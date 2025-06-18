17.06.2025, 20:11 10416
В Атырау на территории резервата "Акжайык" локализовали пожар на площади более 800 га
Фото: акимат Атыауской области
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Атырау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" локализован пожар на площади 805 га, сообщает пресс-служба акимата региона.
Согласно поручению оперативного штаба с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.
15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.
На территории резервата "Акжайык" организовано круглосуточное дежурство на уязвимых участках. В связи с этим по поручению оперативного штаба Атырауской области на потенциально уязвимых участках организовано круглосуточное дежурство. Одновременно продолжается мониторинг обстановки как с воздуха, так и с земли.
Напомним, в начале июня в 20 км от села Дамба Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" произошло возгорание тростниковой растительности на площади 280 га. За сутки самоликвидировано 200 га.
15 июня в государственном природном резервате "Семей орманы" презентовали проект по профилактике лесных пожаров.
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15.06.2025, 16:48 110046
Авто столкнулось с грузовым поездом в Алматинской области
Фото: Кадр из видео
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Конаев. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На переезде перегона Жинишкесу - Шелек в Алматинской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
В 09.19 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде перегона Жинишкесу - Шелек (участок Жетыген - Алтынкөл) произошло ДТП с участием водителя легкового автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовым поездом. Жертв нет. Водитель получил травму - перелом руки, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что переезд оборудован всеми необходимыми предупреждающими знаками. Движение поезда было восстановлено с опозданием на 30 минут.
В КТЖ напомнили, что с начала года на железнодорожных переездах произошло 23 ДТП. Основная причина - нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.
Из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.
Ранее в Алматинской области легковушка выехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
13.06.2025, 14:23 224601
Автомобиль на огромной скорости въехал в автобусную остановку в Алматинской области, есть погибшие
Фото: t.me/kris_p_almaty_official
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Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Две серьезные дорожные аварии произошли 13 июня в Алматы и поселке Отеген батыра Алматинской области, есть жертвы.
В соцсетях появились кадры с места жуткой аварии, случившейся 13 июня в поселке Отеген батыра Алматинской области. Сообщается, что автомобиль двигался на огромной скорости.
Водитель автомобиля BMW-323, следуя по улице Жансугурова, не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель, не приходя в сознание, умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В Алматы на Восточной объездной автодороге опрокинулся грузовой автомобиль. По информации департамента полиции города, ДТП произошло 13 июня в 11 часов дня.
Водитель грузовика, следуя по Восточной объездной автодороге в северном направлении, на пересечении с улицей Брянской не справился управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - рассказали подробности в пресс-службе.
Травмированному водителю грузовика оказана медицинская помощь. Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.
13.06.2025, 09:02 238901
Житель Карагандинской области избил двух врачей в детской больнице
Фото: скриншот из видео МВД
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Караганда. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 12 июня в Карагандинской областной детской больнице 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. В рамках реализации принципа "закон и порядок" будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка", - проинформировали в МВД.
По данным ведомства, по факту применения насилия в отношении медицинских работников возбуждено уголовное дело.
12.06.2025, 16:22 278141
Сообщается о росте числа жертв авиакатастрофы в Индии
Официальных данных о погибших еще не поступало
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Нью-Дели. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - СМИ сообщают о 133 погибших при крушении самолета авиакомпании Air India на западе Индии.
По меньшей мере 133 человека погибли в катастрофе самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который направлялся из индийского города Ахмедабад в Лондон, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал News18.
Издание отмечает, что официальных данных о числе погибших пока нет. На месте крушения работают спасатели.
Ранее сообщалось о 110 погибших.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады.
12.06.2025, 13:48 284376
Гибель пятерых детей в ЗКО: в МЧС назвали предварительную причину пожара в частном доме
Фото: instagram/nursultan_tjd
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кеген Турсынбаев назвал возможную причину пожара в частном доме в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области, в результате которого погибли пятеро детей, передает корреспондент агентства.
Отец был на работе, супруга закрыла их и ушла в магазин. Предварительная причина - это детская шалость, дети играли, может быть, что-то нарушили. Экспертиза скоро закончится, работа идет", - прокомментировал вице-министр.
Напомним, после трагедии аким ЗКО Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook выразил соболезнования родителям и близким погибших детей. Он пообещал оказать всю необходимую помощь семье, в том числе обеспечить жильем.
12.06.2025, 08:19 297666
Опрокидывание пожарной автоцистерны, взрыв газового баллона: крупный пожар произошел ночью в Алматы
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ночь выдалась непростой для пожарных. В Турксибском районе Алматы произошел пожар повышенного ранга - загорелись два дома барачного типа на улице Международная. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС города.
12 июня к полуночи при следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 квадратных метров по улице Международная, одна из пожарных автоцистерн съехала на бок. К счастью, пострадавших нет. Машина оперативно поднята, техническое состояние в норме", - проинформировали в ДЧС.
Для тушения пожара было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек личного состава.
В ходе тушения пожара произошел взрыв газового баллона, пострадавших среди личного состава нет, соблюдена техника безопасности.
Принятыми оперативными мерами в 00.55 пожар локализован. В ходе тушения пожара найдено тело. Пожар ликвидирован на площади 586 квадратных метров.
11.06.2025, 12:46 354846
Болезнь грязных рук: в СКО дети массово заболевают энтеробиозом
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области с начала года зафиксировали 78 случаев энтеробиоза, из них 96% - среди детей до 14 лет, сообщает "Петропавловск.news".
Энтеробиоз называют болезнью грязных рук.
Заболевание активно распространяется в детских коллективах", - пишет источник со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО.
На севере Казахстана санитарные врачи зафиксировали 78 случаев энтеробиоза с начала года.
96% заболевших - дети до 14 лет. Болезнь грязных рук, именно так чаще всего называют энтеробиоз в простонародье. Она распространена и передается быстро - особенно в детских коллективах", - пишет сайт.
Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.
Для справки
Энтеробиоз - паразитарное заболевание, которое вызывают острицы - мелкие глисты, обитающие в кишечнике. Заболевание считается одним из самых распространенных среди детей. Оно может вызывать не только зуд и дискомфорт, но и ослабление иммунитета, задержку роста, обострение хронических болезней.
Заражение происходит через немытые руки, игрушки и предметы быта. Заразиться можно и от других детей или взрослых. Особенно быстро болезнь распространяется в детских садах и школах. Инкубационный период составляет 12-14 дней.
Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.
Симптомы энтеробиоза:
- зуд в области анального отверстия, особенно по вечерам;
- покраснение и расчесы;
- снижение аппетита, боли в животе;
- тошнота, вздутие, неустойчивый стул;
- потеря веса и замедление роста.
Врачи рекомендуют следить за тем, чтобы дети регулярно мыли руки после туалета и перед едой.
Также они советуют:
- соблюдать интимную гигиену;
- коротко стричь ногти;
- не допускать привычки сосать пальцы и грызть ногти;
- чаще менять белье и мыть игрушки;
- тщательно мыть овощи и фрукты.
11.06.2025, 09:12 350886
Выброс метана произошел на нефтяной скважине в Мангистауской области
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Жанаозен. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10 июня текущего года в социальных сетях распространилось видео выброса из нефтяной скважины в 500 метрах от села Тенге Мангистауской области. В департаменте экологии прокомментировали происшествие.
ЧП произошло около 08.30 в ходе бурения скважины № 553 ТОО "Petro НефтеГазсервис" (...) Угроза распространения за пределы участка зафиксирована не была", - сообщили в департаменте.
Отделом лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области проведены инструментальные измерения атмосферного воздуха на данной территории.
Согласно результатам анализа зафиксировано превышение ПДК метана", - отметили в ведомстве.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?