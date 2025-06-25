Пожар в резервате "Акжайык" удалось потушить более чем через 10 дней

Фото: МЧС РК

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Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней, - Пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





Пожар на территории государственного природного резервата "Акжайык" полностью ликвидирован. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1510 гектаров. Два вертолета АО "Казавиаспас" сбросили в общей сложности около 400 тонн воды. Чтобы не допустить распространения огня, с помощью тракторов были проложены минеральные полосы", - заявили в ведомстве.





Как отметили в МЧС, в общей сложности для полной ликвидации пожара было задействовано около 200 человек и 40 единиц техники.





Напомним, с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.





15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.



