В Стамбуле представлен инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Казахстана

По инициативе генерального консульства Казахстана в Стамбуле совместно с международной деловой платформой Dünya Türk Ticaret Platformu состоялось мероприятие на тему "Развитие экономического сотрудничества между Турцией и Казахстаном", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.





Мероприятие было направлено на привлечение прямых иностранных инвестиций, продвижение несырьевого экспорта отечественной продукции и устойчивое развитие туристической отрасли, а также на расширение деловых связей между предпринимательскими кругами двух стран.





В ходе встречи был представлен экономический потенциал Казахстана, включая приоритетные направления развития и возможности, доступные для турецкого бизнеса с учетом действующих мер государственной поддержки.





Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул отметил устойчивое развитие казахско-турецких отношений, формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в Казахстане, а также высокий потенциал страны в сфере размещения производств, экспорта и туризма. Он также подчеркнул важность практического диалога между деловыми кругами для реализации взаимовыгодных проектов.





Генеральный председатель Dünya Türk Ticaret Platformu Ахмет Ортатепе, объединяющей более 1500 представителей бизнеса, отметил высокий интерес турецкого делового сообщества к сотрудничеству с Казахстаном и готовность к дальнейшему развитию партнерских связей. В мероприятии приняли участие более 200 представителей бизнеса из различных отраслей экономики, включая промышленность, логистику, агропромышленный комплекс, торговлю, туризм и сферу услуг.





В завершение мероприятия были организованы B2B-встречи, в рамках которых обсуждены перспективные направления взаимодействия, возможности кооперации и конкретные форматы сотрудничества.