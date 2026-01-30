В Эр-Рияде рассмотрены перспективы взаимодействия деловых кругов Казахстана и Саудовской Аравии
новости по теме
Казахстан и Марокко укрепляют партнерство в сфере городского развития и культуры
Казахстан представил конституционные реформы французским сенаторам
Бангкок заинтересован в расширении сотрудничества и укреплении экономических связей с Казахстаном
Тунис выразил поддержку внешнеполитическим инициативам Казахстана
Вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества обсуждены в Аммане
Казахстанские конституционные реформы в фокусе экспертного обсуждения в Ташкенте
Актуальные вопросы международного гуманитарного сотрудничества обсуждены в МИД Казахстана
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляну Милошевич.
Б.Милошевич выразила благодарность казахской стороне за постоянную поддержку МККК в выполнении его гуманитарной миссии. Высоко оценила работу Казахстана в продвижении Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также вклад страны по защите ценностей гуманизма, продвижению целей устойчивого развития, международного мира и безопасности на региональных и международных площадках.
Е.Ашикбаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с МККК и дальнейшему содействию глобальным усилиям, направленным на обеспечение полного соблюдения норм международного гуманитарного права и укрепление коллективной этической и юридической ответственности.
Собеседники обсудили дальнейшие действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны в Аммане, Иордании, в конце 2026 года.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.
МККК - независимая неправительственная организация, основной целью которой является предоставление помощи жертвам войны, насилия и гуманитарных катастроф по всему миру. Организация осуществляет свою деятельность в Центральной Азии с 1992 года, Региональное представительство расположено в Ташкенте. В 2019 году Миссия МККК открыло свое представительство в Астане.
Глобальная инициатива по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву была запущена на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2024 года 6 странами - Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и Южной Африкой совместно с Международным Комитетом Красного Креста.
Источник: МИД РК
Казахстан и Международный валютный фонд: вклад Казахстана в продовольственную безопасность стран Ближнего Востока
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.01.2026, 09:53Скляр выразил обеспокоенность инцидентами на Тенгизе на встрече с руководством "Шеврон" 29.01.2026, 10:3769951Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного развития ОРЕС 29.01.2026, 11:3666066Казахстан усиливает контроль в сфере охранной деятельности и оборота оружия 29.01.2026, 12:3059791За полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов 29.01.2026, 09:0259636Айбек Смадияров назначен пресс-секретарем президента РК 23.01.2026, 20:05478171Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане 23.01.2026, 18:23472601Казахстанские продовольственные товары вызвали высокий интерес у жителей Сианя 23.01.2026, 19:44470821Казахстан усиливает партнерство с ведущей компанией Северной Европы 23.01.2026, 18:11346106В Пхукете открылось консульство Казахстана 24.01.2026, 19:57334866Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции 06.01.2026, 12:47635436Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:45583941В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42571346Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:41568961Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 12.01.2026, 18:45546731Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?