ВАП выявила недостатки по предельным тарифам на электроэнергию

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Высшей аудиторской палате представили - В Высшей аудиторской палате представили итоги госаудита сферы электроэнергетики Казахстана, передает корреспондент агентства.





Аудиторскими мероприятиями были охвачены: Министерство энергетики, АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и другие.





По данным Министерства энергетики, в Казахстане электроэнергию производят 233 электростанции. При этом 78% потребности республики в электричестве покрывается за счет тепловых электростанций. Наблюдается положительная динамика роста выработки энергии газотурбинными электростанциями, доля которых достигла 9,6%. Вклад гидроэлектростанций в общую генерацию составляет уже порядка 8,5%, а возобновляемых источников энергии - около 3,9%.





Как отмечается в аудиторском заключении ВАП, генерация и потребление энергии в регионах локально не сбалансированы. Большая часть мощностей расположена в северной энергозоне, тогда как четверть потребления приходится на юг. В целом самодостаточными можно назвать только Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области.





Одной из главных проблем сферы электроэнергетики является неисполнение планов и мер, которые предусматривались для ее развития. В частности, направленных на обеспечение прозрачности тарифной политики, модернизацию активов и т.д. Сфера электроэнергетики по-прежнему зависит от внешних поставок оборудования", - отметили в ВАП.





Сообщается, что рост потребления электроэнергии в республике происходит на фоне продолжающегося износа генерирующих станций, многие из которых работают еще с советских времен. С годами их производительность снижается, а риски аварийности растут. В целом общий показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. Тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%.





Кроме того, по данным ВАП, кадровый дефицит нарастает: в отрасли не хватает порядка 4,5 тыс. энергетиков. Основные причины - незаинтересованность молодежи в профессии энергетика и низкие зарплаты.





У Министерства энергетики отсутствует функция по мониторингу затрат на производство и реализацию электроэнергии, что влияет на обоснованность предельных тарифов для энергокомпаний. Аудит установил определенные недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются", - проинформировали в аудиторской палате.





Отмечается, что "АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" (КОREМ) назначено расчетным центром для купли-продажи балансирующей электроэнергии. Однако эти операции ведутся автоматически через программное обеспечение, которое не прошло тесты по информбезопасности и не введено в промышленную эксплуатацию".





Тарифы на балансирующем рынке утверждены на основании формул, которые создают условия избирательного и субъективного подхода при выборе тех или иных значений. В результате допущено завышение тарифа в размере 34,7 млрд тенге, которое в итоге оплачено потребителями", - уточнили в ВАП.





Также наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических лиц.





Стоимость услуг провайдеров не регулируется, объемы и цены поставляемой электроэнергии основаны на договорных взаимоотношениях. Это создает условия для скрытия реальных объемов потребления и выработки электроэнергии, что приводит к недостаточной прозрачности на рынке. Только за 2024 год провайдерами, минуя операторов рынка - ТОО "РФЦ" и АО "КОREМ", закуплено у 187 организаций и реализовано электроэнергии на 13,7 млрд кВт-ч (ориентировочно на сумму более 200 млрд тенге)", - пояснили в палате.





Кроме того, по информации палаты, имеются факты приобретения майнерами электроэнергии у сторонних компаний через балансирующего поставщика, минуя единого закупщика - ТОО "РФЦ". Общий объем приобретенной ими энергии только за 2024 год составил 901 млн кВт-ч (ориентировочно на сумму более 13 млрд тенге).





В ходе заседания ВАП председатель палаты Алихан Смаилов акцентировал на этом отдельное внимание.





Прежде всего со стороны Минэнерго должен быть мониторинг за объемами производства, потребления и фактическими тарифами. Сейчас получается, что майнеры потребляют, по данным аудита, до 1 млрд киловатт-часов электричества, купленного в обход единого закупщика. Как можно допускать бесконтрольное потребление энергии майнерами в условиях ее нехватки?" - обратился Алихан Смаилов к представителям Минэнерго РК.





В ответ специалисты министерства указали, что по майнерам отработаны необходимые механизмы лицензирования и деятельности.





Лицензирование - это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно - зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию и эффективных механизмов контроля не внедряете", - указал на проблему председатель палаты.





В ВАП отметили, что отсутствие должного контроля, недостаточное изучение рынка и ненадлежащее проведение маркетинговых исследований проектировщиками привели к тому, что подрядчики поставили АО "KEGOC" оборудование для 4 проектов в 2-3 раза дороже на общую сумму 2,2 млрд тенге.





За прошедшие 10 лет по группе АО "Самрук-Энерго" было реализовано всего 4 новых проекта. Это ставит под сомнение успех планов по запуску 25 проектов в ближайшие 10 лет, предусмотренных стратегией развития, принятой в 2024 году. Неэффективные расходы АО "Самрук-Энерго" по приостановленным проектам составили 199 млрд тенге. Наиболее крупные из них: строительство Балхашской ТЭЦ - 102 млрд тенге, установка энергоблока № 3 Экибастузской ГРЭС-2 - 61,2 млрд тенге", - подчеркнули в ВАП.





В целом госаудит выявил:





финансовые нарушения - 66 млн тенге;

неэффективное планирование бюджетных средств - 9,5 млрд тенге;

неэффективное использование средств и активов - 104,7 млрд тенге.





Зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков, заключили в ВАП.





Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличился дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии.





По словам депутата сената Суйиндика Алдашева, дефицит электроэнергии в Казахстане в этом году вырастет почти на 50%. В 2024 году Казахстан перекрыл нехватку мощностей за счет поставок из России.



