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Сколько электроэнергии купил Казахстан у России после перевода времени
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента Казахстана министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил дефицит электроэнергии в прошлом году и назвал объем энергии, который пришлось закупать у России, передает корреспондент агентства.
Плановый импорт составил 2,6 миллиарда киловатт-часов, из них 144 миллиона киловатт-часов купили цифровые майнеры. Внеплановые отклонения составили 1,9 миллиарда киловатт-часов. Почему такие большие цифры - потому что действительно энергосистема дефицит испытывала", - сказал министр.
При этом он отметил, что энергодефицит произошел "в рамках статистической погрешности" и никакого влияния перевода времени нет.
Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в 2025 году вновь могут вырасти. Минэнерго намерено ввести новые предельные тарифы на электроэнергию.
Согласно опросу, проведенному агентством Kazakhstan Today, 87% респондентов считают, что счета за электричество значительно выросли после перехода на единый часовой пояс.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев также считает, что этот час потребления электроэнергии увеличивает счета казахстанцев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.