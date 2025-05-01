30.04.2025, 12:04 48766
Казахстан планирует привлечь $1,4 млрд инвестиций на строительство ветроэлектростанции в Жамбылской области
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветряной электростанции, совершенное 2 декабря 2023 года в городе Дубае.
Цель соглашения-строительство в Жамбылской области совместно с компанией Masdar ветровой электростанции мощностью 1 гигаватт и системы накопления энергии мощностью 300 МВт. Данный проект является одним из крупнейших шагов Казахстана в области возобновляемых источников энергии и является выражением надежного и результативного энергетического сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ. Этот проект (...) увеличит долю возобновляемых источников энергии еще на 3 процента", - рассказал глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов, представляя проект закона в мажилисе.
Согласно планам, ветряная электростанция будет вырабатывать 3,4 млрд кВт-ч электроэнергии в год, что приведет к сокращению затрат на CO2 примерно на 2 млн тонн в год.
При этом министр указал, что особенностью проекта является строительство одной из первых в стране систем накопления энергии.
Эти новые технологии придадут устойчивости энергосистеме Казахстана, а за счет накопления энергии будет обеспечена стабильность электроснабжения в предельные периоды потребления. Управление этой системой станет новым опытом для нашей страны и откроет уникальные возможности для отечественных специалистов", - пояснил спикер.
В результате реализации проекта Казахстан планирует привлечь 1,4 миллиарда долларов США прямых инвестиций. Кроме того, проект позволит создать около 1000 временных рабочих мест на этапе строительства и до 100 постоянных рабочих мест на этапе ввода в эксплуатацию. С начальной стадии совместно с инвестором реализуется программа обучения и повышения квалификации местных кадров, в результате которой формируется новое поколение высококвалифицированных специалистов, способных работать с новыми технологиями.
В результате строительства линий электропередачи протяженностью 425 километров будет увеличен транзитный потенциал, связывающий северные и южные регионы страны. Это усилит общую стабильность и безопасность энергосистемы страны. Кроме того, планируется достижение договоренностей с инвесторами по использованию местных товаров и услуг при реализации проекта. Это даст импульс развитию местных предприятий, созданию новых производств и услуг и повысит экономический мультипликативный эффект проекта", - добавил Ерлан Аккенженов.
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30.04.2025, 18:45 31846
В KASE изменился состав правления
Михаил Гришко избран на должность заместителя председателя KASE
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В акционерном обществе "Казахстанская фондовая биржа" решением совета директоров изменился состав правления, сообщает пресс-служба KASE.
В частности, Михаил Гришко избран на должность заместителя председателя правления со 2 мая 2025 года, со сроком полномочий до 1 июля 2026 года.
Свой профессиональный путь Михаил Гришко начал на Казахстанской фондовой бирже, где вырос от разработчика до руководителя направлений, отвечающих за архитектуру и развитие торговых систем. Он принимал участие в разработке и внедрении ключевых инфраструктурных решений, включая запуск новых торговых платформ и расчетных моделей, а также организацию процессов тестирования и технической поддержки пользователей", - заявили в пресс-службе.
Также со 2 мая 2025 года правление KASE будет состоять из пяти человек:
- председателя правления Адиля Мухамеджанова;
- заместителя председателя правления Даны Аманжоловой;
- заместителя председателя правления Ермека Мажекенова;
- заместителя председателя правления Жайнара Саржакова;
- заместителя председателя правления Михаила Гришко.
Напомним, в начале марта стало известно, что Алина Алдамберген покидает пост председателя правления KASE.
30.04.2025, 18:25 32996
Холдинг "Байтерек" направит порядка $15,5 млрд на развитие предпринимательства, жилищного строительства и инвестпроекты
Холдинг усиливает работу по финансированию реального сектора экономики
Фото: Depositphotos
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Нью-Йорк. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы в ходе своего выступления на круглом столе в Нью-Йорке заявил, что в 2025 году холдинг направит порядка $15,5 млрд на развитие предпринимательства, жилищного строительства и реализацию ключевых инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба холдинга "Байтерек".
Для достижения целевого роста ВВП до 7% мы усиливаем работу по финансированию реального сектора экономики, особенно в части обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и поддержки МСБ", - подчеркнул Жандос Шайхы.
Уточняется, что в числе проектов, представленных в рамках выступления, были планы по дальнейшему развитию АО "Отбасы банк", включая подготовку к первичному размещению акций. Также акцент был сделан на предстоящем выпуске еврооблигаций холдинга "Байтерек", направленных на привлечение дополнительных ресурсов для финансирования экономики.
Отдельное внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества с американскими компаниями в сферах машиностроения и переработки, где Казахстан обладает значительным потенциалом для реализации совместных инвестиционных проектов", - отметили в пресс-службе.
Холдинг также представил инициативу по участию в реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, общий объем финансирования которого составит 26 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что активы холдинга "Байтерек" достигли 14,1 трлн тенге.
30.04.2025, 14:27 42181
"КазМунайГаз" и китайская CNOOC будут совместно разрабатывать проект "Жылыой" в Каспийском море
Фото: КазМунайГаз
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев и генеральный менеджер по проектам в России и Центральной Азии CNOOC Лю Бо подписали соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании, сообщает пресс-служба компании.
Документы закрепляют стратегическое партнерство и условия совместной реализации нового проекта недропользования "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря", - подчеркивается в сообщении.
В нацкомпании отметили, что CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями, начиная именно с проекта геологоразведки.
Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC", - рассказали в "КазМунайГазе".
Минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ включает:
- сейсморазведку 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв. км);
- переобработку исторических данных 2D 400 пог. км;
- бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 м;
- в зависимости от результатов полученных данных 3D-сейсморазведки бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 м.
Для справки
CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.
Ранее одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века - Ivanhoe Mines объявила о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане - третьем по величине осадочном медном бассейне в мире.
30.04.2025, 13:10 45446
Казахстан договорился с Таджикистаном о поставках электроэнергии
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Казахстана и Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, таджикская сторона обеспечит передачу телеметрической информации по межгосударственным линиям электропередачи, связывающим энергосистемы Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, системному оператору Республики Казахстан в лице АО "KEGOC".
При этом отмечается, что поставка плановой электрической энергии от ОАО "Рогунская ГЭС" будет осуществляться исключительно в часы планового дефицита в зоне Север - Юг единой электроэнергетической системы Казахстана исходя из технической возможности сопредельных государств для осуществления транзита плановой электрической энергии от ОАО "Рогунская ГЭС" до границы Республики Казахстан.
Соглашением предусмотрено, что плановые объемы поставки электрической энергии включаются в суточные графики производства-потребления электрической энергии, утверждаемые АО "KEGOC", и не подлежат корректировке.
Стоимость плановой электрической энергии от ОАО "Рогунская ГЭС" определяется из расчета 0,034 доллара США за 1 кВтч (с учетом НДС, уплачиваемого по нулевой ставке) к сумме объемов в соответствии с утвержденными суточными графиками поставок электрической энергии.
Данное соглашение заключено на 20 лет с возможностью пролонгации на 10 лет.
Напомним, по словам депутата сената Суйиндика Алдашева, дефицит электроэнергии в Казахстане в этом году вырастет почти на 50%. В 2024 году Казахстан перекрыл нехватку мощностей за счет поставок из России.
30.04.2025, 12:56 47396
Ставка НДС в 16% - мажилис одобрил во втором чтении новый Налоговый кодекс
От НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на заседании палаты приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.
По результатам совместной работы депутатского корпуса и кабинета министров достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС. Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года, рассказали в пресс-службе палаты парламента.
Согласно проекту Налогового кодекса, от НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачет, с 70% до 80%.
Кроме того, в рамках реформы упрощенной декларации введен запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного. Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до ±50% для учета региональной специфики. Расширено применение специального налогового режима на операции между бизнесом.
Ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства - ставка сохранена на уровне 20%. Вводится прогрессивная шкала ИПН:
- по заработной плате: 10% на доходы до 8500 МРП (до 33,5 млн тенге в год), 15% - свыше;
- по доходам в виде дивидендов: 5% до 230 000 МРП (почти до 1 млрд тенге), 15% - свыше;
- по доходам физических лиц-нерезидентов: до 600 000 МРП - 10%, свыше 600 000 МРП - 17%.
Такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом справедливость и пропорциональность налогообложения", - пояснили в пресс-службе.
В новом Налоговом кодексе установлены сниженные ставки КПН для организаций социальной сферы: 5% с 2026 года и 10% - с 2027 года. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - до 5000 МРП. Предусмотрено освобождение ряда общественных объединений от отдельных налогов.
Также принято решение о поэтапном увеличении акцизов на алкоголь, табак, изделия с нагреваемым табаком, а также о введении акциза на энергетические напитки.
Вместе с тем, при неэффективном использовании земель сельхозназначения ставки платы увеличиваются до 100-кратного размера. Также пересматриваются ставки платы за использование недр в зависимости от срока лицензии и количества участков.
В целом реформа предусматривает ряд ключевых изменений, направленных на упрощение налоговой системы: сокращение налоговой отчетности на 30%, уменьшение количества налогов на 20%, оптимизацию налоговых льгот, введение дифференцированных ставок, стимулирование инвестиционной активности, повышение нагрузки на предметы роскоши и решение ряда других актуальных задач", - подытожили в мажилисе.
29.04.2025, 15:28 77281
Активы холдинга "Байтерек" достигли 14,1 трлн тенге
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Рустама Карагойшина об итогах работы холдинга за 2024 год и планах на текущий год.
По словам Карагойшина, в 2024 году объем поддержки, оказанной холдингом, составил порядка 6 трлн тенге. Из них 4,1 трлн тенге было направлено на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, еще 1,9 трлн тенге - в жилищно-строительный сектор.
Президенту было доложено о том, что по итогам отчетного года активы холдинга достигли 14,1 трлн тенге. Инвестиционный и кредитный портфели увеличены до 10,3 трлн тенге, а чистая прибыль составила 416 млрд тенге. По словам Рустама Карагойшина, эти средства планируется направить на реализацию программ поддержки в рамках группы компаний холдинга.
Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о запуске двух гарантийных фондов на базе АО "ФРП "Даму". Первый из них ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса. Второй - на финансирование крупных проектов стоимостью свыше 7 млрд тенге.
Кроме того, главе государства сообщили о запуске ряда инициатив по привлечению прямых иностранных инвестиций, включая совместные фонды с зарубежными партнерами в аграрной, обрабатывающей и горно-металлургической отраслях. Указанные фонды формируются в юрисдикции Международного финансового центра "Астана".
Президент отметил важность реализации представленных инициатив для устойчивого экономического роста страны. Касым-Жомарт Токаев поручил холдингу "Байтерек" совместно с банками второго уровня обеспечить финансирование реального сектора экономики, проработать вопрос по привлечению средств на реализацию национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Глава государства особо подчеркнул необходимость эффективного исполнения намеченных планов.
29.04.2025, 15:09 78291
Тендер на 3 трлн тенге объявило Минэнерго на строительство ГРЭС в Экибастузе
Заявки на участие будут приниматься до 15.00 12 мая
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Экибастуз. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана объявило тендер на строительство ГРЭС в Экибастузе мощностью 2,64 гигаватт.
Согласно тендерной документации, общая стоимость проекта составит 3 трлн тенге, срок возвращения инвестиций - 15 лет, срок строительства - 2025-2032 годы.
Заявки на участие будут приниматься до 15.00 12 мая.
При этом уточняется, что производственная мощность будущего объекта составит 2,64 гигаватт, а удельный расход угля - до 280 г/кВтч.
Победитель тендера обязуется спроектировать, построить объект, профинансировать, эксплуатировать, обслуживать угольную конденсационную электростанцию", - говорится в конкурсных условиях.
29.04.2025, 14:15 59436
Квоты на вывоз рогатого скота введут в Казахстане
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Квоты на вывоз бычков и баранчиков с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕЭС вводят в Казахстане, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Норма будет действовать с 30 апреля в течение 6 месяцев.
Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составит 60 тыс. голов, в том числе 40 тыс. голов для откормочных площадок, 20 тыс. голов - для товаропроизводителей. Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев составит 120 тыс. голов, в том числе 60 тыс. голов для откормочных площадок, 60 тыс. голов - для товаропроизводителей", - говорится в сообщении ведомства.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории Республики Казахстан составляет в разовом или совокупном количестве не более 30 процентов от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов на весь период действия квоты.
Для откормочных площадок мощностью 13 000 голов и более лимит на вывоз бычков старше 12 месяцев не должен превышать 4000 голов на весь период действия квоты.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории РК составляет в разовом и совокупном количестве не более 30 процентов от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов на весь период действия квоты.
Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты. При этом на момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование", - отметили в Минсельхозе.
Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем - откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин.
Квота действительна в течение срока действия акта эпизоотического обследования, и, соответственно, вывоз животных осуществляется в данные сроки", - уточнили в министерстве.
Там добавили, что квоты распределяются на портале "Е-лицензирование" и выдаются автоматически при получении лицензии на экспорт отдельных видов товаров в соответствии с правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)".
Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют уполномоченному органу справку об исполнении лицензии на экспорт товаров по форме согласно приложению № 3 к правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 125", - сообщили в МСХ.
Подробнее с приказом можно ознакомиться по ссылке.
Подробнее с правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)" также можно ознакомиться по ссылке.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?