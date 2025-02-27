26.02.2025, 16:02 40171
Российская электроэнергия покрыла дефицит мощности в Казахстане в 2024 году
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления KEGOC Наби Айтжанов сообщил, что импорт электроэнергии из РФ покрыл дефицит электрической мощности в Казахстане в прошлом году, передает корреспондент агентства.
В 2024 году в Казахстане потребление электроэнергии увеличилось на 4,3% и составило 120 миллиардов киловатт-часов, выработка электроэнергии увеличилась на 4,5% и составила 117,9 миллиарда киловатт-часов", - выступил глава KEGOC.
По его словам, максимум потребления в 2024 году был зафиксирован 8 декабря и составил 17,2 мегаватта - это выше максимума на 3,5%. Генерация при этом составила 16,5 мегаватта, что выше показателя практически на 10%.
Дефицит электрической мощности у нас покрывался за счет импорта из России. В условиях рекордного потребления у нас была полностью обеспечена надежная работа энергосистемы Казахстана", - заявил Наби Айтжанов.
Также в ходе заседания коллегии министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев проинформировал о планах введения в 2025 году порядка 166 мегаватт традиционной генерации, включая ввод турбогенератора № 3 мощностью на ГРЭС Топар и введение двух газотурбинных установок на ТОО "Текелийский энергокомплекс", а также ввод 9 проектов возобновляемой энергии суммарной мощностью 455,5 мегаватта.
Кроме того, на 2025 год предусмотрено 40,4 миллиарда тенге на реализацию 27 проектов реконструкции и строительства сетей теплоснабжения. При этом ведомством предлагается увеличить долю участия местного бюджета в финансировании проектов тепловых сетей до 30%, так как в целом потребность регионов в ремонте и строительстве теплосетей более 168 миллиардов тенге.
Ранее сообщалось, сколько электроэнергии купил Казахстан у России после перевода времени.
Износ энергосистемы в Казахстане составляет более 50%.
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26.02.2025, 17:18 37146
В 2024 году ЕАБР направил на проекты в Казахстане почти $1,4 млрд
В 2025 году банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в стране
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Евразийский банк развития направил на проекты в Казахстане почти $1,4 млрд, а в целом за последние три года объем инвестиций банка в стране составил $3,6 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе встречи с главой правительства РК Олжасом Бектеновым отметил, что в 2025 году банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленности, уделяя особое внимание внедрению цифровых технологий и инновационных решений.
В текущем году ЕАБР планирует инвестировать в такие социально значимые проекты, как расширение и модернизация ТЭЦ в Центральном и Восточном регионе Казахстана, строительство завода по производству полиэтилена, строительство солнечной электростанции мощностью 545 МВт "Алтын Дала", - уточнили в пресс-службе.
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества, особенно в сферах энергетики, инженерной и коммунальной инфраструктуры.
Евразийский банк развития является важным партнером Казахстана. В прошлом году объем инвестиций в нашу экономику вырос почти на 40%. Кредитный портфель банка по Казахстану увеличился до 63,4% от общего объема. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях. Мы также намерены раскрывать потенциал как традиционных, так и новых направлений взаимодействия", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что ЕАБР предоставил долгосрочное финансирование для строительства нового энергоблока на ТЭЦ-3 в Караганде.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
26.02.2025, 16:11 42791
О планах по увеличению добычи и экспорта нефти в текущем году заявили в Минэнерго Дополнено
На 2025 год план добычи нефти и газового конденсата составляет 96,2 млн тонн
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует увеличить экспорт до 70,5 млн тонн в текущем году, сообщил на расширенной коллегии Министерства энергетики РК глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
По итогам 2024 года объем экспорта казахстанской нефти составил 68,6 млн тонн, в том числе:
- по нефтепроводу КТК - 54,9 млн тонн;
- по нефтепроводу Атырау - Самара - 8,8 млн тонн;
- Атасу - Алашанькоу - 1,2 млн тонн;
- через порт Актау - 3,6 млн тонн;
- транспортировка нефти ж/д - 0,05 млн тонн.
В текущем году план экспорта казахстанской нефти составляет 70,5 млн тонн, сообщил министр энергетики.
По итогам 2024 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 87,7 млн тонн при плане 90,3 млн тонн.
Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях: на Тенгизе в связи с планируемым запуском проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней, и Кашагане - проведен капитальный ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 28 дней. Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак, ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ (текущие 1,468 млн баррелей в сутки). В прошлом году на Карачаганаке завершены работы по вводу 5-го компрессора обратной закачки сырого газа. В сентябре 2024 года "Тенгизшевройл" завершены работы по проекту управления устьевым давлением", - пояснил Саткалиев.
По его словам, на 2025 год план добычи нефти и газового конденсата составляет 96,2 млн тонн. Основное увеличение планируется за счет реализации проекта будущего расширения месторождения Тенгиз, запуск которого планируется во втором квартале 2025 года. Инвестиции в 2025 году составят порядка $598 млн.
Дополнено 26.02.2025, 17.30
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга прокомментировал вопрос поставки казахстанской нефти в Венгрию, передает корреспондент агентства.
Речь идет о тестовых поставках. Мы сейчас изучаем возможность поставки казахстанской нефти в Венгрию. У нас есть договоренность, но здесь ключевым фактором будет экономическая целесообразность. Главное, чтобы между собой договорились компании, то есть, был интерес поставка нефти. Если будут соответствующие заявки от казахстанских нефтепроизводителей, мы обеспечим техническую возможность (...) отработаем с нашими венгерскими и российскими коллегами", - сообщил Алмасадам Саткалиев.
26.02.2025, 15:43 44451
Решение о выборе вендора или консорциума для строительства АЭС примут до 1 июля
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вендор или консорциум для строительства атомной электростанции в Казахстане будет выбран до 1 июля текущего года, об этом в ходе расширенной коллегии Министерства энергетики РК об итогах 2024 года и задачах на 2025 год сообщил министр Алмасадам Саткалиев.
В течение прошлого года проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС. В декабре 2024 года правительством утвержден район строительства АЭС - Жамбылский район Алматинской области, напомнил Саткалиев.
В 2025 году ведомство до 1 июля планирует определиться с выбором вендора или консорциума для строительству АЭС, а в ноябре планируется заключение межправительственного соглашения и соответствующих контрактов.
Также в текущем году будет разработана стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, которая будет охватывать как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений атомной отрасли, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы и развития ядерного кластера.
Саткалиев также проинформировал, что в 2024 году объем производства урана составил 23,27 тыс. тонн, реализация урановой продукции - 308 тонн, экспорт готового ядерного топлива - 380 ТВС.
Напомним, 25 февраля силу вступило постановление об утверждении места строительства АЭС в Казахстане - Жамбылский район Алматинской области. В качестве потенциальных поставщиков реакторных технологий для АЭС рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200).
По данным МЭ, на строительство первого блока АЭС потребуется 10-12 лет.
26.02.2025, 11:08 54666
Объем перевозок между Казахстаном и Китаем составил рекордные 32 млн тонн
В январе 2025 года прирост составил 18%
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Пекин. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожники Казахстана и Китая обсудили рост грузоперевозок, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Руководители КТЖ провели переговоры с главой государственной корпорации "Китайские железные дороги" Го Чжусюэ.
Стороны подвели итоги работы железных дорог в 2024 году. Объем перевозок между РК и КНР составил рекордные 32 млн тонн, рост к прошлому году на 13%. В январе 2025 года прирост составил 18%", - говорится в релизе.
Особое внимание было уделено развитию ТМТМ, объемы перевозок по которому в прошлом году выросли в 33 раза. Новый импульс развитию маршрута придаст присоединение китайских железных дорог к MIDDLE CORRIDOR MULTIMODAL Ltd. в марте текущего года (совместное предприятие казахстанских, азербайджанских и грузинских железных дорог).
По итогам встречи были утверждены совместные планы на 2025 год, определены ответственные исполнители и установлены сроки реализации мероприятий. Так с 1 марта текущего года договорились увеличить сдачу поездов из Казахстана в Китай через пограничный переход Алтынколь - Хоргос, с 8 до 15 поездов в сутки, и с 1 июля т.г. через погранпереход Достык - Алашанькоу, с 14 до 28 поездов в сутки. Это увеличение значительно повысит экспортный потенциал и откроет дополнительные возможности для отечественных товаропроизводителей", - сообщили в КТЖ.
Ранее руководство КТЖ договорилось расширять сотрудничество с крупнейшей строительной компанией Китая. Также стороны обсудили строительство контейнерного хаба в порту Актау.
25.02.2025, 18:03 89381
ЕАБР и Российско-Армянский университет представили совместный страновой обзор
Презентация странового обзора собрала лидеров мнений и экспертов академической сферы
Фото: ЕАБР
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Ереван. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и Российско-Армянский университет представили совместный страновой обзор "Развитие государственно-частного партнерства в Республике Армения: ключевые этапы и перспективы", сообщает пресс-служба банка.
Он стал первой ГЧП-аналитикой по стране и дает понимание роли ГЧП в инфраструктурном развитии Армении сейчас и в перспективе, демонстрирует уровень развития ГЧП в стране, детально раскрывает правовые и институциональные рамки ГЧП, инструменты финансирования и управления рисками в проектах ГЧП в Армении", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что презентация странового обзора собрала лидеров мнений и экспертов академической сферы, государственного сектора, инвестиционного и банковского сообщества, которые поддержали содержащиеся в обзоре практические рекомендации по наращиванию рынка ГЧП, в том числе в части создания национального центра ГЧП в Армении, цифровизации управленческих решений в сфере ГЧП, расширения доступных для ГЧП секторов, разработки новой программы развития ГЧП и методологии определения стоимости рисков проекта ГЧП и порядка управления ими.
Страновой обзор будет полезен уполномоченным в сфере ГЧП органам, кредиторам и инвесторам, планирующим запуск проектов ГЧП, будет способствовать продвижению ГЧП в Республике Армения и за ее пределами" - подчеркнула директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.
По ее словам, "для ЕАБР эта работа стала важным шагом в укреплении позиций Банка как центра компетенций в сфере ГЧП и ключевого партнера для органов власти и частного сектора в реализации инфраструктурных инициатив в Армении".
Заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон отметил, что три года назад была достигнута договоренность с правительством Армении о необходимости разработки стратегии работы банка в стране, в том числе по линии развития ГЧП.
Сегодня уже можно увидеть результаты совместной работы по решению поставленных задач. Банк и в дальнейшем готов оказывать содействие правительству Армении в развитии ГЧП. Помимо презентации Странового обзора в рамках мероприятия также был проведен уже третий по счету конкурс на получение "Стипендии ЕАБР по ГЧП". Его победителями стали пять студентов РАУ", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
25.02.2025, 16:43 94441
Строительство ТЭЦ в трех городах Казахстана обсудил Бектенов с заместителем главы правительства РФ
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в энергетической, нефтяной, газовой и инфраструктурной сферах, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Стороны выразили готовность к совместной реализации перспективных проектов. В частности, обсуждены вопросы строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, модернизации 3-го и 4-го блоков Экибастузской ГРЭС-2 и другие важные направления сотрудничества.
Напомним, в начале ноября 2023 прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершения всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года глава Минэнерго сообщил, что технико-экономическое обоснование по по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте. Как только компании приступят к проектированию и откроется финансирование, начнется заказ оборудования.
25.02.2025, 16:32 95471
Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере цифровизации и космических технологий
Состоялся обмен опытом по использованию искусственного интеллекта для повышения прозрачности госуправления
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев посетили национальный космический центр "Қазақстан ғарыш сапары" и офис цифрового правительства РК. Представлены достижения казахстанских специалистов в космической отрасли и разработки цифровых решений, рассказали в пресс-службе правительства РК.
На территории Национального космического центра казахстанской стороной представлены разработки отечественных ученых в области дистанционного зондирования Земли и космического мониторинга. Продемонстрированы возможности применения данных технологий для управления природными ресурсами, контроля за состоянием агрокультур, реагирования на чрезвычайные ситуации и выявления несанкционированных свалок.
В цифровом офисе правительства РК кыргызской делегации презентованы инициативы, направленные на повышение эффективности государственных услуг и внедрение передовых цифровых решений. В частности, проект "Социальный кошелек" позволяет получать адресную государственную поддержку отдельным категориям граждан в проактивном формате. Сведения об уровне социального благополучия населения аккумулируются в информационной системе "Цифровая карта семьи". Аналитика проводится на региональном уровне, что позволяет формировать конкретные рекомендации для каждой области. На сегодня в системе оцифровано свыше 6 млн казахстанских семей, анализ благосостояния которых проводится на основе более 100 показателей.
Состоялся обмен опытом по использованию искусственного интеллекта для повышения прозрачности госуправления. Представлены единая платформа приема, обработки и анализа обращений от граждан и бизнеса eOtinish, нотариальная информационная система eNotary, а также Национальная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет разработчикам и государственным органам интегрировать ИИ-решения в ключевые сферы.
Отмечен опыт реализации инновационных инициатив, которые способствуют автоматизации процессов и повышению эффективности государственного администрирования. В настоящее время количество пользователей мобильного приложения электронного правительства eGov достигает 10 млн. Через сервис гражданам доступны порядка 1 тыс. услуг, оказано - 72 млн.
25.02.2025, 15:07 72236
Постановление об утверждении места строительства АЭС в Казахстане вступило в силу
Фото: Depositphotos
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Конаев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановление правительства Казахстана "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" от 30 декабря 2024 года вступило в силу, передает корреспондент агентства.
Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" - Жамбылский район Алматинской области", - говорится в документе.
Напомним, 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС. По данным Минэнерго, на строительство первого блока АЭС потребуется 10-12 лет.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Возможно, для этого в стране будет создан международный консорциум. Президент также не исключил, что в стране будут построены еще две АЭС.
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