Старшие должностные лица формата "Центральная Азия - Германия" определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляну Милошевич.

Б.Милошевич выразила благодарность казахской стороне за постоянную поддержку МККК в выполнении его гуманитарной миссии. Высоко оценила работу Казахстана в продвижении Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также вклад страны по защите ценностей гуманизма, продвижению целей устойчивого развития, международного мира и безопасности на региональных и международных площадках.

Е.Ашикбаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с МККК и дальнейшему содействию глобальным усилиям, направленным на обеспечение полного соблюдения норм международного гуманитарного права и укрепление коллективной этической и юридической ответственности.

Собеседники обсудили дальнейшие действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны в Аммане, Иордании, в конце 2026 года.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.

МККК - независимая неправительственная организация, основной целью которой является предоставление помощи жертвам войны, насилия и гуманитарных катастроф по всему миру. Организация осуществляет свою деятельность в Центральной Азии с 1992 года, Региональное представительство расположено в Ташкенте. В 2019 году Миссия МККК открыло свое представительство в Астане.

Глобальная инициатива по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву была запущена на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2024 года 6 странами - Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и Южной Африкой совместно с Международным Комитетом Красного Креста.

Источник: МИД РК






