Казахстан - Таиланд: новый импульс экспертному диалогу

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Королевстве Таиланд Маргулан Баймухан провел встречу с Иссарой Сириваттханавутом, генеральным секретарем Института короля Праджадипока (King Prajadhipok’s Institute, KPI).





Институт является ведущим национальным центром Таиланда по исследованиям в области демократии, конституционализма, политических процессов и эффективного государственного управления. Институт активно осуществляет образовательные программы и курсы повышения квалификации для руководящего состава страны и провинций, научные исследования и консультативную деятельность, а также сотрудничает с государственными органами, парламентскими структурами и международными организациями.





В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере государственного управления, общественного развития, парламентаризма и подготовки кадров для ЦГО и МИО, а также возможности установления партнерских связей между профильными научно-образовательными и аналитическими структурами Казахстана и Таиланда.





В ходе беседы казахский дипломат подробно рассказал таиландской стороне о ключевых приоритетах политической модернизации, обозначенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в выступлении на V заседании Национального курултая в Кызылорде в январе 2026 года. Посол отметил, что реформы направлены на построение "Справедливого Казахстана", укрепление принципа "Закон и Порядок" и повышение эффективности государственного управления.





Также посол отдельно отметил решение главы государства о создании Конституционной комиссии, которая призвана системно обобщить предложения по дальнейшему совершенствованию государственного устройства и подготовить пакет конституционных изменений для последующего вынесения на общенациональный референдум.





Маргулан Баймухан особо подчеркнул, что проводимые в стране преобразования необратимы и направлены на формирование эффективного, открытого и ориентированного для нужд граждан государства, а также на дальнейшее развитие устойчивых демократических институтов.





Казахстан открыт к практическому и содержательному сотрудничеству с профильными институтами Королевства Таиланда. Обмен экспертами, совместные исследования и образовательные программы могли бы внести значительный вклад в развитие кадрового потенциала наших стран", - подчеркнул Маргулан Баймухан.





В свою очередь, генеральный секретарь Иссара Сириваттханавут выразил заинтересованность в установлении партнерских связей с казахстанскими научно-образовательными и аналитическими учреждениями, отметив высокий потенциал для сотрудничества в сфере сравнительных исследований, обмена опытом в области парламентской деятельности, развития институтов демократии и повышения эффективности государственного управления.





Стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, включая проведение совместных семинаров и конференций, обмен экспертами и слушателями образовательных программ, а также реализацию совместных исследовательских проектов.





По итогам встречи была достигнута договоренность о проработке визита Генерального секретаря KPI в Казахстан с целью проведения предметных встреч с государственными органами, научно-образовательными и аналитическими структурами, а также определения конкретных направлений практической кооперации.





Институт короля Праджадипока (King Prajadhipok’s Institute, KPI) один из ключевых национальных центров Таиланда в сфере демократического развития, парламентаризма и современного государственного управления. Институт выполняет роль ведущей экспертно-аналитической и образовательной площадки для Парламента и государственных органов, сочетая прикладные исследования, разработку рекомендаций и подготовку кадров.