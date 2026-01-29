В Парламентской Ассамблее Совета Европы представлены конституционные реформы в Казахстане

Рассказать друзьям

Депутат сената парламента Республики Казахстан Султанбек Макежанов принял участие в работе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).





В ходе нынешней сессии депутаты ПАСЕ избрали Петру Байр (Австрия, "Социалисты, демократы и зеленые") в качестве нового президента Ассамблеи.





В рамках визита состоялась встреча Султанбека Макежанова с новым президентом ПАСЕ, в ходе которой сенатор передал Петру Байр поздравление председателя сената Казахстана Маулена Ашимбаева с избранием на высокий пост.





На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проведение в ПАСЕ совместных мероприятий. Султанбек Макежанов подробно рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах, отдельное внимание уделив переходу на однопалатный парламент и конституционной реформе.





Президент ПАСЕ проявила интерес к новеллам парламентской реформы, построению многопартийной системы, взаимодействию парламента с другими ветвями власти, гендерному равенству и защите прав женщин.





Также рассмотрели взаимодействие Казахстана с ООН в контексте защиты прав человека. Отдельное место было уделено экономической ситуации в Казахстане, развитию сельских территорий.





В завершение беседы Султанбек Макежанов пригласил Петру Байр посетить Казахстан в удобное для нее время.





Кроме этого, Султанбек Макежанов провел встречу с председателем фракции ПАСЕ "Европейские консерваторы, патриоты и союзники" Жолтом Неметом. Парламентарии обсудили текущую повестку дня Ассамблеи, парламентскую реформу в Казахстане, а также взаимодействие между Казахстаном и ПАСЕ.





На полях пленарной сессии также состоялись отдельные встречи с депутатом "Альянса либералов и демократов за Европу" Майклом Германом, а также группой литовских депутатов во главе с председателем национальной делегации в ПАСЕ Бируте Васайт и дуайеном депутатского корпуса ПАСЕ Эмануэлисом Зингерисом.





Депутаты ПАСЕ были проинформированы о ходе политических преобразований в Казахстане, предстоящих парламентской и конституционной реформах.