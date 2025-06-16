15.06.2025, 09:43 116826
Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустили в резервате "Семей орманы"
Фото: Пресс-служба акима области Абай
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Семей. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном природном резервате "Семей орманы" презентовали проект по профилактике лесных пожаров, сообщили в пресс-службе акима области Абай.
Проект представляет собой современное технологическое решение, которое позволяет своевременно предотвращать пожары и оперативно реагировать на них. Система круглосуточно контролирует лесной массив с помощью оптических и тепловизионных камер. Камеры, установленные на мачтах высотой 30 метров, вращаются на 360 градусов и автоматически фиксируют дым и признаки возгорания", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что при обнаружении угрозы сигнал будет немедленно передан в центр оперативного управления, что позволит вовремя локализовать очаги пожара и минимизировать ущерб.
Как рассказали в акимате, систему планируется интегрировать с центром управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. Это даст возможность контролировать все лесные массивы на республиканском уровне.
Напомним, в июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
Как позже отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов, из-за пожаров была потеряна десятая часть леса в резервате "Семей орманы".
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16.06.2025, 19:30 2771
Токаев назвал Китай добрым соседом и надежным партнером Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул глава нашего государства, председатель КНР всегда остается особо уважаемым гостем на казахской земле, а его визит является ярким свидетельством искренней и непоколебимой дружбы между двумя странами.
Благодаря вашей личной поддержке казахстанско-китайское взаимодействие развивается беспрецедентными темпами в духе всестороннего и вечного стратегического партнерства", - отметил президент Казахстана.
Глава государства заявил, что двусторонние связи достигли нового "золотого периода", внося значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил символичность визита Председателя КНР, совпавшего с его днем рождения, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в государственной деятельности
Глава государства назвал Китай добрым соседом и проверенным временем надежным стратегическим партнером Казахстана
По его словам, отношения между странами носят устойчиво стабильный характер и не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре.
Китай никогда не ставит каких-либо политических условий в сотрудничестве с Казахстаном. Мы ценим вашу неизменную поддержку нашего суверенитета и гарантии безопасности. Мы поддерживаем миролюбивые инициативы Китая, высоко оцениваем ключевую роль вашей страны в построении справедливого миропорядка", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Далее он отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС, СВМДА, БРИКС+ и формат "Центральная Азия - Китай".
Президент напомнил, что КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордных 44 миллиардов долларов.
Глава государства также упомянул прогресс в культурно-гуманитарной сфере, включая открытие культурных центров, мастерских Лу Баня, филиалов китайских вузов и научно-технических центров. Он заявил, что Казахстан будет поддерживать деятельность центров Конфуция. 2025 год провозглашен Годом туризма Китая в Казахстане, что способствует укреплению взаимодоверия и углублению двустороннего сотрудничества.
Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе сотрудничества в сфере атомной энергетики.
Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане. Ведется соответствующая работа по участию крупных компаний в этом важном проекте. Создано Агентство РК по атомной энергии. Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС. Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай", - сказал он.
Си Цзиньпин выразил благодарность президенту за теплый прием на казахской земле. Он отметил, что под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан встал на путь национального возрождения и продолжает добиваться новых достижений в своем развитии.
Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран. В последние годы благодаря нашим совместным усилиям сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран. Я готов вместе с Вами неуклонно укреплять дружбу между Китаем и Казахстаном, рука об руку продвигать наше многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом", - сказал председатель КНР.
В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
По итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей. Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.
Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с визитом в Астану. С момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.
В ходе визита Си Цзиньпина в Астану планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. 17 июня пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
16.06.2025, 18:53 6011
В Астане прошла церемония открытия Года туризма Китая в Казахстане
Фото: МТС РК
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном музее РК в Астане состоялась торжественная церемония открытия Года туризма Китайской Народной Республики в Казахстане, а также выставки "Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан", сообщает пресс-службу Минтуризма.
Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов отметил, что Казахстан и Китай являются дружественными странами, имеющими прочные связи во всех сферах. По его словам, в настоящее время отношения между двумя странами выходят на новый уровень в рамках инициативы "Один пояс. Один путь", а туризм стал важным фактором сближения народов.
От всей души поздравляю вас с открытием Года туризма Китая в Казахстане! В прошлом году в Астане президент РК Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявили 2025 год "Годом туризма Китая в Казахстане". Сегодняшнее событие стало продолжением успешного проведения Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году. Масштабное мероприятие открывает новую страницу в туристическом сотрудничестве между нашими странами. В этой связи выражаю особую благодарность министру культуры и туризма КНР Сунь Ели, который внес огромный вклад в развитие туристических и культурных обменов между нашими государствами", - сказал министр туризма и спорта РК.
В рамках Года туризма Китая в Казахстане Ербол Мырзабосынов предложил ряд инициатив для поддержки туристических проектов между двумя странами.
В частности, он предложил внедрить в Казахстане программу Welcome Chinese, которая позволит создать комфортные условия для китайских туристов. Эта программа поможет гостиницам, туристическим компаниям и объектам адаптироваться под нужды гостей из Китая. Также министр предложил провести уникальный пограничный марафон на стыке туризма, спорта и культуры, а также усилить академическую мобильность между туристическими вузами двух стран для обмена знаниями и опытом.
Отметим, что 2024 год стал важным этапом в развитии взаимного туризма между Казахстаном и Китаем. В рамках Года туризма Казахстана в Китае было проведено 37 мероприятий в крупнейших городах Поднебесной, что привело к многократному росту туристического потока. В 2023 году Казахстан принял 367 тысяч китайских туристов, тогда как в 2024 году - 655 тысяч, что на 78% больше.
Напомним, на форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай - Центральная Азия" первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр подчеркнул, что в прошлом году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии составил $95 млн.
Также сегодня в Астане стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China.
16.06.2025, 14:00 22316
Среди погибших и пострадавших в Израиле и Иране граждан Казахстана нет - МИД
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Иране и Израиле на данный момент, по данным Министерства иностранных дел, находится 351 гражданин Казахстана, сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
МИД РК внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке в связи с эскалацией отношений между Ираном и Израилем, посольства Казахстана в этих странах работают в усиленном режиме, отметил спикер.
По данным МИД, в Иране находятся 132 гражданина Республики Казахстан, в Израиле - 219.
Дипломаты поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками. Граждан Казахстана в Израиле и Иране просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и соблюдать рекомендации местных властей. А также находиться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Иране и Израиле", - заявил Смадияров.
Он добавил, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в Иране и Израиле нет.
По словам спикера, за последние 2 недели МИД оказал содействие нескольким десяткам казахстанцев при выезде из Ирана.
14 июня 6 гражданам Казахстана, находившимся в служебной командировке, была оказана помощь в возвращении на родину через Азербайджан. 15 июня был организован выезд 68 граждан Казахстана, включая членов семей дипломатов, сотрудников секретариата Организации экономического сотрудничества и лиц, находившихся в командировке, из Ирана в Туркменистан", - уточнил спикер.
Всех прибывших обеспечили автотранспортом, питанием, гостиницами и средствами первой необходимости.
13 июня Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана. В стране была объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки.
Посольство Казахстана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам с рекомендацией соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством.
Эмиратская авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке Казахстан запретил полеты над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Данная мера касается всех пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.
В Минтуризма РК заявили, что при необходимости казахстанцам обеспечат выезд на родину. В ведомстве также обратились к соотечественникам с просьбой внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
15 июня два самолета с 332 казахстанскими туристами, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня, приземлились в Алматы.
16.06.2025, 13:27 26156
Назначение соцвыплат из госфонда будет ускорено
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК запустит пилотный проект по автоматизации процессов некоторых социальных выплат из из АО "Государственный фонд социального страхования" (ГФСС).
Автоматизация коснется:
- назначения;
- отказа в назначении;
- перерасчета;
- приостановления и прекращения некоторых социальных выплат.
Информация о проекте размещена для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 27 июня 2025 года.
В рамках проекта предусматривается исключение участия работников филиалов ГФСС в принятии решений для сокращения сроков оказания государственных услуг. Это позволит ускорить зачисление денежных средств на счета получателей, а также обеспечит своевременность приостановления и прекращения социальных выплат", - пояснили в ведомстве.
В Минтруда уточнили, что в пилотном режиме будут рассматриваться только электронные заявления, поступившие через порталы электронного правительства и электронной биржи труда, приложения банков второго уровня и оформленные при положительном ответе на получение услуг по назначению соцвыплат в проактивном формате.
Заявители должны соответствовать определенным критериям: поступление социальных отчислений только от одного плательщика (за исключением ИП, главы крестьянского хозяйства, лица, занимающегося частной практикой), своевременная их уплата (не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем), соответствие ежемесячного дохода работника по социальным отчислениям к ежемесячному доходу по обязательным пенсионным взносам, а также наличие полного пакета оцифрованных документов для получения необходимых сведений и другие", - подчеркнули в министерстве.
Вышеуказанные критерии помогут определить эффективность оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.
О старте пилотного проекта будет сообщено дополнительно.
Напомним, с 1 января 2025 года в Казахстане повысили на 6,5 % размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
16.06.2025, 10:41 36961
Ориентировочные сроки завершения строительства АЭС в Казахстане озвучили в Агентстве по атомной энергии
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Завершение строительства первой АЭС в Казахстане намечено на 2035-2036 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии.
Общемировая практика показывает, что сроки от проектирования, строительства и ввода атомной электростанции в эксплуатацию составляют 10-12 лет. Таким образом, ориентировочный срок завершения строительства 2035-2036 годы. ГК "Росатом" подтверждает соответствие этим планам", - проинформировали в агентстве.
По данным пресс-службы, окончательная стоимость проекта будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы.
В ведомстве также прокомментировали вопрос стоимости электроэнергии от будущей АЭС.
Тариф на электроэнергию с будущей атомной станции будет напрямую зависеть от окончательной стоимости проекта, операционных затрат на эксплуатацию, стоимости привлеченных заемных средств и других параметров финансирования. Расчеты по этим направлениям в настоящее время продолжаются на межведомственном уровне", - сообщили в агентстве.
При этом в ведомстве отметили, что "тариф будет выше, чем на электроэнергию с существующих угольных ТЭЦ и ТЭС, именно в период окупаемости, поскольку те станции были построены десятилетия назад и их капитальные затраты уже полностью амортизированы".
После завершения периода окупаемости стоимость электроэнергии от АЭС может быть сравнима или даже ниже стоимости от газовых и угольных станций. Атомная генерация не зависит от волатильности топливных рынков и, соответственно, обеспечивает долгосрочную ценовую стабильность. И необходимо учитывать, что проектный срок службы АЭС - более 60 лет. Окончательные параметры тарифа будут озвучены после завершения всех расчетов и согласований", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, "Росатом" возглавил международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.
По первой атомной станции в качестве лидера консорциума выбрана государственная корпорация "Росатом". Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" будет начата работа с ГК "Росатом" по формированию эффективного международного консорциума и привлечению государственного экспортного финансирования от Российской Федерации", - уточнили в Агентстве РК по атомной энергии.
16.06.2025, 09:22 42586
Еркин Тукумов назначен спецпредставителем президента РК по Афганистану
Фото: kisi.kz
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Еркин Тукумов назначен специальным представителем президента Республики Казахстан по Афганистану, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, ранее распоряжением президента Еркин Тукумов был освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
Тукумов Еркин Валитханович окончил Институт международных отношений Варшавского университета (Республика Польша), Институт философии и политологии Академии наук Республики Казахстан (2004).
В разные годы занимал должности заведующего сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра, заведующего сектором стратегии международного взаимодействия центра стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан, директора департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, заведующего аналитическим отделом Совета безопасности РК, генерального консула РК в Казани. С 2022 года являлся директором Казахстанского института стратегических исследований.
16.06.2025, 09:05 45086
Назначен директор Казахстанского института стратегических исследований
Фото: gov.kz
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Жандос Шаймарданов назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее он занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
Кроме того, Еркин Тукумов освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований.
Шаймарданов Жандос Нурланович родился родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский университет (Великобритания), Университете IE (Испания).
Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта. В разные годы занимал должности директора департамента стратегического планирования и анализа МНЭ, управляющего директора холдинга "Байтерек", председателя правления QazTech Ventures, директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК, руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
16.06.2025, 08:27 46601
1,5 млрд кубометров воды направили по реке Шу в Созакский район Туркестанской области
Фото: Минводы РК
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Туркестан. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,5 млрд кубометров воды направлено по реке Шу в Созакский район Туркестанской области. Сбросы воды осуществлялись из Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области. Работы проводились в рамках природоохранных попусков с сентября прошлого года до конца апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
До Созакского района вода дошла в феврале. Для обеспечения ее необходимого объема Министерство водных ресурсов и ирригации провело несколько переговоров с коллегами из Кыргызской Республики... Специалисты Жамбылского филиала "Казводхоза" и Шу-Таласской бассейновой инспекции провели мониторинг вдоль течения реки Шу, чтобы ознакомиться с результатами природоохранных попусков. Кроме Созакского района, рабочая группа посетила Шуский, Мойынкумский и Сарысуский районы Жамбылской области", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что подобный объем воды поступил в Созакский район впервые за 5 лет.
Также в этом году по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова планируется очистка Фурмановского обводного канала, по которому вода из реки Шу будет направляться в Созакский район.
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