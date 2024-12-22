21.12.2024, 19:27 48141
Спасатели ДЧС ВКО показали, чем опасна пиротехника
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области показали, чем опасна пиротехника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Несмотря на то что так называемые бомбочки имеют небольшой размер, они достаточно опасны и могут нанести травмы", - заявили специалисты ДЧС ВКО.
Они подожгли пиротехнические изделия и накрыли емкостью. Мощность каждого фейерверка была продемонстрирована тем, на какое расстояние отлетала емкость.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
новости по теме
21.12.2024, 16:33 56581
В Алматы 30 человек привлекли к ответственности за перекрытие улицы ради молитвы
В полиции города призвали граждан к неукоснительному соблюдению законодательства
Фото: кадр из видео
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы 30 человек привлекли к административной ответственности за перекрытие улицы ради молитвы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному факту проведена проверка. В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование статьи 614 КР КоАП (Создание препятствий для движения транспортных средств), привлечены к административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем в полиции призвали граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Казахстана.
Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность", - добавили в департаменте.
Ранее в Сети появились кадры, на котором было видно, что толпа людей перекрыла проезжую часть для совершения молитвы в Алматы.
21.12.2024, 13:13 65581
Забастовка шахтеров в Сатпаеве: "Казахмыс" заявил о завершении переговоров
Стороны достигли взаимоприемлемого соглашения
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Сатпаев. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "Казахмыс" заявила о завершении переговоров с бастующими шахтерам в Сатпаеве, передает корреспондент агентства.
Стороны достигли взаимоприемлемого соглашения", - проинформировали в "Казахмысе".
В частности, сообщается, что работники согласились с предложенными ранее условиями:
• выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;
• введение ежеквартальных премий;
• индексация заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года.
Кроме того, сотрудники со своей стороны выразили готовность к возобновлению полноценной работы Южно-Жезказганского рудника.
Также председатель правления "Казахмыса" Нурахмет Нуриев отметил, что к работникам, участвовавшим в забастовке, претензий нет.
Напомним, работники нескольких шахт ПО "Жезказганцветмет" приостановили работу с требованием повышения заработной платы. Ранее в Минтруда призывали работников "Казахмыса" урегулировать трудовой спор в правовом поле, а корпорация "Казахмыс" предложила бастующим шахтерам в Сатпаеве два варианта повышения зарплаты с 1 января 2025 года.
20.12.2024, 19:12 124446
В аэропорту Алматы задерживаются десятки рейсов из-за снегопада Дополнено
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Авиарейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолетов, сообщает пресс-служба Air Astana.
Пассажиров призывают проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
Задерживаются как прибывающие, так и вылетающие рейсы.
Дополнено 20.12.2024, 19.26
В Международном аэропорту Алматы сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями воздушная гавань будет закрыт на прием рейсов с 20.45 до 23.00 20 декабря. Рейсы на вылет будут обслуживаться по мере улучшения метеорологической обстановки.
Дополнено 20.12.2024, 20.00
По информации КГА, на данный момент из аэропорта Алматы задерживается 9 рейсов на вылет, 12 рейсов на прилет, 2 отмененных рейса.
Фактическая метеосводка: видимость 200 м, скорость ветра 5 метров в секунду, ливневый снег и замерзающий туман. По прогнозу до 21.00 - сильный ливневый снег, порывы ветра 16 метров в секунду, видимость 200 м.
Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", - подчеркнули в ведомстве.
20.12.2024, 14:26 146896
Около 6 тысяч дорожных аварий зарегистрировано с начала года в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года на территории Алматы произошло 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 6504 человека получили травмы, еще 94 погибли, сообщает Polisia.kz.
Основные причины ДТП - сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения.
Всем известно, что законодательством ужесточена ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водители, лишенные прав управления автотранспортом, которые сели за руль, будучи в опьянении, привлекаются к уголовной ответственности и лишаются свободы сроком до пяти лет, с пожизненным лишением прав управления транспортными средствами. В этом году в мегаполисе за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека, а также за пьяную езду без прав задержаны и взяты под стражу 120 водителей", - сообщили в полиции.
В МВД призвали соблюдать правила дорожного движения: быть бдительными, управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и техническое состояние машины, а также дорожные и метеорологические условия.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на плохое состояние городских дорог. Этой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
20.12.2024, 13:54 149816
Не доверять пенсионные накопления посредникам по объявлениям призвали казахстанцев в ЕНПФ
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Единый накопительный пенсионный фонд предупреждает казахстанцев об очередном способе вымогательства денег.
В последнее время в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан под низкий процент. АО "ЕНПФ" предупреждает своих вкладчиков и получателей: получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным кодексом Республики Казахстан случаях. Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность 1 или 2 группы, выезд на ПМЖ, наследование", - предупредили в ЕНПФ.
Также использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно
установленных условий могут:
- вкладчики, имеющие накопления, превышающие порог минимальной достаточности (в пределах суммы свыше ПМД);
- пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы) - они могут использовать до 50% накоплений, оставшихся на счете;
- пенсионеры по выслуге лет (до 100% накоплений);
- вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100% накоплений).
Целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов - банки второго уровня. Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет. Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий", - говорится в обращении.
ЕНПФ настоятельно рекомендует своим вкладчикам и получателям игнорировать подобные предложения, получать информацию из официальных источников и действовать исключительно в правовом поле.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил граждан страны об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой поддельных документов с использованием фирменного бланка банка.
20.12.2024, 09:53 172491
Большинство опрошенных казахстанцев против единого часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 27 ноября по 11 декабря 2024 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему "Наиболее резонансные события 2024 года в Казахстане". Ключевыми темами исследования стали: восприятие гражданами перехода на единый часовой пояс, а также оценка социально значимых сфер жизни, сообщается на сайте бюро.
С 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако дискуссии относительно данного решения продолжаются. По данным опроса DEMOSCOPE, большая часть граждан (53,1%) его не поддерживают. При этом 22,1% выражают одобрение, 15,5% - равнодушие, а 7,4% - ничего про это не слышали.
Ключевым индикатором, определяющим отношение к реформе, является регион проживания респондентов. Показательно, что почти во всех областях Казахстана преобладает доля граждан, которые не поддерживают это решение. Особенно явно выражено недовольство в тех регионах, где время было переведено на час назад.
Подавляющее большинство жителей восточных и центральных регионов (74,6%) - Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Карагандинской, Улытауской областей высказались против универсального часового пояса. Значительная часть противников зафиксирована в Алматы (68,4%) и Астане (55,7%).
47,8% недовольных данной инициативой в южных регионах, включающих Шымкент, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую и Туркестанскую области. В северных областях - Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской позицию против выразили 45,3%.
Единственным регионом, где сторонники перехода на единое время незначительно преобладают, стал Западный Казахстан (Актобе, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области): 31,8% - за нововведение и 30,6% - против.
Напомним, ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
Бюро DEMOSCOPE также определило наиболее резонансные события 2024 года. Участников опроса попросили назвать два-три, которые они считают наиболее значимыми. Ими стали: паводки (10,8%), референдум по строительству АЭС (10,4%), убийство Шерзата Болата в Талгаре (7,8%), переход на единый часовой пояс (7,6%).
Также в рейтинг резонансных событий вошли: землетрясения (6,4%), приговор Бишимбаеву за убийство Салтанат Нукеновой и поправки в закон о бытовом насилии (4,4%), девальвация тенге (3,1%), выступления наших спортсменов на парижской Олимпиаде (2,6%), международные мероприятия, государственные визиты (2,3%), Всемирные игры кочевников в Астане (2%).
Еще одним важным индикатором уходящего года стали проблемы, которые больше всего волнуют граждан. По данным DEMOSCOPE, казахстанцев больше всего беспокоят низкие доходы и уровень оплаты труда (37,6%), рост цен на товары первой необходимости (28,3%), а также коррупция (26,8%). Характерно, что, по данным предыдущих опросов DEMOSCOPE, низкие доходы и коррупция являются ключевыми факторами утечки квалифицированных кадров и препятствуют развитию отечественного спорта.
Среди основных социальных проблем были также отмечены: низкий уровень пенсий, пособий, стипендий - 20,6%, загрязненная окружающая среда - 19,3%, неудовлетворительная система образования - 16,2%, неудовлетворительная система здравоохранения - 16,1%, недоступность жилья или его неудовлетворительное состояние - 13,1%, нехватка рабочих мест и сложности с трудоустройством - 12,7%, плохая транспортная инфраструктура (дороги, тротуары и т.д.) - 9,3%.
Опрос DEMOSCOPE зафиксировал недовольство казахстанцев состоянием ключевых сфер жизни. Наиболее критично казахстанцы оценивают ситуацию с экологией (54%), экономикой (46,5%) и уровнем жизни граждан (43,3%).
Также отрицательно оцениваются сферы: занятости и трудоустройства (32,9%), здравоохранения (31,4%), правопорядка и безопасности (26,6%), образования (26,3%) и политических и гражданских свобод (20%).
Ухудшение общественной оценки становится более заметным при сравнении результатов опросов DEMOSCOPE за два года. В декабре 2023-го казахстанцы также оценивали состояние значимых сфер жизни. Данные в динамике демонстрируют откат во всех направлениях в среднем на 8%.
Наибольший негативный тренд наблюдается в оценке экономической ситуации. Если в 2023 году 33,4% отметили ее ухудшение, то в 2024 году этот показатель вырос до 46,5%.
Интересно, что, несмотря на ухудшение условий жизни, большинство казахстанцев (58%) сохраняют оптимизм и верят, что 2025 год будет лучше текущего. При этом 14% убеждены, что новый год будет примерно таким же, 6,3% ожидают, что 2025 год будет сложнее, а 21,7% затрудняются в прогнозах.
Исследование DEMOSCOPE отражает довольно высокий уровень социальной неудовлетворенности, который усугубляется неприятием большинством казахстанцев государственных решений. Эти факторы в перспективе могут способствовать росту протестных настроений и социальной нестабильности, отметили в бюро.
20.12.2024, 09:26 179211
Алматинцам приходят штрафы за нарушение ПДД двухмесячной давности
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи водителей в Алматы получили штрафы за нарушения ПДД двухмесячной давности, сообщает BES.media.
В редакцию издания поступили десятки сообщений и протоколов о нарушениях ПДД. Ситуация у всех идентичная: временной отрезок между нарушением ПДД и фактом прихода штрафа - около двух месяцев.
В пресс-службе Sergek Group объяснили, что их система лишь автоматически фиксирует нарушения ПДД, формирует карточку с доказательной базой (фото и видео) и передает ее уполномоченному сотруднику полиции.
Решение о нарушении принимается сотрудником с использованием ЭЦП, после чего предписание направляется нарушителю. Сроки отправки предписаний определяются уполномоченным органом, который занимается разъяснением этих вопросов в рамках своей компетенции", - пояснили в Sergek Group.
По их данным, сбоев в системе не случалось, работает она в штатном режиме.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что срок привлечения к административной ответственности по КоАП составляет два месяца с момента нарушения. Если уведомление о штрафе поступает позже, то его можно обжаловать. Еще алматинцам напомнили, что нужно соблюдать ПДД, ведь камеры зафиксировали за год 3,8 млн нарушений.
Обжаловать штрафы, которые пришли спустя два месяца, советует юрист Мурат Адам.
Основанием для наложения штрафа является совершенное административное правонарушение. Однако привлечение к ответственности возможно только в пределах двух месяцев с момента его совершения. Например, если нарушение зафиксировано 1 января 2024 года, то протокол должен быть составлен и уведомление о штрафе отправлено не позднее 1 марта. Обжаловать обязательно. Игнорировать нельзя, с такой целью это и делается", - сказал он.
Составление протокола по истечении срока давности может стать основанием для отмены штрафа. Но если срок меньше и вы действительно нарушили ПДД - придется платить.
Чтобы обжаловать штраф или предписание о его уплате, нужно подать жалобу в тот орган, который вынес это решение. Жалоба на постановление о штрафе подается в течение 10 дней с момента получения его копии. Если нарушение зафиксировано камерами, то дело считается рассмотренным через 15 дней после доставки предписания. Жалобу можно отправить так:
- откройте сайт Qamqor.gov.kz;
- на главной странице найдите раздел "Обжалование административных правонарушений";
- нажмите "Подача обращений по административным делам";
- войдите на портал с помощью своей ЭЦП (электронной цифровой подписи);
- введите номер административного дела в окно поиска;
- нажмите кнопку "Подать обращение";
- внесите суть жалобы, прикрепите доказательства (фото, документы или сошлитесь на закон и опишите, что истек срок давности правонарушения);
- подпишите жалобу, используя ЭЦП, и отправьте на рассмотрение.
Так обращение будет зарегистрировано, и вы сможете отслеживать его рассмотрение.
19.12.2024, 19:47 232861
Казахстанские полицейские проверят "резиновые квартиры"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция проверит "резиновые квартиры", чтобы привлечь к ответственности собственников жилья, сообщает Polisia.kz.
Регистрация по месту жительства полностью автоматизирована, и зарегистрироваться можно тремя способами.
Первый способ - в любом отделении центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья.
Второй - через интернет-портал электронного правительства, где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие.
Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками БЦК, "Халык", "Каспий" и "Фридом Финанс" через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.
В МВД напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.
Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?