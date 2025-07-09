Повышение коммунальных тарифов отложили в Казахстане

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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа о введении 25-процентной пошлины на товары из Казахстана.





В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили, что 7 июля поступило официальное сообщение от президента США о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан. Для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объем поставок.





В ведомстве подчеркнули, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров - нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США.





Правительство направило в администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли. В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства", - говорится в сообщении ведомства.



