Казахстан и Марокко укрепляют партнерство в сфере городского развития и культуры

Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с мэром Рабата Фатихой Аль-Мудни, сообщает МИД РК.





В ходе встречи стороны обсудили ход реализации дорожной карты между Астаной и Рабатом на 2024-2027 годы, которая охватывает широкий спектр направлений - от торгово-экономического и экологического взаимодействия до культурных обменов.





Особое внимание собеседники уделили вопросам градостроительства, урбанистики, жилищного строительства, озеленения городов, туризма и внедрения умных технологий. Стороны подчеркнули важность регулярного диалога и организации взаимных визитов для обмена передовым опытом.





Отдельная тема была посвящена взаимодействию в области культуры. Казахстанский дипломат информировала об организации в Рабате масштабного празднования Наурыз с участием Акимата Астаны и казахстанских артистов, в рамках которого марокканская публика может ознакомиться с традициями и бытом казахского народа, насладиться национальной кухней и музыкой.





Фатиха Аль-Мудни высоко оценила динамику двустороннего взаимодействия и проводимые в Казахстане реформы. Мэр Рабата выразила намерение посетить Астану с визитом в этом году для изучения казахстанского опыта и дальнейшего углубления побратимских отношений со столицей Казахстана, установленных в 2023 году.