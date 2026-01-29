За последние годы кооперация стран Центральной Азии с Германией вышла на новый уровень. На данный момент определены приоритетные отрасли для новых инициатив сотрудничества в рамках устойчивого развития и повышения взаимосвязанности стран", - отметил в своем выступлении А.Исетов.
Старшие должностные лица формата "Центральная Азия - Германия" определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества
Актуальные вопросы международного гуманитарного сотрудничества обсуждены в МИД Казахстана
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляну Милошевич.
Б.Милошевич выразила благодарность казахской стороне за постоянную поддержку МККК в выполнении его гуманитарной миссии. Высоко оценила работу Казахстана в продвижении Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также вклад страны по защите ценностей гуманизма, продвижению целей устойчивого развития, международного мира и безопасности на региональных и международных площадках.
Е.Ашикбаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с МККК и дальнейшему содействию глобальным усилиям, направленным на обеспечение полного соблюдения норм международного гуманитарного права и укрепление коллективной этической и юридической ответственности.
Собеседники обсудили дальнейшие действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны в Аммане, Иордании, в конце 2026 года.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.
МККК - независимая неправительственная организация, основной целью которой является предоставление помощи жертвам войны, насилия и гуманитарных катастроф по всему миру. Организация осуществляет свою деятельность в Центральной Азии с 1992 года, Региональное представительство расположено в Ташкенте. В 2019 году Миссия МККК открыло свое представительство в Астане.
Глобальная инициатива по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву была запущена на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2024 года 6 странами - Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и Южной Африкой совместно с Международным Комитетом Красного Креста.
Источник: МИД РК
Казахстан и Международный валютный фонд: вклад Казахстана в продовольственную безопасность стран Ближнего Востока
Казахстан и Кувейт обсудили сотрудничество в сфере цифровизации
Вопросы сотрудничества по линии международных организаций обсуждены в Аммане
В Парламентской Ассамблее Совета Европы представлены конституционные реформы в Казахстане
Казахстан и Вьетнам укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
На сегодняшний день во Вьетнаме работают две компании с участием казахстанского капитала - "Cottecons" и "Kusto Group". Кроме того, в Казахстане в настоящее время реализуются шесть инвестиционных проектов с участием вьетнамских компаний, таких как "VinGroup", "Sovico Group", "Crystal Bay Tourism Group", "ROX Group" и "Mareven Food Central", - отметил Посол.
Казахстан - Таиланд: новый импульс экспертному диалогу
Казахстан открыт к практическому и содержательному сотрудничеству с профильными институтами Королевства Таиланда. Обмен экспертами, совместные исследования и образовательные программы могли бы внести значительный вклад в развитие кадрового потенциала наших стран", - подчеркнул Маргулан Баймухан.
Казахстан и международные религиозные организации расширяют сотрудничество в рамках Африканского союза
