Школьница покончила с собой в Алматы

Туркестан. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Туркестанской области завершена операция по поиску и спасению туристов, - В горах Туркестанской области завершена операция по поиску и спасению туристов, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.





Сообщение от родственника о пропаже двух молодых людей 1996 и 1997 года рождения, которые 31 августа выехали из Шымкента в горы и не вернулись, поступило в ДЧС 1 сентября.





Поисковые работы проводились в районе пика Сайрамсу на высоте около 2200 метров над уровнем моря, на территории национального природного парка "Сайрам-Угам", в 8 км от села Қасқасу, в условиях труднодоступной и опасной горной местности", - рассказали в ДЧС.









В районе перевала "Игры доброй воли" спасатели МЧС установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник, гражданин Республики Узбекистан 1996 года рождения, сорвался в ущелье и получил смертельные травмы.





Из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия, и спасательная группа продолжила движение пешком.





По инициативе спасателей с базы в Шымкенте были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана, которые совместно со спасателями продолжили поиски и организацию эвакуации. Альпинисты, используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста, а также тело погибшего. Пострадавший и тело были транспортированы вниз", - рассказали подробности спасатели.





Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции.





В спасательной операции были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, подразделения полиции, альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет "Казавиаспас" МЧС", - уточнили в МЧС.



