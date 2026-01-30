Вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества обсуждены в Аммане

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Иордании Шалданбай встретился с Директором департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Королевства Мухаммадом Абу Венди.





В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, выразив удовлетворение высоким и динамично развивающимся уровнем казахско-иорданского сотрудничества.





Особое внимание было уделено практической реализации ранее достигнутых на уровне Глав государств договорённостей, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сфере. Была отмечена важность запуска прямого авиасообщения и развития сотрудничества в фармацевтической, фосфатной, транспортно-инфраструктурной и цифровой сферах. Кроме того, была отмечена необходимость институциализации и поступательного развития политического диалога, включая возобновление практики проведения политических консультаций.





Посол Казахстана выразил благодарность иорданской стороне за конструктивный диалог и тесное взаимодействие в рамках Организации исламского сотрудничества, включая ожидаемую ратификацию Иорданией Устава Исламской организации по продовольственной безопасности, а также поддержку совместных гуманитарных инициатив, таких как сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста и запуск Глобальной инициативы по укреплению политической приверженности международному гуманитарному праву.





В ходе встречи были обсуждены перспективы практического содержательного наполнения двусторонней повестки, в том числе намерение по проведению в 2026 г. Торговой миссии Казахстана в Иорданию, а также возможность проведения межмидовских консультаций, организации очередных заседаний Межправительственной комиссии, Делового совета и реализации других совместных мероприятий, в том числе культурно-гуманитарного характера.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать регулярные контакты и тесное взаимодействие, направленные на поступательное развитие двустороннего сотрудничества.