В Эр-Рияде рассмотрены перспективы взаимодействия деловых кругов Казахстана и Саудовской Аравии

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с председателем торгово-промышленной палаты Эр-Рияда, главным исполнительным директором Obeikan Investment Group Абдаллой Аль-Обейканом, сообщает МИД.





В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран.





М.Менилбеков подчеркнул благоприятный инвестиционный климат в стране, реализуемые государственные меры по поддержке иностранных инвесторов, а также отметил потенциал Казахстана в качестве регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии и Евразии.





В свою очередь, Абдалла Аль-Обейкан выразил готовность содействовать установлению прямых контактов между предпринимателями двух стран и поддержать инициативы по организации бизнес-миссий и совместных мероприятий.





По итогам встречи стороны договорились продолжить рабочие контакты и согласовали дальнейшие шаги, направленные на развитие взаимовыгодного партнерства.