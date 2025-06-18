В Атырау на территории резервата "Акжайык" локализовали пожар на площади более 800 га

Фото: акимат Атыауской области

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Атырау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" локализован пожар на площади 805 га, сообщает пресс-служба акимата - В Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" локализован пожар на площади 805 га, сообщает пресс-служба акимата региона





Согласно поручению оперативного штаба с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.





15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.





На территории резервата "Акжайык" организовано круглосуточное дежурство на уязвимых участках. В связи с этим по поручению оперативного штаба Атырауской области на потенциально уязвимых участках организовано круглосуточное дежурство. Одновременно продолжается мониторинг обстановки как с воздуха, так и с земли.





Напомним, в начале июня в 20 км от села Дамба Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" произошло возгорание тростниковой растительности на площади 280 га. За сутки самоликвидировано 200 га.



