Казахстанские конституционные реформы в фокусе экспертного обсуждения в Ташкенте

В Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялся круглый стол по обсуждению конституционных реформ, предложенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе V заседания Национального курултая Казахстана 20 января 2026 г., и недавнего интервью Главы государства газете "Turkistan".





В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, Послы иностранных государств и сотрудники дипломатических миссий, представители аналитических центров, эксперты и журналисты.





В своём выступлении Посол Бейбут Атамкулов ознакомил участников с ключевыми направлениями конституционных реформ, сообщил о начале работы Конституционной комиссии. Особое внимание было уделено преобразованиям по переходу к однопалатному Парламенту, созданию Народного совета "Халық кеңесі" и введению должности Вице-президента.





Посол также затронул вопросы внешнеполитических приоритетов Казахстана, подчеркнув роль дипломатии в формировании региональной и глобальной стабильности. В этом контексте отмечено присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям и недавнее учреждение Совета мира как важного шага по развитию диалога и укрепления доверия.





В продолжение круглого стола выступили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, представители дипломатического корпуса и экспертного сообщества. Их развёрнутые оценки и практические соображения придали дискуссии конструктивный характер.





Участники положительно оценили нововведения, указав о масштабности реформ, представленных Президентом Казахстана К.К.Токаевым, и их влиянии не только на модернизацию политической системы страны, но и на формирование долгосрочного вектора развития всей Центральной Азии. Депутаты и эксперты выразили высокую заинтересованность в наблюдении за ходом реализации реформ, отметили их системность и актуальность в нынешних условиях.





От Законодательной палаты Олий Мажлиса содержательные оценки и комментарии представили депутаты Дилором Файзиева и Илхом Абдуллаев.





Со стороны научно-экспертного блока выступили Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа, Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов, заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев и заместитель руководителя Республиканского центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" Мансур Сеитов.





От имени дипломатического корпуса своё видение региональной повестки в контексте объявленных реформ высказал Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.





По итогам выступлений последовала оживлённая дискуссия, в которой активное участие приняли известные эксперты Равшан Назаров и Бахтиёр Эргашев.





В завершение мероприятия Б.Атамкулов отметил ценность опыта Узбекистана, полученного в ходе конституционной реформы 2023 года, и выразил уверенность, что открытый экспертный диалог будет способствовать выработке взвешенных и эффективных решений.