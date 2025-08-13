В Миннауки прокомментировали предполагаемое самоубийство студентки в Алматы
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге а правительстве министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек назвал версию предполагаемого самоубийства студентки Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент агентства.
По словам министра, в настоящее время ведется следствие.
Единственное, что могу сказать до вынесения судебных заключений, это больше была семейная, внутренняя трагедия. По моей информации, будет возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства". Это не связано ни с университетом, ни с учебным процессом. В скором времени информация будет официально представлена", - сказал Саясат Нурбек.
30 июля ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что студентка КазНУ предположительно совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. В частности, официальный представитель департамента Салтанат Азирбек сообщила телеканалу Almaty.tv, что на месте происшествия была найдена предсмертная записка.
По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются. По предварительным данным, мотивом послужили семейные обстоятельства", - говорится в сообщении ДП Алматы в Инстаграме.
Напомним, в июне в общежитии Назарбаев университета обнаружили тело студентки. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
Отметим, что в прошлом году случаи самоубийства среди молодежи происходили в Алматы с пугающей частотой. За две недели сентября было установлено 7 случаев. 25 сентября студент Almaty Management University совершил суицид. 23 сентября 18-летний парень сбросился с высотки в Ауэзовском районе мегаполиса. 22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ. Парень спрыгнул с высотного дома на проспекте Достык. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории военного института. 21 сентября 12-летняя школьница сбросилась с 13-го этажа в Бостандыкском районе. 16 сентября две школьницы погибли, спрыгнув из окна многоэтажки в Алмалинском районе.