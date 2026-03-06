Военнослужащий погиб в области Абай

Фото: ДЧС

26 февраля около 22 часов в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщили в пресс-службе ДЧС.





По последним данным, пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли. Спасены 10 человек.





Пожарные вынесли из горящего кафе пять газовых баллонов (объемом по 50 литров каждый) и два кислородных баллона, тем самым предотвращены повторные взрывы внутри помещения.





Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.





По факту пожара возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.





По данным областного акимата, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей.





Задействованы все необходимые ресурсы: специалисты, медикаменты, санитарная авиация направлена в зону поражения. На месте работает областной оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. Акиматом Акмолинской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших, а также пострадавшим", - отметили в ведомстве.









Дополнено 27.02.2026, 14.55





Приказом министра по чрезвычайным ситуациям создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, произошедшего в городе Щучинске Акмолинской области. В ее состав вошли руководители государственных органов, включая министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, энергетики, промышленности и строительства, юстиции, торговли и интеграции, а также представители акимата Акмолинской области.





Комиссии поручено обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование причин происшествия с выработкой необходимых организационных и профилактических мер по недопущению аналогичных случаев", - сказано в сообщении МЧС.





Сообщается, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую поддержку. Акимату Акмолинской области поручено обеспечить содействие в организации похорон погибших.



