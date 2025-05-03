В Казахстане увеличился дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии
При выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт/ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт/ч
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается максимальный за последние несколько лет разрыв между потреблением и производством электроэнергии, сообщают аналитики energyprom.kz.
По данным обозревателей, за прошлый год разность между потреблением и производством электроэнергии составила 2,4 млрд кВт/ч: при выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт/ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт/ч. Предыдущий антирекорд был отмечен в 2023 году, тогда дефицит составлял 2,2 млрд кВт/ч.
Недостающий объем электроэнергии Казахстан покрывает за счет импорта из России. Согласно данным таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, наша страна также закупает энергию у Кыргызстана, но чаще всего это происходит в небольших объемах в рамках транзита из РФ в КР", - рассказали аналитики.
В целом объемы генерации в Казахстане за 2024 год выросли на 4,2%, за январь-февраль текущего года - на 3%. За первые два месяца 2025 года показатели производства и потребления не сильно отличались от значений января-февраля прошлого года. Зиму также завершили с дефицитом, а "энергетические дыры" закрывал все тот же северный сосед, сообщает energyprom.kz.
Ранее сообщалось, что в 2025 году дефицит электроэнергии в РК достигнет 5,7 млрд кВт/ч.
В обновленном документе на 2025-2031 годы специалисты Министерства энергетики РК пересмотрели свои взгляды на то, каким будет рынок электроэнергии в ближайшие годы. "Во-первых, урезаны ожидания от объемов генерации. Если еще год назад власти прогнозировали к концу 2025 года выработку 121,8 млрд кВт/ч, то теперь этот показатель пересмотрен в сторону уменьшения, до 117,1 млрд кВт/ч. Во-вторых, сокращены предполагаемые объемы выработки от новых мощностей генерации именно в 2025 году", - отметили обозреватели.
В целом прогнозный баланс предполагает, что уже в следующем году в Казахстане будет запущено несколько значимых крупных проектов в сфере энергетики. К концу 2026 года они, по задумке, должны помочь сократить дефицит до 2,6 млрд кВт/ч.
Если в последующие годы планы по введению дополнительных мощностей воплотят в жизнь, можно будет даже говорить о профиците электроэнергии", - подчеркнули эксперты.
В начале апреля Министерство энергетики РК опубликовало план развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. К документу прилагается список всех новых энергообъектов, которые намерены построить в Казахстане в ближайшее десятилетие. Суммарная вводимая мощность новых проектов - 26,4 ГВт, что превышает мощности действующих сейчас объектов генерации.
Список состоит из 59 пунктов, все проекты условно можно разделить на две большие группы - строительство новых и модернизацию действующих. Самые большие мощности, предсказуемо, приходятся на новое поколение объектов генерации: 20,8 ГВт. Наиболее крупные из них - АЭС (2,4 ГВт) и новая ГРЭС-3 (2,6 ГВт). В 11 областных центрах планируется построить парогазовые установки, это даст дополнительные 4,5 ГВт. "Зеленой" энергетике в стратегических планах отведено особое место. Согласно данным Министерства энергетики РК, до конца 2029 года в Казахстане должны быть введены в эксплуатацию четыре крупных ветровых электростанции с системами накопления энергии общей мощностью 3,8 ГВт. Все они будут строиться за счет иностранных вложений в рамках межправительственных соглашений. Инвесторы - энергетические компании из ОАЭ, Франции и Китая", - добавили экономисты.
Напомним, что власти Казахстана и Таджикистана договорились о поставках электроэнергии в часы планового дефицита в зоне Север - Юг единой электроэнергетической системы Казахстана.
Ранее сообщалось, что ОАЭ планируют строительство ветроэлектростанций в Жамбылской области.