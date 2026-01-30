Тунис выразил поддержку внешнеполитическим инициативам Казахстана

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Тунисе по совместительству Ануарбек Ахметов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел, по делам миграции и тунисцев за рубежом Мохамеду Али Нафти, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Отметив свои теплые воспоминания о Казахстане, министр иностранных дел Туниса поздравил посла с назначением и выразил надежду на дальнейшее всестороннее укрепление отношений между двумя странами.





Ануарбек Ахметов поблагодарил министра за добрые пожелания и отметил, что приложит все усилия для вывода сотрудничества на качественно новый уровень.





В ходе встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации двустороннего политического диалога и расширении торгово-экономического сотрудничества.





Рассматривая взаимодействие двух государств в многосторонних форматах, Мохамед Али Нафти отметил, что "тунисская сторона продолжит поддержку инициатив братского Казахстана в рамках ООН, ОИС и других международных организаций".





Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия между деловыми кругами двух стран, а также возможностям реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики.





В завершение встречи собеседники выразили готовность продолжать конструктивный диалог и активизировать двустороннее сотрудничество на благо народов двух государств.