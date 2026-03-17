Начальник караула погиб в результате стрельбы в воинской части в Жамбылской области

Суд оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения

Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт водителю фуры по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент, - В Актюбинской области коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт водителю фуры по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством коллегия действовала в составе одного судьи и десяти присяжных, каждый из которых обладает равным голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство. По итогам разбирательства присяжные большинством голосов признали подсудимого невиновным. Суд оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - заявили в пресс-службе СМУС Актюбинской области.





Кроме того, сообщается, что по фактам нарушений, допущенных в ходе расследования, суд вынес частное постановление. Приговор пока не вступил в законную силу.





По версии органа досудебного расследования, водитель управлял грузовым автомобилем и на 921-м километре автодороги Самара - Шымкент и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии четыре пассажира легковой машины скончались на месте, водитель получил ранения средней тяжести.



