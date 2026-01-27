26.01.2026, 19:03 75216

Казахстан и Турция нацелены на новый уровень сотрудничества в медиасфере

Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев провёл в городе Стамбул встречу с руководством ведущих турецких средств массовой информации, Demirören Haber Ajansı и CNN Türk, İhlas Haber Ajansı, Kanal 7 и Ülke TV, а также медиагруппы Albayrak, сообщает МИД РК.

В ходе встречи были всесторонне обсуждены вопросы развития информационного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также выведения взаимного взаимодействия в медиасфере на качественно новый уровень.

Особое внимание в рамках беседы было уделено ключевым направлениям, обозначенным в выступлении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V Национальном курултае. В частности, были затронуты вопросы модернизации политической системы, реформирования институтов власти, защиты национальных интересов, а также развития цифровизации и искусственного интеллекта.

Стороны высоко оценили роль турецких СМИ в распространении достоверной и всесторонней информации о проводимых в Казахстане политических и социально-экономических реформах и выразили уверенность в дальнейшем укреплении информационного моста между двумя странами.

Также были обсуждены механизмы более широкого информирования турецкой общественности о международных инициативах Казахстана и его внешнеполитических приоритетах.

В свою очередь Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул отметил активный рост уровня сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, особо подчеркнув важную роль средств массовой информации в данном процессе.

По итогам встреч стороны выразили готовность к углублению информационных и гуманитарных связей, направленных на укрепление стратегического партнёрства между Казахстаном и Турцией. Было выражено убеждение, что состоявшаяся встреча внесёт значительный вклад в дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя странами и объективное освещение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
 
Теги:ТурцияМедиасотрудничество

26.01.2026, 19:15 74776

В Стамбуле представлен инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Казахстана

По инициативе генерального консульства Казахстана в Стамбуле совместно с международной деловой платформой Dünya Türk Ticaret Platformu состоялось мероприятие на тему "Развитие экономического сотрудничества между Турцией и Казахстаном", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Мероприятие было направлено на привлечение прямых иностранных инвестиций, продвижение несырьевого экспорта отечественной продукции и устойчивое развитие туристической отрасли, а также на расширение деловых связей между предпринимательскими кругами двух стран.

В ходе встречи был представлен экономический потенциал Казахстана, включая приоритетные направления развития и возможности, доступные для турецкого бизнеса с учетом действующих мер государственной поддержки.

Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул отметил устойчивое развитие казахско-турецких отношений, формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в Казахстане, а также высокий потенциал страны в сфере размещения производств, экспорта и туризма. Он также подчеркнул важность практического диалога между деловыми кругами для реализации взаимовыгодных проектов.

Генеральный председатель Dünya Türk Ticaret Platformu Ахмет Ортатепе, объединяющей более 1500 представителей бизнеса, отметил высокий интерес турецкого делового сообщества к сотрудничеству с Казахстаном и готовность к дальнейшему развитию партнерских связей. В мероприятии приняли участие более 200 представителей бизнеса из различных отраслей экономики, включая промышленность, логистику, агропромышленный комплекс, торговлю, туризм и сферу услуг.

В завершение мероприятия были организованы B2B-встречи, в рамках которых обсуждены перспективные направления взаимодействия, возможности кооперации и конкретные форматы сотрудничества.
 
26.01.2026, 18:44 76471

Казахстан и Словакия укрепляют сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с заместителем премьер-министра - министром окружающей среды Словацкой Республики Томашем Тарабой, сообщает пресс-служба МИД РК.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии казахско-словацкого сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и управления водными ресурсами и определили ряд ключевых направлений, включая дальнейшее расширение двусторонней договорно-правовой базы.

Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в сфере смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. Казахский дипломат вручила Томашу Тарабе официальное приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите, который пройдет 22-24 апреля в Астане. Было отмечено, что форум станет важной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и выработки совместных подходов в борьбе с изменением климата в регионе Центральной Азии.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по обозначенным направлениям.
 
Теги:СловакияэкологияПосол
26.01.2026, 14:03 84836

В Исламабаде обсудили перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества

В Институте региональных исследований при МИД Исламской Республики Пакистан состоялся семинар с участием посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина, посвященный развитию сотрудничества между РК и ИРП, сообщает пресс-служба МИД.

Мероприятие собрало представителей академического сообщества, аналитических центров и студентов профильных специальностей, а также представителей дипломатического корпуса.

Кистафин в своем выступлении подробно осветил основные направления и практические механизмы реализации сотрудничества между Астаной и Исламабадом, подчеркнув значимость развития политического диалога, торгово-экономических связей, региональной взаимосвязанности, сотрудничества в сфере безопасности, культурного обмена и взаимодействия на международных площадках. Особое внимание было уделено роли Казахстана и Пакистана в качестве транзитных транспортно-логистических хабов в Центральной и Южной Азии, а также перспективам расширения сотрудничества в контексте региональной интеграции.

Посол отдельно обратил внимание на приоритетное значение транзитно-транспортной повестки, и в этом контексте рассказал о ключевых итогах прошедшего в Кызылорде V заседания Национального курултая, особо выделив поручения президента РК по развитию Казахстана в качестве ключевого международного транспортно-логистического хаба по направлению Восток-Запад и Север-Юг.

Участники мероприятия обсудили возможности и вызовы в реализации двусторонних проектов, а также потенциальные направления дальнейшего углубления взаимодействия в широком региональном контексте.
 
26.01.2026, 13:54 85491

Греция высоко оценила политические и конституционные реформы в Казахстане

В МИД Греции состоялась встреча посла Казахстана в Греции Тимура Султангожина с вновь назначенным директором политического департамента "А5" Министерства иностранных дел Греции Элени Триантафилу, курирующей вопросы сотрудничества с Казахстаном и странами Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахско-греческих отношений. Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также графику взаимных визитов и расширению контактов по линии профильных ведомств.

Отдельным блоком обсуждения стали вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы как одного из ключевых инструментов для обеспечения устойчивого и поступательного развития сотрудничества между Казахстаном и Грецией. Кроме того, была подчеркнута заинтересованность Казахстана в активизации прямых связей между деловыми кругами двух стран, привлечении греческих инвестиций и совместной реализации перспективных экономических проектов.

Посол проинформировал греческую коллегу о масштабных политических и конституционных реформах, объявленных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на заседании Национального курултая.

Со своей стороны, Триантафилу, высоко оценив поступательное развитие Казахстана и проводимые реформы, подтвердила высокий уровень двусторонних отношений, а также выразила готовность греческой стороны и впредь содействовать их дальнейшему углублению и наполнению практическим содержанием.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, подтвердив совпадение или близость позиций по ряду ключевых тем и обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога.
 
23.01.2026, 20:05 386156

Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане

Генеральный секретарь парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан посетил посольство Казахстана в Азербайджане. В ходе встречи Посол Казахстана в Баку Алим Байель отметил, что казахстанская сторона придает большое значение деятельности ТюркПА и намерена и дальше оказывать всестороннюю поддержку данной организации, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Алим Байель поздравил Генерального секретаря со вступлением в должность и выразил надежду на то, что с его назначением принципы деятельности ТюркПА будут усовершенствованы. Казахский дипломат также рассказал о готовящейся в Казахстане конституционной реформе.

В свою очередь, Рамиль Гасан выразил поддержку проводимым в Казахстане по инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева конституционным реформам, в частности преобразованию парламентской системы.

Генеральный секретарь поблагодарил Казахстан за активное участие в деятельности организации в качестве одного из основателей ТюркПА и заверил, что общетюркскому межпарламентскому сотрудничеству будет придан новый импульс.

По итогам встречи ТюркПА опубликовала официальное заявление о конституционных преобразованиях в Казахстане. В нем ассамблея высоко оценивает инициативы президента Казахстана, направленные на укрепление институциональных основ государства, повышение эффективности управления и развитие представительных институтов.

ТюркПА подчеркнула поддержку проводимых реформ, сбалансированный подход к внешней и внутренней политике, а также стратегическую роль Казахстана в тюркском мире. Ассамблея выразила готовность продолжать обмен опытом и координацию усилий в интересах устойчивого развития и благополучия народов тюркских государств.
 
Теги:ТюркПАРеформы
23.01.2026, 19:44 387111

Казахстан усиливает партнерство с ведущей компанией Северной Европы

Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с вице-президентом ведущей энергетической компании Северной Европы "Fortum" Анни Яааринен, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили развитие атомной энергетики в Казахстане, а также шаги по расширению сотрудничества в сфере энергетики, включая устойчивое развитие, чистую энергию и внедрение передовых технологий. Особое внимание было уделено возможностям реализации совместных проектов.

Казахский дипломат отметил заинтересованность страны в привлечении передового международного опыта в энергетический сектор, подчеркнув благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Стороны подтвердили готовность продолжить контакты и обмен информацией.
 
Теги:ФинляндияМИДпартнерство
23.01.2026, 18:23 391981

Казахстанские продовольственные товары вызвали высокий интерес у жителей Сианя

На базе компании "Айцзю" в третий раз состоялся фестиваль "Новогодние товары". В преддверии китайского Нового года в город Сиань были доставлены 10 сорокафутовых контейнеров с отечественной продовольственной продукцией из Северо-Казахстанской области.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие представители Правительства провинции Шэньси и администрации города Сиань, а также представители таможенных и эпидемиологических органов, органов сертификации и стандартизации, крупных универсальных ритейл-компаний, общественных объединений, иностранных дипломатических миссий, студенческих объединений Казахстана и стран Центральной Азии. Для широкого освещения мероприятия были приглашены местные блогеры и представители средств массовой информации.

В ходе мероприятия Генеральный консул Казахстана в городе Сиань Жошыхан Кыраубаев проинформировал участников о ключевых направлениях торгово-экономического, сельскохозяйственного, транспортного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он также подробно рассказал о законодательных гарантиях и мерах поддержки, предоставляемых Правительством Казахстана иностранным инвесторам и отечественным производителям, а также о содействии, оказываемом Министерством иностранных дел РК инвесторам.

Генеральный консул подчеркнул, что ежегодно проводимый фестиваль стал важной платформой для дальнейшего укрепления торгово-экономических и культурных связей между двумя странами. С учётом растущего мирового спроса на экологически чистые продукты питания, он призвал предприятия провинции Шэньси, занятые в производстве, переработке и реализации продуктов питания, изучить инвестиционные возможности Казахстана и рассмотреть перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, была высказана инициатива по организации оптового торгового центра казахстанской продукции в городе Сиань с использованием потенциала казахстанско-китайского международного логистического сухого порта, реализованного по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что логистический центр полностью оснащён и готов оказывать комплексные услуги отечественным производителям.

Со своей стороны руководство китайской инвестиционной компании "AiJu" заявило о готовности расширять ассортимент казахстанских товаров и оказывать всестороннюю поддержку казахстанским производителям.

Также было с удовлетворением отмечено, что Генеральное консульство Казахстана в рамках своих полномочий оказывает всестороннюю административную поддержку в оформлении экспортных разрешительных документов для продукции малого и среднего бизнеса в процессе налаживания партнёрских связей между казахстанскими производителями и компанией "AiJu".

По итогам форума, по предложению Генерального консульства, была достигнута договорённость с компанией "AiJu" о проведении еженедельных выставок казахстанских товаров в крупных торговых центрах города Сиань.

Город Сиань, являясь отправной точкой древнего Шёлкового пути и ключевым узлом современного железнодорожного сообщения Китай-Европа, открывает дополнительные возможности для более глубокого выхода казахстанской продовольственной продукции, минеральных ресурсов и других высококачественных товаров на рынок Китая.
 
23.01.2026, 18:11 332546

В Пхукете открылось консульство Казахстана

На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия Консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений и важным шагом по укреплению дипломатического, экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя странами.

Открытие Консульства имеет особое значение, поскольку оно стало третьим по счёту официальным дипломатическим представительством на острове, что подчёркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет своё официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана.

Консульский округ нового учреждения охватывает 14 южных провинций Таиланда, что делает его важным центром взаимодействия на юге страны. Такое территориальное покрытие позволит обеспечить системную защиту прав и законных интересов граждан Казахстана, оперативное реагирование в экстренных ситуациях, а также будет способствовать развитию туристических, деловых и культурных контактов в регионе.

В торжественной церемонии приняли участие Вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди, Губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн, руководство южных провинций Таиланда, представители органов власти Пхукета, дипломатического корпуса, казахской диаспоры, бизнес-кругов, туристических ассоциаций и СМИ.

Выступая на церемонии, Посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил, что открытие Консульства в Пхукете является практическим подтверждением доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Таиландом.

Пхукет давно стал важным центром притяжения для граждан Казахстана. Открытие консульства позволит быть ближе к нашим соотечественникам, защищать их права и интересы, оперативно оказывать им поддержку и одновременно расширять всестороннее сотрудничество с южными регионами Таиланда" - отметил казахский дипломат.


Вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди в своём выступлении подчеркнул поступательный характер тайско-казахских отношений и отметил значимость открытия Консульства как практического шага, отражающего динамику двустороннего сотрудничества.

Казахстан является важным партнёром Таиланда в Центральной Азии. Открытие Консульства в Пхукете будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия в сфере туризма, торговли, инвестиций и гуманитарных обменов" - отметил таиский дипломат.


Губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн в своём выступлении подчеркнул значение Казахстана как надёжного партнёра Таиланда и выразил уверенность, что открытие консульства придаст новый импульс развитию туризма, торговли и культурных обменов.

Мы рады приветствовать открытие Консульства Республики Казахстан в Пхукете. Это событие укрепит связи между нашими народами и открывает новые возможности для сотрудничества" - сказал губернатор.


Торжественная программа мероприятия сопровождалась исполнением музыкальных произведений на домбре, звуки которой привлекли внимание гостей и создавали атмосферу культурного диалога и общения. Гостям были представлены национальные блюда казахской кухни, позволившие ближе познакомиться с богатым историческим и кулинарным наследием Казахстана.

Открытие Консульства Казахстана в Пхукете стало ещё одним подтверждением стремления двух стран к углублению партнёрства и развитию многопланового сотрудничества, отвечающего интересам граждан и способствующего укреплению дружбы между Казахстаном и Таиландом.

Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.

Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.

В консульский округ Консульства входят 14 южных провинций Королевства Таиланд: Чумпхон, Краби, Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пхангнга, Патхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун, Сонгкхла, Сураттхани, Транг и Яла.
 
Теги:Таиландостровконсульства

