Пожар произошел в природном резервате "Акжайык"

Фото: ДЧС

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Атырау. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 20 километрах от села Дамба Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" произошло возгорание тростниковой растительности на площади 280 га. За сутки самоликвидировано 200 га. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.





Совместными силами ДЧС и ГПР "Акжайык" ликвидировано возгорание на площади 50 га. На месте развернут штаб пожаротушения. В настоящее время осуществляется тушение возгорания на примерной площади 30 га.





В целях недопущения распространения пожара в ночное время были проведены работы по созданию минеральных полос на расстоянии 20 км.





Всего в тушении пожара задействовано 85 человек личного состава, 13 единиц техники ДЧС Атырауской области; 25 человек, 10 единиц техники, 2 единицы плавсредств ГПР "Акжайык".





Работы по тушению возгорания продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет.