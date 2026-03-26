25.03.2026
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Шымкенте
Шымкент. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 марта в Шымкенте состоятся очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и международный Цифровой форум Digital Qazaqstan 2026, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В мероприятии примут участие главы правительств государств - членов ЕАЭС - Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, вице-премьер Армении, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Наряду с этим ожидается участие представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС.
Повестка дня заседания ЕМПС, которое пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества.
27 марта главы делегаций государств - членов ЕАЭС, государств-наблюдателей и приглашенных стран примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Qazaqstan 2026. Традиционно в работе форума ожидается участие политических и общественных деятелей, руководителей крупных IT-компаний и экспертов цифровой отрасли.
Пресс-служба правительства России сообщила, что 25-27 марта Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Казахстан. Отмечается, что в рамках российско-казахстанских правительственных переговоров в Астане особое внимание будет уделено дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях.
Михаил Мишустин также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.
Напомним, в 2026 году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. Президент обозначил основные направления председательства в органах ЕАЭС.
25.03.2026
МИД: Казахстан и Молдова отметили позитивную динамику развития двустороннего взаимодействия
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял посла Молдовы в Казахстане Штефана Горда по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе состоявшейся беседы стороны отметили позитивную динамику развития двустороннего взаимодействия, стремление двух стран к дальнейшему углублению и расширению казахско-молдавского сотрудничества", - говорится в сообщении.
В завершение встречи заместитель министра поблагодарил посла за конструктивное взаимодействие и личный вклад в укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Молдовой, пожелав ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
25.03.2026
Кошербаев и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, сообщили в казахстанском МИД.
Ермек Кошербаев подтвердил позицию Казахстана, ранее озвученную президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, и выразил обеспокоенность продолжающейся эскалацией в регионе, включая удары по территории ОАЭ. Отмечено, что Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия и считает недопустимыми нарушения суверенитета и территориальной целостности стран региона.
Подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации ситуации и перехода к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на основе принципов международного права.
При обсуждении двустороннего сотрудничества Кошербаев отметил, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана в регионе и наши страны связывают традиционно братские отношения.
Глава МИД РК выразил благодарность своему эмиратскому коллеге за содействие в эвакуации граждан Казахстана, находившихся на территории ОАЭ. Отмечено, что обеспечение безопасности и возвращение соотечественников на родину являлось приоритетной задачей для страны.
Главы внешнеполитических ведомств также отметили высокий уровень политического диалога и взаимной поддержки двух государств на международной арене.
В свою очередь шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и отметил важность международных усилий, направленных на обеспечение региональной стабильности и безопасности.
По итогам разговора стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также к продолжению координации действий в рамках международных и региональных организаций.
24.03.2026
Президент Турции посетит Казахстан с госвизитом
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Акорда.
В начале беседы президенты Казахстана и Турции обменялись теплыми поздравлениями по случаю Ораза айта и праздника Наурыз. Турецкий лидер поздравил главу государства с успешным проведением всенародного референдума и принятием новой Конституции Казахстана. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что это стало возможным благодаря мудрой и уверенной политике президента Казахстана", - говорится в сообщении.
Президент Турции выразил уверенность в том, что новый Основной закон придаст сильный импульс дальнейшему поступательному развитию Казахстана и укреплению его внутреннего и международного потенциала. Президент Казахстана поблагодарил турецких наблюдателей за активное участие и помощь в проведении референдума, что отражает традиционно братский и дружественный характер взаимоотношений двух стран.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что придает большое значение намеченному на 14 мая его государственному визиту в Казахстан и проведению в ходе данного визита заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств", - проинформировали в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением турецкого лидера относительно огромной важности запланированных переговоров на высшем уровне в Астане для придания дополнительного стимула двустороннему стратегическому партнерству, а также подчеркнул, что возлагает большие надежды на саммит глав тюркоязычных стран в Туркестане. Он отметил, что казахский народ с радостью воспримет пребывание президента Турции в нашей стране.
Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь пригласил главу государства принять участие в заседании Дипломатического форума в Анталье в апреле. Как отметили в пресс-службе, приглашение было с благодарностью принято.
24.03.2026
Глава МИД Казахстана и посол ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммед Аль-Арики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД РК.
Собеседники также отметили высокий уровень политического диалога между двумя странами, динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Кроме того, Ермек Кошербаев выразил обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью в регионе и подчеркнул неизменную позицию Казахстана в пользу урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права.
По итогам разговора стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также координации действий в рамках международных и региональных организаций", - добавили в МИД.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики отметил, что РК выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке.
22.03.2026
Токаев и Пезешкиан обменялись поздравлениями
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан обменялись поздравительными посланиями по случаю праздников Ораза айт и Наурыз, сообщает Акорда.
В поздравлении говорится, что знаменательные дни, преисполненные милосердия и благодати, будут способствовать углублению взаимного сотрудничества и упрочению согласия между мусульманскими странами.
Токаев пожелал президенту Ирана укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на то, что дух обновления, присущий священным праздникам Ораза айт и Наурыз, принесет мир и процветание иранскому народу.
20.03.2026
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом и приняли участие в важных мероприятиях для развития международного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в заседании регионального инвестиционного штаба Акмолинской области. Замглавы МИД выступил в рамках заседания и подчеркнул наличие прочной экономической базы в области, на которую можно опираться при формировании новых инвестиционных предложений. По итогам заседания были обсуждены возможности реализации инвестиционных проектов в регионе с акцентом на проектах по переработке сельхозпродукции, развитию продовольственных производств, логистике и строительной индустрии. Особое внимание уделено развитию туристического потенциала области, что позволит создать новые точки притяжения инвестиций.
Между тем в рамках декады Наурызнама в Рабате была организована диалоговая площадка Nauryz Talks. Мероприятие было посвящено празднику Наурыз, важным политическим и социально-экономическим реформам в Казахстане, включая результаты недавнего конституционного референдума. Марокканские участники подчеркнули, что политический процесс в Казахстане свидетельствует о сознательном выборе казахстанским народом пути прогресса, открытости и обновления. По мнению марокканских экспертов, референдум - это не просто законодательный акт, а проявление воли народа к формированию собственного будущего.
Кроме того, в посольстве Казахстана в Индонезии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам голосования на республиканском референдуме по новой Конституции Республики Казахстан 15 марта 2026 года, в которой приняли участие представители МИД, госорганов и СМИ Индонезии. В своем выступлении посол РК в Джакарте Сержан Абдыкаримов подробно рассказал гостям об истории, процессе общенационального обсуждения, положительных результатах референдума и основных новеллах принятой Конституции Казахстана.
Посол Республики Казахстан в Индии Азамат Ескараев провел встречу с министром иностранных дел республики Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами. Было достигнуто взаимопонимание о продолжении регулярного обмена информацией по ключевым направлениям взаимодействия, включая экономику, инвестиции и новые технологические проекты.
Тем временем посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков встретился с кенийскими представителями, обсудив конституционные реформы после референдума 15 марта 2026 года и развитие двустороннего сотрудничества. Стороны договорились укреплять взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах, расширять партнерство в торговле, транспорте, технологиях и других направлениях, а также продолжить совместную работу в рамках экспертных групп.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов принял участие в форуме "Energy Week" в Ваасе, где обсудили развитие энергетики и инновационных технологий. Он отметил достижения Казахстана и перспективы сотрудничества, провел встречи с представителями города и бизнеса, а также посетил компанию Wärtsilä, обсудив внедрение передовых решений. Участие подтвердило стремление Казахстана к расширению международного партнерства в энергетике.
Также посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев встретился с руководством компании Hadid Trading, обсудив перспективы экспорта эфиопского кофе в Казахстан. Он отметил рост кофейного рынка в стране и возможность превращения Казахстана в региональный хаб для поставок в Центральную Азию, Россию и Западный Китай. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве, а представители компании презентовали свою продукцию и экспортные возможности.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана Бобуром Усмановым, обсудив подготовку визита главы МИД Казахстана, региональный экологический саммит в Астане и вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули значимость экологической повестки и инициативы по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства.
19.03.2026
МИД: Казахстан расширяет международное сотрудничество - от инвестиций и агросектора до культурной дипломатии
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует сотрудничество с зарубежными партнерами и укрепляет свои позиции на международной арене, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов провел встречу с послом Грузии Леваном Диасамидзе, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, логистике и туризме, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и совместные инвестиционные проекты.
Тем временем посол Казахстана в Португалии Жан Галиев обсудил с руководством бизнес-ассоциации AEMinho расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, представив реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, и обозначив перспективные отрасли - от ИТ и сельского хозяйства до логистики и туризма; стороны договорились о развитии партнерства и проведении совместных мероприятий.
Кроме того, посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин принял участие в международном агрофоруме в Афинах, где подчеркнул приоритет продовольственной безопасности, роль Казахстана как крупного экспортера зерна и продвигал инициативы по водной безопасности, включая создание международной водной организации под эгидой ООН, а также подготовку экологического саммита в Астане.
Наряду с этим в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация нематериального культурного наследия Казахстана в рамках декады Наурызнама: дипломатами и деятелями культуры были представлены традиции, музыка, ремесла и национальная кухня, что подчеркнуло вклад страны в глобальный культурный диалог и приверженность сохранению наследия.
19.03.2026
Токаев получил письмо от Трампа
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами", - проинформировал Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее, в конце января Касым-Жомарт Токаев по приглашению Дональда Трампа принял участие в церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе. Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Читаемое
26.03.2026, 09:55После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками 26.03.2026, 09:224791Казахстанцы смогут быстрее оформлять паспорта за рубежом 19.03.2026, 13:10373286Парогазовую установку мощностью 160 МВт построят Актау 19.03.2026, 13:03371886Британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana 20.03.2026, 16:03328496Картельный сговор в дорожной отрасли выявили в области Жетісу и Алматы 20.03.2026, 13:21328381В Атырауской области чиновника уволили из-за участия в азартных играх 20.03.2026, 20:09327106Главы государств поздравили Токаева с праздником Ораза айт 24.02.2026, 18:562071356ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301986656Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 13.03.2026, 13:15673471Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43590916Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41475481В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший
