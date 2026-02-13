В КРЕМ объяснили увеличение сумм в квитанциях на комуслуги
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов, суммы в январских квитанциях за коммунальные услуги выросли из-за увеличения фактического потребления тепловой энергии в период холодов, а также изменения налоговой составляющей, пояснили в Комитете по регулированию естественных монополий.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время действует мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. В указанный период пересмотр и увеличение тарифов не производились. Начисления за услуги теплоснабжения за декабрь 2025 года и январь 2026 года произведены на основании фактических показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии и распределены между потребителями пропорционально площади квартир в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Увеличение сумм в платежных документах за январь 2026 года обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии в отопительный период. Объем потребления напрямую зависит от температурных условий и режима теплоснабжения. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше объем потребления тепловой энергии. Например, в декабре прошлого года среднемесячная температура воздуха в городе Астане составила минус 8 °C, тогда как в январе текущего года - минус 14,3 °C, что повлекло увеличение потребления тепловой энергии и соответствующее отражение в платежных документах. Начисление по услугам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения производится на основании фактических показаний приборов учета. При своевременной передаче показаний начисление осуществляется за фактически потребленный объем", - пояснили в комитете.
Также в пресс-службе отметили, что тарифы на регулируемые комуслуги утверждаются без учета НДС.
При фактическом оказании услуг НДС включается в платежные документы в соответствии с требованиями налогового законодательства, что отражается на итоговой сумме к оплате. В среднем увеличение начислений в квитанциях составляет порядка 3-4%, что не является повышением тарифов. Если сумма начислений за 5 куб. м услуги водоснабжения по утвержденному уполномоченным органом тарифу составляет 500 тенге, то при ставке НДС 12% сумма налога составляла 60 тенге и итоговая сумма к оплате - 560 тенге. При ставке НДС 16% сумма налога составляет 80 тенге, а итоговая сумма к оплате - 580 тенге", - объяснили в КРЕМ.
При этом, отметили в комитете, платежные квитанции, как правило, включают не только регулируемые коммунальные услуги но и иные начисления, относящиеся к услугам, предоставляемым в конкурентной среде, в том числе телекоммуникационные услуги, обслуживание лифтового хозяйства, содержание общего имущества (ОСИ/КСК) и иные сопутствующие услуги.
В этой связи увеличение итоговой суммы в квитанции могло быть обусловлено не только объемом фактического потребления коммунальных ресурсов и налоговой составляющей, но и изменениями начислений по указанным сопутствующим услугам, что в совокупности повлияло на общий размер платежа", - добавили в пресс-службе.