.
По данным ДП города, смертельный инцидент произошел 3 ноября. По факту смерти школьника проводится досудебное расследование.
Девятиклассник ударил одноклассника в область груди, после чего последний скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам задержаны подозреваемый, а также все присутствующие во время инцидента. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции", - рассказали в департаменте.
К ответственности привлечены законные представители несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
10.11.2025, 16:45 53051
В поселке близ Астаны взорвались сразу два отопительных котла
Пострадал один человек
Кокшетау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области взорвались сразу два отопительных котла, сообщает пресс-служба районного акимата.
В частном жилом доме произошел разрыв отопительного котла на площади 10 квадратный метров в помещении котельной, пристроенной к дому, без последующего горения с частичным обрушением стены. В результате происшествия имеется один пострадавший гражданин, 1974 года рождения, который был доставлен в многопрофильную областную больницу №1 города Астаны, где пациенту оказана медицинская помощь и поставлен диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рваная рана волосистой части головы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после обследования пациент был отпущен на амбулаторное долечивание.
В ТОО "ҚазАрт" произошел разрыв отопительного котла. По данному происшествию жертв и пострадавших нет. На место незамедлительно были направлены силы реагирования отдела по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района: выехали 2 человека личного состава и 1 единица техники и аварийная команда поселка Жибек Жолы в количестве 3 человек.
В данный момент ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причины происшествия", - добавили в пресс-службе.
Ранее информация о происшествиях распространилась в Сети.
Напомним, строительство первой АЭС стартовало в Казахстане.
10.11.2025, 08:46 65586
Пожар в детдоме в Алматы: воспитанников временно разместили в санатории
Фото: МЧС РК
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент". Воспитанников детдома временно разместили в санатории, сообщили в акимате Алматы.
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории, где им оказываются необходимые помощь и поддержка. Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что на месте работают представители акимата и общественного совета Алматы, а также органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей города Алматы.
Ситуация находится на постоянном контроле", - заверили в акимате.
Напомним, 9 ноября произошел пожар в здании детского дома, расположенного на улице Алтын орда в Наурызбайском районе Алматы. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
09.11.2025, 19:09 84116
Два крупных пожара тушат в Алматы
Фото: МЧС РК
Алматы. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Второй за сутки крупный пожар тушат в Алмалинском районе Алматы.
По данным ДЧС, пожар тушат по повышенному рангу на улице Толе би. Открытым пламенем горит кровля 3-этажного административного здания.
На месте создан штаб пожаротушения, подано 5 стволов, организована бесперебойная подачи воды", - рассказали в ДЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее огнеборцы локализовали возгорание в здании, расположенном по ул. Алтын орда в Наурызбайском районе. По информации ДЧС, горела столовая на территории детского дома.
Воспитанники были своевременно эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.
Спасателям пришлось вскрыть кровлю для более эффективного тушения. К месту пожара прибыли все экстренные службы города.
Тушение осложнялось конструктивной особенностью здания, большой пожарной нагрузкой, а также тем, что кровля покрыта деревянной фанерой с резиновым покрытием.
По последним данным, пожар на площади 1000 кв.м. ликвидирован.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура.
09.11.2025, 12:56 93231
Фасад здания рухнул на людей в Астане: одна из пострадавших в реанимации
Фото: Depositphotos
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина-фельдшер попала в реанимацию в Астане, спасая людей из-под завалов обрушившейся кирпичной облицовки девятиэтажного здания.
В МЧС сообщили, что облицовка и кондиционер рухнули с высоты на вход в магазин, расположенный на первом этаже. Всего пострадали пять человек, двое из них - фельдшеры скорой помощи.
Спасатели извлекли пострадавших и ликвидировали угрозу дальнейшего обрушения облицовки. Пострадавшие переданы бригаде скорой помощи", - сообщили в МЧС.
Муж сотрудницы скорой помощи в соцсетях рассказал, что на голову 23-летней женщины упал с высоты кондиционер, когда она пыталась вытащить из-под завалов мужчину.
Они приехали на вызов: на людей упал фасад с 9 этажа. Ждали МЧС 5 минут - их не было. Там плакали маленькие дети, жена вбежала и вытащила детей. Пыталась вытащить мужчину, в тот момент кондиционер упал с 9 этажа на голову жены", - рассказал супруг пострадавшей.
По словам мужа, состояние женщины крайне тяжелое.
Она поступила в скорую без сознания. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Провели трепанацию черепа, удалили гематому, остановили кровотечение. Глазные, носовые кости, задняя часть головы - череп полностью был сломан. Ее, можно сказать, собрали заново", - рассказал супруг пострадавшей.
В столичном управлении здравоохранения сообщили, что травмы фельдшеров признаны производственными. Состояние женщины-фельдшера признано крайне тяжелым, ей проведена экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении, их состояние стабильное.
Все пострадавшие - под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация", - рассказали в упрздраве.
Это далеко не первый случай, когда со столичных ЖК падает облицовка. В сентябре женщина получила сотрясение после обрушения облицовочной плитки в одном из домов Астаны. Ранее облицовка одной из столичных новостроек рухнула на ребенка.
09.11.2025, 11:10 95796
Мощный взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе
Фото: кадр из видео
Тараз. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный взрыв произошел на складе Новоджамбулского фосфорного завода (НДФЗ) в Жамбылской области.
В распространенном в соцсетях видео видно, что над предприятием стоит столб белого дыма.
ЧП прокомментировали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
По данным завода НДФЗ, на складе по хранению желтого фосфора цеха при переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание. Возгорание оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет", - рассказали в департаменте.
На месте происшествия работают сотрудники ДЧС для выяснения и уточнения обстоятельств инцидента.
Информация передана в департамент экологии и соответствующие органы для принятия мер в установленном порядке. Угрозы для населения нет", - утверждают в ведомстве.
Между тем в комментариях жители жалуются, что из-за работы предприятия в городе невозможно дышать.
Резко увеличились онкозаболевания, все дети аллергики (...) Есть требования по экологии, которые не выполняются новыми инвесторами, жители задыхаются! Днем, если где то фильтруется дым и выхлопы, то ночью невозможно выйти на улицу особенно во время штиля", - пишут комментаторы.
Напомним, в августе на Новоджамбульском фосфорном заводе произошел похожий инцидент. Воспламенилась одна из цистерн с химикатами. В этот момент на ней находились 2 рабочих, одному удалось вырваться из огня и убежать. Оба работника получили химические ожоги, один из них попал в реанимацию. По предварительным данным, не соблюдалась техника безопасности. По факту ЧП была создана комиссия.
08.11.2025, 16:48 112101
В Астане при обрушении фасада жилого дома пострадали люди
Им оказана медицинская помощь
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алматы города Астаны произошло обрушение части фасада девятиэтажного жилого дома по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б. В результате инцидента пострадали люди, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Сегодня в Астане, в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б, произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел вблизи входа в магазин, расположенный на первом этаже здания.
По прибытии подразделений спасателей было установлено, что разрушения затронули площадь около 150 квадратных метров. Силами оперативных служб были проведены аварийно-спасательные работы: извлечены пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, и ликвидирована угроза дальнейшего обрушения конструкции.
Ранее сообщалось, что под завалами обрушившейся балки перекрытия в Павлодаре погиб мужчина.
07.11.2025, 16:25 118561
В Алматы с начала года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала 2025 года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов, сообщает Polisia.kz.
По словам начальника управления административной полиции Асхата Кулбаева, количество ДТП с участием автобусов растет. В частности, с начала года зарегистрировано более 460 аварий. Кроме того, в ходе рейдов выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов.
Каждое ДТП - это угроза жизни людей. Безопасность пассажиров должна быть абсолютным приоритетом как для автопарков, так и для надзорных органов", - подчеркнул Асхат Кулбаев.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы. В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса. А в октябре автобус врезался в остановку в районе барахолки.
