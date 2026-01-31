Токаев направил поздравительную телеграмму королю Испании

Фото: МИД РК

Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств - участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), - Представители Министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств - участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), сообщили в пресс-службе МИД РК.





В ходе встречи функции председательства на 2026 год в рамках договора были официально переданы Казахстану. Кроме того, стороны обсудили совместную работу за 2025 год и планы на текущий год, включая координацию действий в рамках ООН.





Делегация Казахстана в качестве председателя отметила, что данный год является юбилейным - 20 лет с момента подписания договора в Семипалатинске и подчеркнула важность тесного взаимодействия на ключевых площадках в сфере разоружения и нераспространения, включая обзорные конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).





В течение года также планируется проведение памятных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии.





Договор о ЦАЗСЯО (Семипалатинский договор) был подписан Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном 8 сентября 2006 года в Семипалатинске и вступил в силу 21 марта 2009 года после ратификации всеми пятью сторонами.





Семипалатинский договор имеет ряд уникальных особенностей: он создал первую зону, свободную от ядерного оружия, в северном полушарии в регионе, который когда-то выступал полигоном для активного размещения и испытаний ядерного оружия, и где велась интенсивная добыча урана для военных целей. Более того, среди других аналогичных зон ЦАЗСЯО выделяется и наличием самой протяженной сухопутной границы сразу с двумя ядерными державами.