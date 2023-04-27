В Казахстане выявлены миллиардные хищения при строительстве дорог

Факты невыполнения работ и хищений при возведении автодорог Калбатау - Майкапшагай и Караганда - Балхаш расследуют правоохранительные органы

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 апреля, под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное результатам проверок в сфере автомобильных дорог, - В среду, 26 апреля, под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное результатам проверок в сфере автомобильных дорог, сообщает пресс-служба высшего надзорного органа.





Открывая заседание, Берик Асылов отметил, что, несмотря на выделение огромных бюджетных средств, качество автодорог вызывает недовольство граждан. Поэтому по поручению президента прокуроры комплексно проверили состояние автодорог, начиная от планирования и до приемки работ.





Итоги проверок вскрыли массу нарушений, в том числе факты оплаты заказчиками невыполненных работ, установлены случаи завышения сметной стоимости, отклонения от проектов, несоблюдения строительных норм и др.





На сегодня по материалам проверок возбуждены уголовные дела, виновные привлекаются к уголовной ответственности, принимаются меры по возмещению ущерба.





К примеру, правоохранительными органами расследуются факты невыполнения работ и хищений при возведении автодорог Калбатау - Майкапшагай и Караганда - Балхаш. Эти участки дорог протяженностью более 800 км строятся за счет средств внешних займов консорциумами с иностранным участием, в рамках которых ТОО "СП "КазГерСтрой" (аффилировано со структурами Сатыбалдыулы К.) привлекалось в качестве соисполнителя работ. Только по проекту Калбатау - Майкапшагай ТОО "СП "КазГерСтрой" значительную часть аванса в 21,4 млрд тенге потратило на другие, не связанные с автодорогой цели, в т.ч. оплату кредита. Для этого подрядчик использовал подозрительные схемы вывода капитала.





Вне уголовного дела по актам прокуроров возвращены государству и предотвращены потери бюджета порядка 35 млрд тенге, в дисциплинарном и административном порядке наказано более 600 лиц.





В Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях прокуроры пресекли решение местных властей отремонтировать не нуждающиеся в улучшении участки дорог районного и областного значения, тем самым предупредив необоснованную трату из бюджета около 1 млрд тенге.





По выявленным системным нарушениям Генеральной прокуратурой внесено представление в правительство.





Генеральный прокурор отметил, что одними карательными мерами положение не изменить, необходима коренная перестройка всей сферы. В этой связи высшим надзорным органом совместно с правительством выработан ряд следующих инициатив по реформированию дорожно-транспортной инфраструктуры.





Первое: для решения проблемы дефицита финансирования дорожных проектов предложено создать Дорожный фонд, где будут аккумулированы транспортные налоги, акцизы на топливо, сборы от платных дорог, суммы штрафов, возмещенного ущерба в сфере автодорог и другие поступления.





Второе: в целях преодоления дефицита строительных материалов (в том числе битума) и продления срока эксплуатации предложено перейти на автодороги с бетонным покрытием для республиканской сети с сохранением асфальта для местных и уличных дорог.





Третье: усилить контроль качества транспортных путей посредством полного их охвата государственной экспертизой и введения независимого общественного мониторинга дорожно-строительных работ.





Четвертое: учитывая неэффективность действующей модели технадзора за строительством дорог, в качестве пилотного проекта передать его Центру качества дорожных активов.





Пятое: увеличить финансирование науки автодорожной отрасли, что позволит широко внедрять передовые технологии возведения дорог и др.





Для реализации обозначенных предложений Берик Асылов и Роман Скляр подписали дорожную карту на 2023-2024 годы с закреплением ответственных должностных лиц. Контроль за реализацией дорожной карты возложен на Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Генеральную прокуратуру.