Казахстан представил конституционные реформы французским сенаторам

В посольстве Казахстана во Франции состоялась встреча с депутатами сената парламента Франции, членами группы дружбы Сената "Франция - Центральная Азия", сообщает МИД РК.





В ходе встречи посол Казахстана Гульсара Арыстанкулова проинформировала французскую сторону о конституционной реформе в стране, озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым на пятом заседании Национального курултая. Особое внимание было уделено ключевым направлениям преобразований, включая создание однопалатного парламента, введение поста Вице-президента, а также формирование института "Халық кеңесі".





В свою очередь французские сенаторы оценили представленные реформы как амбициозную инициативу, подчеркнув их значимость для дальнейшего устойчивого развития Казахстана. Также сенаторы подтвердили свою заинтересованность в укреплении межпарламентского диалога.





Кроме того, сенаторы отметили, что придают особое значение политическим реформам и общественно-политическим процессам, реализуемым в стране, и подчеркнули, что постоянно отслеживают ход реализации стратегических направлений развития государства и новаторских инициатив в политике.





В завершение встречи стороны отметили динамичное развитие казахско-французского сотрудничества и выразили готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, в том числе в рамках группы дружбы "Франция - Центральная Азия".