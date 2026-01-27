Казахстан и Турция нацелены на новый уровень сотрудничества в медиасфере

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев провёл в городе Стамбул встречу с руководством ведущих турецких средств массовой информации, Demirören Haber Ajansı и CNN Türk, İhlas Haber Ajansı, Kanal 7 и Ülke TV, а также медиагруппы Albayrak, сообщает МИД РК.





В ходе встречи были всесторонне обсуждены вопросы развития информационного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также выведения взаимного взаимодействия в медиасфере на качественно новый уровень.





Особое внимание в рамках беседы было уделено ключевым направлениям, обозначенным в выступлении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V Национальном курултае. В частности, были затронуты вопросы модернизации политической системы, реформирования институтов власти, защиты национальных интересов, а также развития цифровизации и искусственного интеллекта.





Стороны высоко оценили роль турецких СМИ в распространении достоверной и всесторонней информации о проводимых в Казахстане политических и социально-экономических реформах и выразили уверенность в дальнейшем укреплении информационного моста между двумя странами.





Также были обсуждены механизмы более широкого информирования турецкой общественности о международных инициативах Казахстана и его внешнеполитических приоритетах.





В свою очередь Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул отметил активный рост уровня сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, особо подчеркнув важную роль средств массовой информации в данном процессе.





По итогам встреч стороны выразили готовность к углублению информационных и гуманитарных связей, направленных на укрепление стратегического партнёрства между Казахстаном и Турцией. Было выражено убеждение, что состоявшаяся встреча внесёт значительный вклад в дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя странами и объективное освещение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.